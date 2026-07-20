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Putin se setkal s ministryní zahraničí KLDR, děkoval za pomoc

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  10:51
Ruský prezident Vladimir Putin se v Moskvě setkal se severokorejskou ministryní...

Ruský prezident Vladimir Putin se v Moskvě setkal se severokorejskou ministryní zahraničí Čche Son-Hui. (19. července 2026) | foto: ČTK

Ruský prezident Vladimir Putin se v Moskvě setkal se severokorejskou ministryní...
Vladimir Putin (19. července 2026)
Ruský prezident Vladimir Putin se v Moskvě setkal se severokorejskou ministryní...
Vladimir Putin (19. července 2026)
37 fotografií
Ruský prezident Vladimir Putin se v neděli v Moskvě setkal se severokorejskou ministryní zahraničí Čche Son-Hui a poděkoval jí za pomoc KLDR v ruské válce proti Ukrajině. „Vladimír Putin ocenil bilaterální vztahy mezi Ruskem a KLDR a znovu vyjádřil vděčnost vedení a lidu Korejské lidově demokratické republiky za pomoc při speciální vojenské operaci," uvedl Kreml.

Speciální vojenskou operací Moskva nazývá svou rozsáhlou ozbrojenou agresi vůči Ukrajině, která pokračuje už pátým rokem.

Severokorejští vojáci se podle dostupných informací zapojili v roce 2024 do bojů v ruské Kurské oblasti, kam v témže roce pronikly v rámci bojů ukrajinské jednotky. Část tamního území obsadily. Rusové je i s pomocí Severokorejců po měsících v roce 2025 vytlačili.

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Pchjongjang v posledních letech utužil s Moskvou vojenské vztahy. Putin v roce 2024 v KLDR s s vůdcem země Kim Čong-unem podepsal obrannou dohodu. Obě země si slíbily, že vynaloží všechny dostupné vojenské prostředky na pomoc partnerovi v případě války.

KLDR také dodala Rusku zbraňové systémy, přičemž podle analytiků mezinárodně izolovaný severokorejský režim dostal z Ruska finance, potraviny, dodávky energií nebo vojenské technologie.

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Severní Korea v rámci dohody o vzájemné obraně s Moskvou vyslala do bojů v Kurské oblasti přibližně 14 tisíc vojáků. Ruská služba stanice BBC, která s nezávislým serverem Mediazona analyzuje veřejně dostupné zdroje, nedávno uvedla, že v bojích proti Ukrajině padlo na ruské straně také 2 304 vojáků z KLDR.

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