Putin se rozhodl pro válku dva roky před jejím rozpoutáním, řekl Scholz

Autor: ,
  11:13
Ruský prezident Vladimir Putin se podle bývalého německého kancléře Olafa Scholze rozhodl vpadnout na Ukrajinu nejméně dva roky před tím, než invazi nařídil. Bývalý kancléř to řekl v úterý večer při křtu knihy, která se věnuje německé politice vůči Rusku. Některých svých požadavků mohl přitom Putin podle Scholze dosáhnout i bez zbraní, rozhodl se ale přesto pro válku.
Olaf Scholz (13.ledna 2026)

Olaf Scholz (13.ledna 2026) | foto: Profimedia.cz

Ruský prezident Vladimir Putin a náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov...
Lidé si v ukrajinském Slovjansku prohlížejí těžce poškozený dům po ruském...
Hasiči bojují s následky ruského raketového úderu v Charkově (13. ledna 2026)
Olaf Scholz v Bundestagu (25. března 2025)
22 fotografií

„Jsem pevně přesvědčený, že Putin svou útočnou válku napevno plánoval dva roky před jejím začátkem a že ho od ní nemohlo takřka nic odradit,“ řekl Scholz.

Putin nařídil invazi na Ukrajinu v únoru 2022. Rozpoutal tak největší ozbrojený konflikt v Evropě od druhé světové války. Ruská válka proti Ukrajině už trvá déle, než trvala válka Sovětského svazu proti nacistickému Německu.

Rusko překonalo trapný milník. Tažení na Ukrajině už trvá déle než válka s Hitlerem

Podle Scholze by Putin dosáhl některých svých požadavků i bez války, například odmítnutí vstupu Ukrajiny do NATO či zákazu umístění raket dlouhého doletu na ukrajinském území.

„Toho by býval mohl dosáhnout i bez války, Ukrajinci by s tím nakonec souhlasili a my všichni také. Znamená to jediné: Chtěl válku,“ uvedl bývalý německý kancléř.

Putin chce celou Ukrajinu i bývalé země východního bloku, varují zpravodajci z USA

Sociální demokrat Scholz se předsedou německé vlády stal v prosinci 2021, tedy necelé tři měsíce před zahájením ruského útoku na Ukrajinu. Německo se po počátečním váhání stalo největším evropským dodavatelem vojenské pomoci Ukrajincům. Exkancléř v úterý hovořil při křtu knihy s názvem Das Versagen (Selhání), v níž autoři Katja Glogerová a Georg Mascolo kriticky analyzují německou politiku vůči Rusku v posledních desetiletích.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Ruské ponorky představují nástroj jaderného vydírání, říká analytik Visingr

Nejčtenější

Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

Zlínský podnikatel a sběratel historických vozů Ladislav Samohýl. (29. října...

Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Chytré, nebo bezohledné? Lyžaři našli způsob, jak se u vleku vyhnout frontě

První lyžařský den na Černé hoře v Krkonoších (28.11.2025).

Ručník na lehátku už dávno není jediným symbolem dovolenkové vychytralosti. Podobný trend se objevuje na horách. Lyžaři v některých střediscích totiž nechávají u vleku lyže a hůlky, aby si zajistili...

Česko zasáhlo intenzivní sněžení. Doprava kolabovala, hlavní tahy zastavily nehody

Sledujeme online
Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Česko především ráno a dopoledne zasáhlo intenzivní sněžení. Začalo na západě Čech, postupně se nadílka přesunula k východu. Sníh působil komplikace v dopravě, včetně dálnic a dalších hlavních tahů....

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Mám jasnou vizi, nebudu aktivistický, říká Ovčáček o své kandidatuře do Rady ČTK

Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Marií Benešovou. Ta dvakrát...

Bývalý hradní mluvčí Jiří Ovčáček bude coby nominant vládního hnutí ANO kandidovat do Rady ČTK. Pro iDNES.cz uvedl, že do kandidatury vstupuje s jasnou vizí. Ovčáček na sebe po konci prezidentského...

14. ledna 2026  11:39

Doživotí a detence. Soud potvrdil muži trest za vraždu otce a malého syna

Muž, jenž podle obžaloby v Domaslavicích na Teplicku zavraždil svého otce,...

Muž, který předloni v prosinci na Teplicku zavraždil svého otce a pětiletého syna a vážně zranil svou matku, si odpyká doživotní trest. Ve středu mu ho pravomocně potvrdil odvolací Vrchní soud v...

