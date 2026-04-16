Putin chystá jaderný útok ve vesmíru jako na Pearl Harbor, varuje americký generál

Whiting o ruských plánech ohledně umístění jaderných protidružicových zbraní na oběžnou dráhu řekl deníku The Times. Rusko podle něj nadále investuje do zbraní určených pro vesmírný boj. Takový čin by mohl ohrozit všechny satelity, které se na místě nyní nacházejí. „To by byl výsledek, který bychom prostě nemohli tolerovat,“ podotkl generál.
Podle Whitinga je hlavní snahou Ruska zničit převahu aliance NATO a Spojených států. „Rusové věří, že neutralizace našich vesmírných kapacit je nový způsob, jak podkopat USA a NATO,“ míní Whiting.
Poplach v USA: Rusko chce atomovkami ničit satelity. Hvězdné války začínají
Pokud se jeho názor zakládá na pravdě, jednalo by se o závažné porušení mezinárodní smlouvy o vesmíru, jejímž signatářem je i Rusko. Zároveň by byl krok potvrzením zvyšující se ruské agrese nejen na Zemi, ale i v kosmu. Whiting taktéž upozorňuje na to, že jejím důsledkem by mohlo být trvalé narušení GPS a satelitní komunikace, což se může promítnout například i do civilního letectví.
Kvůli zvýšené ruské agresivitě ve čtvrtek jednali lídři Evropské unie a NATO o posílení evropské zbrojní výroby. „Musíme více investovat a vyrábět a obojí dělat rychleji,“ napsala předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová po setkání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem.
Evropské národy se tak usilovně snaží posílit své armády jak tváří v tvář ruské agresi proti Ukrajině, tak i vůči tlaku ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten v posledních měsících silně zpochybňuje závazek Washingtonu k transatlantické alianci a hrozí jejím případným opuštěním.
Ve snaze zmírnit Trumpovu kritiku ohledně nedostatečných financí, se spojenci NATO loni zavázali zvýšit výdaje na obranu na 3,5 procenta HDP. I přesto však Evropa čelí stížnostem, že její obranný průmysl nedrží krok a není schopen splnit nové a vyšší požadavky. Nejnovější spory mezi USA a Evropou navíc vznikají kvůli neochotě Evropanů zapojit se do války s Íránem.
Zástupci NATO v této souvislosti uvedli, že otázka průmyslové výroby se proto stane jedním z ústředních témat nadcházejícího summitu aliance v Ankaře. Rutte, který minulý týden jednal s Trumpem ve Washingtonu, na internetu pak napsal, že „silnější Evropa znamená silnější NATO“.