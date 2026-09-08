O možnostech ukončení déle než čtyři a půl roku trvající ruské invaze minulý víkend nejdříve v Moskvě a pak v Kyjevě jednali Trumpovi vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner. Rusko i Ukrajina hovoří o konstruktivních rozhovorech, žádný průlom ale ani jedna strana neoznámila.
O americké diplomatické misi nyní zhruba hodinu hovořili Trump s Putinem, Kreml telefonát označil za otevřený a konstruktivní. Americký prezident podle Putinova poradce Jurije Ušakova řekl, že si přeje válku co nejdříve ukončit a zároveň ještě během svého prezidentství obnovit vztahy mezi Moskvou a Washingtonem.
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Neklame vás zločinec Putin? Ukrajinští novináři pálili do Kushnera s Witkoffem
Putin Trumpovi podle Kremlu sdělil, co může učinit pro rychlejší ukončení bojů. Moskva po sobotním jednání s Witkoffem a Kushnerem zopakovala, že je potřeba řešit základní příčiny ukrajinského konfliktu.
Za základní příčiny války Rusko dlouhodobě označuje záměr Kyjeva vstoupit do NATO či svržení proruského prezidenta Ukrajiny Viktora Janukovyče v roce 2014. Požaduje také mezinárodní uznání ruské anexe okupovaných území. Rusko rovněž trvá na předání celého Donbasu, tedy i území, která ruská armáda dosud nedokázala obsadit.