Putin chystá jaderný útok ve vesmíru jako na Pearl Harbor, varuje americký generál

Autor:
  21:50
Ruský prezident Vladimir Putin plánuje zaútočit na vesmírné satelity pomocí umístění jaderných zbraní na oběžnou dráhu. Podle generála amerických vesmírných sil Stephena Whitinga, který před možným krokem varoval, chce Putin útok provést ve stylu Pearl Harboru. Trumpova administrativa je prý plány Kremlu velmi znepokojena a Whiting upozorňuje, že takový čin může způsobit celosvětový chaos.
Generál Stephen Whiting

Generál Stephen Whiting | foto: USSF

Whiting o ruských plánech ohledně umístění jaderných protidružicových zbraní na oběžnou dráhu řekl deníku The Times. Rusko podle něj nadále investuje do zbraní určených pro vesmírný boj. Takový čin by mohl ohrozit všechny satelity, které se na místě nyní nacházejí. „To by byl výsledek, který bychom prostě nemohli tolerovat,“ podotkl generál.

Podle Whitinga je hlavní snahou Ruska zničit převahu aliance NATO a Spojených států. „Rusové věří, že neutralizace našich vesmírných kapacit je nový způsob, jak podkopat USA a NATO,“ míní Whiting.

Poplach v USA: Rusko chce atomovkami ničit satelity. Hvězdné války začínají

Pokud se jeho názor zakládá na pravdě, jednalo by se o závažné porušení mezinárodní smlouvy o vesmíru, jejímž signatářem je i Rusko. Zároveň by byl krok potvrzením zvyšující se ruské agrese nejen na Zemi, ale i v kosmu. Whiting taktéž upozorňuje na to, že jejím důsledkem by mohlo být trvalé narušení GPS a satelitní komunikace, což se může promítnout například i do civilního letectví.

Kvůli zvýšené ruské agresivitě ve čtvrtek jednali lídři Evropské unie a NATO o posílení evropské zbrojní výroby. „Musíme více investovat a vyrábět a obojí dělat rychleji,“ napsala předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová po setkání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem.

„Bylo to na hov...“ Trump při schůzce s Ruttem řval a neustále nadával

Evropské národy se tak usilovně snaží posílit své armády jak tváří v tvář ruské agresi proti Ukrajině, tak i vůči tlaku ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten v posledních měsících silně zpochybňuje závazek Washingtonu k transatlantické alianci a hrozí jejím případným opuštěním.

Ve snaze zmírnit Trumpovu kritiku ohledně nedostatečných financí, se spojenci NATO loni zavázali zvýšit výdaje na obranu na 3,5 procenta HDP. I přesto však Evropa čelí stížnostem, že její obranný průmysl nedrží krok a není schopen splnit nové a vyšší požadavky. Nejnovější spory mezi USA a Evropou navíc vznikají kvůli neochotě Evropanů zapojit se do války s Íránem.

Spojenci plní většinu požadavků USA, míní Rutte. Grónsko zuří kvůli Trumpovu výpadu

Zástupci NATO v této souvislosti uvedli, že otázka průmyslové výroby se proto stane jedním z ústředních témat nadcházejícího summitu aliance v Ankaře. Rutte, který minulý týden jednal s Trumpem ve Washingtonu, na internetu pak napsal, že „silnější Evropa znamená silnější NATO“.

Mise Artemis II testuje, jestli lidstvo pořád umí velké věci, řiká expert

Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už večer uznal porážku a blahopřál...

Důlní kolos míří do šrotu. Ukrýval i zasedačku, kuchyň či šatnu s nahotinkami

Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)

Už jen několik dní bude vcelku největší důlní velkostroj v České republice. Obří korečkové rypadlo RK 5000, které desítky let dominovalo lomu ČSA na Mostecku, čeká likvidace. Dělníci ho začnou...

Auto na šrot, traktor s utrženými koly. Střet audi se zetorem byl mimořádně tvrdý

Náraz byl tak silný, že se utrhla kola traktoru i valníku. Po střetu skončilo...

Vážná dopravní nehoda se v pondělí po poledni stala na silnici nedaleko Jindřichova Hradce ve směru na Lodhéřov. Podle prvotních informací tam řidič audi začal předjíždět jiné vozidlo a přitom...

Na Špicberkách zemřel polárník Jakeš. Tělo našli v ledovcové trhlině

Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš

Na norském souostroví Špicberky zemřel český polárník Miroslav Jakeš. Jeho úmrtí potvrdily úřady, které dříve informovaly o pátrání po českém lyžaři. Cestovatelovo tělo našli záchranáři v ledovcové...

KVÍZ: Zvládli byste se dostat na gympl? Zkuste si dvacet příkladů z přijímaček

Přijímací zkoušky na střední školu (2025)

Žáci pátých a sedmých tříd mají za sebou oba pokusy jednotných přijímacích zkoušek od společnosti Cermat. O necelých 12 tisíc míst na víceletá gymnázia se utkalo 26 tisíc zájemců.Z testů z matematiky...