14. ledna 2026  11:39

Řidič při kontrole přiznal vodku. Druhý den ji před jízdou dopil a zas ho chytli

Řidič v Jaroměři při dvou kontrolách přiznal vodku

Pětapadesátiletý řidič v Jaroměři na Náchodsku přišel během dvou dnů o řidičský průkaz i auto. Dvakrát ho ve městě zastavila policejní hlídka, dvakrát nadýchal přes 1,5 promile alkoholu. Jen...

14. ledna 2026  11:35

Írán viní USA a Izrael ze smrti civilistů. Trump prý jen hledá záminku k intervenci

Plakát v Teheránu hlásající „Írán je náš domov.“ (13. ledna 2026)

Íránská mise při OSN v úterý obvinila Spojené státy a Izrael, že nesou odpovědnost za stovky obětí protivládních protestů v Íránu. Americký prezident Donald Trump podle ní také podněcuje k násilí,...

14. ledna 2026  6:21,  aktualizováno  11:32

Babiš je rukojmí extremistů, říká Rakušan. Kritizuje i „trafiku“ pro Turka

Přímý přenos
Předseda STAN Vít Rakušan před hlasováním o důvěře vládě Andreje Babiše (14....

Druhým den pokračuje jednání před hlasováním o důvěře vládě Andreje Babiše. Koaliční kabinet ANO, SPD a Motoristů sobě, který se opírá o většinu 108 poslanců ze 200, by ji měl hladce získat. „Tahle...

14. ledna 2026  5:43,  aktualizováno  11:25

Jen šel na protest, rodina ho viděla deset minut. Írán popraví prvního demonstranta

Šestadvacetiletý Íránec Erfán Soltání na archivní fotografii (nedatováno)

Je mu teprve šestadvacet a stejně jako desetitisíce dalších Íránců šel na protivládní demonstraci. Teď jej za to režim popraví, burcují lidskoprávní organizace na poplach. Mladého Erfána Soltáního...

14. ledna 2026  11:25

Putin se rozhodl pro válku dva roky před jejím rozpoutáním, řekl Scholz

Olaf Scholz (13.ledna 2026)

Ruský prezident Vladimir Putin se podle bývalého německého kancléře Olafa Scholze rozhodl vpadnout na Ukrajinu nejméně dva roky před tím, než invazi nařídil. Bývalý kancléř to řekl v úterý večer při...

14. ledna 2026  11:13

Největší krach od covidu. Zbankrotoval americký prodejce luxusu Saks Global

Průčelí vlajkového obchodu Saks Fifth Avenue na Manhattanu v New Yorku (6....

Americký konglomerát Saks Global, který se zaměřuje na prodej luxusního zboží, požádal o ochranu před věřiteli. Jde o jeden z největších bankrotů v maloobchodním sektoru od pandemie covidu-19. Kolaps...

14. ledna 2026  11:06

Tymošenkovou viní z korupce, prohledali ústředí její strany. Čistka, zuří expremiérka

Julija Tymošenková (2. září 2025)

Ukrajinské úřady obvinily bývalou premiérku Juliji Tymošenkovou z korupce a prohledaly ústředí její strany v Kyjevě. Opoziční politička obvinění odmítla a počínání úřadů označila za předvolební...

14. ledna 2026  11:06

Meteorologové aktualizovali výstrahu před ledovkou, silnice jsou sjízdné

Situace na D35 z Ostravy do Olomouce po nočním sněžení (13. ledna 2026)

Meteorologové během středečního odpoledne očekávají od severozápadu přibývání deště, který bude zejména ve východní polovině území místy mrznoucí s možnou tvorbou slabé ledovky. Silnice napříč...

14. ledna 2026  7:17,  aktualizováno  11:03

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Turek bude mít jako zmocněnec pro klima pracovní smlouvu nebo dohodu

Schůze Poslanecké sněmovny. Filip Turek a Petr Macinka (Motoristé sobě). (13....

Poslanec Motoristů Filip Turek bude jako vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal zaměstnancem ministerstva životního prostředí na základě pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní...

14. ledna 2026  11:01

Sexuální násilí kněze znovu vyšetří. Policie má na čin nahlížet i očima oběti, řekl soud

ilustrační snímek

Policie chybovala v kauze ženy, která před více než deseti lety podala trestní oznámení na kněze kvůli údajnému sexuálnímu násilí. Policisté případ třikrát odložili. Stížnosti ženy dnes vyhověl...

14. ledna 2026  10:20,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.