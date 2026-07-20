Speciální vojenskou operací Moskva nazývá svou rozsáhlou ozbrojenou agresi vůči Ukrajině, která pokračuje už pátým rokem.
Severokorejští vojáci se podle dostupných informací zapojili v roce 2024 do bojů v ruské Kurské oblasti, kam v témže roce pronikly v rámci bojů ukrajinské jednotky. Část tamního území obsadily. Rusové je i s pomocí Severokorejců po měsících v roce 2025 vytlačili.
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Pchjongjang v posledních letech utužil s Moskvou vojenské vztahy. Putin v roce 2024 v KLDR s s vůdcem země Kim Čong-unem podepsal obrannou dohodu. Obě země si slíbily, že vynaloží všechny dostupné vojenské prostředky na pomoc partnerovi v případě války.
KLDR také dodala Rusku zbraňové systémy, přičemž podle analytiků mezinárodně izolovaný severokorejský režim dostal z Ruska finance, potraviny, dodávky energií nebo vojenské technologie.
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Severní Korea v rámci dohody o vzájemné obraně s Moskvou vyslala do bojů v Kurské oblasti přibližně 14 tisíc vojáků. Ruská služba stanice BBC, která s nezávislým serverem Mediazona analyzuje veřejně dostupné zdroje, nedávno uvedla, že v bojích proti Ukrajině padlo na ruské straně také 2 304 vojáků z KLDR.