Korupci jsem nikdy netoleroval. Myslel jsem, že vyhrajeme, řekl překvapený Orbán

Maďarský premiér Viktor Orbán v Budapešti hovoří ke svým příznivcům po oznámení...

Maďarský premiér Viktor Orbán, jehož strana Fidesz v neděli po šestnácti letech u moci utrpěla drtivou porážku od opoziční strany Tisza, ve čtvrtek připustil, že maďarská pravice nemůže pokračovat ve...

16. dubna 2026  21:16

Moc vás tu není, sedm, divila se Schillerová. Zůna odmítl snahu cenzurovat Pavla

Vicepremiérka, ministryně financí a místopředsedkyně ANO Alena Schillerová na...

Nezájem opozičních poslanců o mimořádnou schůzi, kterou vyvolali, aby „grilovali“ vládu, překvapil ministryni financí a místopředsedkyni ANO Alenu Schillerovou. „Moc tu není zástupců opozice na to,...

16. dubna 2026  16:32,  aktualizováno  21:10

S vámi se nedá bavit, vytkl opozici Babiš. Peněženky přestávají stíhat, řekl Hřib

Premiér Andrej Babiš u řečnického pultu na mimořádné schůzi Poslanecké...

Premiér Andrej Babiš řekl, že čekal, že se opozice po prohraných volbách bude chovat jinak. „S vámi se nedá o ničem bavit a já jsem se snažil,“ řekl na mimořádné schůzi, kterou vyvolala pětice...

16. dubna 2026,  aktualizováno  21:05

Libanon s Izraelem uzavřel dočasné příměří, oznámil Trump

Libanonští vojáci jsou přítomni na místě izraelského leteckého útoku v Bejrútu....

Izrael a Libanon se dohodly na desetidenním příměří, oznámil na své síti Truth Social americký prezident Donald Trump. Z jeho prohlášení vyplývá, že klid zbraní začne o půlnoci libanonského a...

16. dubna 2026  17:55,  aktualizováno  20:49

ODS v Praze připouští SPOLU bez lidovců, kritizuje jejich handl o kandidátku

ilustrační snímek

V komunálních volbách v roce 2022 dosáhla koalice SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) významného úspěchu, zejména v hlavním městě. Před nadcházejícími volbami se však situace mění – i v metropoli začíná...

16. dubna 2026  20:48

Bílý dům v tísni. Neví o záhadném zmizení či úmrtí desítky amerických vědců

Tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová. (15. dubna 2026)

Je to všechno náhoda? Bílý dům se dostal pod tlak kvůli údajně nevysvětlenému úmrtí nebo zmizení řady amerických vědců, kteří se věnovali zejména jadernému výzkumu a vývoji kosmických technologií. Za...

16. dubna 2026  20:37

Policie odvolala pátrání po 16leté dívce z diagnostického ústavu. Čekala na zastávce

ilustrační snímek

Policisté odvolali pátrání po šestnáctileté dívce, která utekla z diagnostického ústavu v Praze 4. Nalezli ji ve čtvrtek odpoledne na zastávce MHD v Praze 7, je v pořádku.

16. dubna 2026  20:18

Boj o účast na summitu NATO: prezident považuje vládní usnesení za cestovní plán

Prezident Petr Pavel zahájil návštěvu Argentiny česko-argentinským business...

Petr Pavel vnímá usnesení vlády o letadlu mířícím na červencový summit Severoatlantické aliance spíše jako cestovní plán, tedy kdy a kam poletí vládní stroje, než jako potvrzení složení delegací....

16. dubna 2026  20:06

Tichý sjezd mocných, kterého se v Rusku obávají. Bilderberg řešil válku budoucnosti

Premium
Hotel Salamander ve Washingtonu, D.C.

Do Washingtonu se o víkendu sjela světová elita na 72. setkání skupiny Bilderberg. Letos nezvykle brzy a v době napjaté geopolitické situace. Na programu jednání figurovala umělá inteligence, válka s...

16. dubna 2026

Na invazi z USA jsme připravení, vzkázal prezident Kuby k výročí pokusu v Zátoce sviní

Kubánci si v Havaně připomněli 65. výročí pokusu o americkou invazi v Zátoce...

Kuba je připravená čelit vojenské agresi ze strany Spojených států, oznámil prezident Miguel Díaz-Canel. U příležitosti 65. výročí pokusu o americkou invazi v Zátoce sviní znovu potvrdil...

16. dubna 2026  19:52

Video v režii Íránu: Ježíš shodil Trumpa do pekla. Nechutné, reagoval Hegseth

Americký prezident Donald Trump se na své síti Truth Social přirovnal k Ježíši...

Íránská ambasáda v Tádžikistánu upravila kreativní výtvor amerického prezidenta Donalda Trumpa, který se pomocí AI technologie stylizoval do role Spasitele. V íránském videu Ježíš samozvaného...

16. dubna 2026  19:48

