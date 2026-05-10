Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Schröder jako zprostředkovatel míru? V Berlíně mají o návrhu Putina pochybnosti

Autor: ,
  16:10
Návrh ruského prezidenta Vladimira Putina, aby bývalý německý kancléř Gerhard Schröder zprostředkovával jednání o ukončení války Ruska proti Ukrajině, naráží v Berlíně na skepsi.
Německý exkancléř Gerhard Schröder a ruský prezident Vladimir Putin na...

Německý exkancléř Gerhard Schröder a ruský prezident Vladimir Putin na ekonomickém fóru v roce 2015 | foto: Profimedia.cz

Ruský vládce Vladimir Putin
Gerhard Schröder
Bývalý německý kancléř Gerhard Schröder a ruský prezident Vladimir Putin na...
Tehdejší německý kancléř Gerhard Schröder a ruský prezident Vladimir Putin v...
6 fotografií

Putin na sobotním tiskové konferenci po tradiční vojenské přehlídce k výročí porážky nacistického Německa ve druhé světové válce uvedl, že by si jako prostředníka vybral ze všech evropských politiků právě Schrödera. Mírové řešení konfliktu je podle něj věcí Ukrajiny a Ruska. „Ale pokud chce někdo pomoci, jsme za to vděční,“ dodal s tím, že válka se podle jeho úsudku blíží ke konci.

Dvaaosmdesátiletý bývalý sociálnědemokratický kancléř Schröder je považován za Putinova blízkého přítele. V Německu je vnímán značně kontroverzně, po odchodu z vrcholné politiky působil mimo jiné ve společnostech Nord Stream 2 a Rosněfť. Ruskou válku proti Ukrajině sice v posledním rozhovoru na toto téma v lednu označil za porušení mezinárodního práva, zároveň se ale vyslovil proti „démonizaci“ Ruska a pro obnovení dodávek energetických surovin z Ruska.

Ve vládě křesťanskodemokratického kancléře Friedricha Merze však Putinovy výroky budí výraznou skepsi, píše agentura DPA. Z vládních kruhů v Berlíně podle ní zaznělo, že Putinovy výroky vzala vláda na vědomí a že zapadají do série zdánlivých nabídek a jsou součástí známé hybridní strategie Ruska. „Německo ani Evropa se tím ale nenechají rozdělit,“ uvedl vládní zdroj.

Rusko podle něj své podmínky nezměnilo, proto není nabídka jednání důvěryhodná. „Prvním testem důvěryhodnosti by bylo, kdyby Rusko prodloužilo příměří,“ dodal zdroj. Obě strany se za zprostředkování amerického prezidenta Donalda Trumpa dohodly na třídenním příměří do pondělí 11. května.

Válka na Ukrajině se chýlí ke konci, řekl Putin. Chce, aby za Evropu mluvil Schröder

„Evropa musí sedět u stolu. K tomu však musí být splněny podmínky,“ citovala DPA z vyjádření zdroje, podle nějž Putin ale účast Evropanů dosud odmítal.

Jednání mezi Kyjevem a Moskvou se dosud konala za zprostředkování Spojených států. V posledních měsících ale uvázla na mrtvém bodě a nedosáhla ukončení největšího konfliktu v Evropě od druhé světové války, který zahájil Putin v únoru 2022 svým rozkazem plošné invaze do sousední země.

Zahraničněpolitičtí představitelé sociální demokracie (SPD) naopak požadují, aby návrh Kremlu nebyl okamžitě odmítnut. „Každou nabídku je třeba vážně prověřit z hlediska její důvěryhodnosti,“ řekl zahraničněpolitický mluvčí poslaneckého klubu SPD Adis Ahmetovic časopisu Spiegel.

Podobně se magazínu vyjádřil i sociálnědemokratický politik Ralf Stegner. „Vítám každou iniciativu, která by mohla ukončit válku,“ řekl s tím, že Evropa se dosud jednání neúčastní a nemůže předkládat návrhy. „Pokud by se to podařilo prostřednictvím někoho jako Schröder, bylo by lehkomyslné to odmítnout,“ dodal.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Češi staví evropskou AI. Brusel ji pak ale možná paradoxně zakáže vlastní regulací

Nejčtenější

Idylka v Osvětimi. Nafotil rozjívené esesáky, jeho album ukázalo banalitu zla

Nacističtí důstojníci SS a pracovnice spojovací služby pózují na dřevěném mostě...

Na první pohled obyčejná momentka z výletu přátel, ve skutečnosti svědectví z nitra Osvětimi. Album esesáka Karla Höckera ukazuje bezstarostné chvíle těch, kteří se podíleli na masovém vraždění, a...

Soud zveřejnil Epsteinova slova zapsaná do bloku krátce před sebevraždou

Americký finančník a sexuální delikvent Jeffrey Epstein

Federální soudce ve středu zveřejnil dokument považovaný za poznámku, kterou Jeffrey Epstein napsal před svou sebevraždou v roce 2019. Někdejší finančník a odsouzený sexuální delikvent v ní uvádí, že...

Oblečená pro nástupnictví. Dcera Kim Čong-una vysílá vzkaz jako módní ikona

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se svou dcerou se účastní přehlídky v...

Kim Ču-e, dcera severokorejského lídra Kim Čong-una, nosí často stejné oblečení jako její otec. Její módní vkus zřejmě diktuje režim, aby ji připravil na roli nástupkyně. Její oděvy jsou zpravidla...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

Pentagon zveřejnil další dosud utajovaná videa a fotky UFO i z nejnovější doby

Pentagon zveřejnil fotografii toho, co nazval nevyřešenou zprávou o...

Pentagon v pátek začal zveřejňovat další dosud utajované soubory týkající se neidentifikovaných létajících objektů (UFO) a vzdušných jevů (UAP). Jedná tak na příkaz prezidenta Donalda Trumpa.

Bílí Jihoafričané se vrací z USA do vlasti. Jako důvod uvádějí i Trumpa

Do USA přicestovalo 59 uprchlíků z Jihoafrické republiky. (12. května 2025)

Americký prezident Donald Trump nabídl Afrikáncům neboli bílým Jihoafričanům azyl v USA, protože podle něj čelí „genocidě“. Jihoafrická republika ale v poslední době eviduje rostoucí zájem Afrikánců...

10. května 2026  15:28

Kuvajt a Emiráty se staly terčem nepřátelských dronů. Dubaj viní Teherán

V ropné průmyslové zóně ve Fudžajře stoupá kouř způsobený troskami po...

Kuvajtská armáda uvedla, že v neděli na Kuvajt zaútočily nepřátelské drony. Dronovému útoku později čelily také Spojené arabské emiráty, které z něj obvinily Írán. Kuvajt nepřinesl informace o...

10. května 2026  15:23

Armagedon na Instagramu. Hvězdy přišly o miliony sledujících, tratil i Trump

ilustrační snímek

Společnost Meta spustila další akci proti falešným a neaktivním účtům. Mnohé známé osobnosti Instagramu z celého světa se tak ve středu 6. května probudily s výrazně nižším počtem sledujících. Změny...

10. května 2026  11:56,  aktualizováno  15:10

Krizová komunikace Slavie nemá v Česku obdoby, shodují se po derby PR experti

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva fotbalové Slavie.

Podle oslovených expertů na PR a komunikaci s veřejností Ondřeje Tylečka z firmy Fairy Tailors a Tomáše Sazimy z Kingmakers se fotbalový klub Slavia Praha zachoval na české poměry nadstandardně....

10. května 2026  14:59

Vládní strany oslabily, do Sněmovny by se ale dostaly všechny, ukázal průzkum

ilustrační snímek - Poslanecká sněmovna

Volby do Poslanecké sněmovny by na konci dubna vyhrálo hnutí ANO se 32 procenty hlasů. Za měsíc si o dva procentní body pohoršilo, stále má ale velký náskok před druhým hnutím STAN. Podpora dalších...

10. května 2026  14:32

„Tajný“ projev rozbil kult Stalina a znejistil celý sovětský režim. I v Československu

V roce 1956 přednesl generální tajemník sovětských komunistů Nikita Sergejevič...

Projev, který měl zůstat za zdmi stranického sjezdu, se před sedmdesáti lety vymkl kontrole a otřásl vírou milionů lidí v samotné základy komunismu. Když Nikita Sergejevič Chruščov poprvé veřejně...

10. května 2026  14:26

Obracet se na Ústavní soud je žertovné, říká Klaus. Cení si, že vláda jedná s Čínou

Hostem pořadu Rozstřel je bývalý prezident Václav Klaus.

Podle bývalého prezidenta Václava Klause by se spor mezi prezidentem Petrem Pavlem a premiérem Andrejem Babišem měl řešit politickým jednáním, nikoli ústavní žalobou. V rozhovoru pro CNN Prima News...

10. května 2026  14:05

Vlak srazil cyklistu, který nedbal ani na houkání lokomotivy

Vlak srazil na Hodonínsku cyklistu na přejezdu

Na Hodonínsku zemřel starší cyklista po střetu s vlakem na železničním přejezdu mezi Čejčí a Mutěnicemi. Nehoda se stala v neděli krátce před 10. hodinou. Podle policie nerespektoval dopravní značení...

10. května 2026  13:40

Je logické, že ČR na summitu povede Babiš, řekl Macinka. Žabomyší války, míní Kupka

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka po jednání vlády. (30. března 2026)

Je logické, že šéfem delegace na summitu NATO musí být šéf vlády, řekl v nedělní debatě České televize ministr zahraničí za Motoristy Petr Macinka. Prezident nemá podle něj vliv na tvorbu politiky v...

10. května 2026  13:34

Příliš křehké příměří. Ukrajina a Rusko se obviňují z porušení klidu zbraní

Zaměstnanci městské správy pracují na místě bytového domu zasaženého ruským...

Ukrajinské úřady informovaly o několika zabitých a zraněných při ruských útocích během tohoto víkendu. Mezi Moskvou a Kyjevem přitom platí třídenní příměří. Rusko prohlásilo, že se pouze bránilo...

10. května 2026  12:55

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nad železniční koridor u Zámrsku vysunuli stavbaři první část provizorního mostu

Příprava na umístění provizorního silničního mostu nad železničním koridorem u...

Stavbaři v noci na neděli vysunuli většinu z první části provizorního silničního mostu nad železničním koridorem u Zámrsku na Orlickoústecku. Z plánovaných 55 metrů umístili nad trať během noční...

10. května 2026  12:34

Prezidenta někdo tlačí do konfliktu, tvrdí Nacher. Děláte z něj loutku, reagoval Haas

Patrik Nacher (ANO)

Prezident Petr Pavel se v pátek setkal s premiérem Andrejem Babišem. Společně jednali o účasti prezidenta na summitu NATO, nakonec ale nenašli shodu. Podle poslance ANO Patrika Nachera se dohoda...

10. května 2026  12:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.