Uvedl, že mu lídři obou severských zemí hned v úvodu rozhovoru sdělili, že nejednají za celou Evropskou unii.
„Hodně lidí (v Evropě) mluví jen o tom, že je potřeba se do roku 2030 nachystat na válku (s Ruskem). Je to správné? Ne. Zaprvé, my jsme připravení, ale žádnou válku s Evropou nechceme. A jestli někdo z nich chce, tak ať se chystá,“ cituje Putina server Meduza. „Jestli to zajde příliš daleko, tak nebudou vůbec žádní vítězové,“ dodal podle RIA Novosti.
Moskva podle Putina podpoří jakékoliv kroky vedoucí k obnovení plnohodnotných vztahů se zeměmi EU, píše RIA Novosti. Podle agentury TASS Putin označil rozhodnutí Stubba a Störeho mu zavolat za správné, a to i přes kritiku ze strany EU, která se podle něj na oba státníky snesla.
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„Nakonec i v Evropě jsou lidé, kteří nechtějí Rusku nadělit strategickou porážku, jako někteří, ale chtějí navázat nějaký konstruktivní dialog,“ poznamenal. Novinářům řekl, že lídři Finska a Norska jednali každý za svou zemi, nikoliv za EU jako celek.
Stubb a Störe v úterý s Putinem telefonicky jednali o možnostech ukončení války, kterou Rusko vede proti Ukrajině od roku 2022. O obsahu rozhovoru následně spravili ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Telefonát byl prvním přímým kontaktem Putina s předními evropskými činiteli, kteří stojí na straně Kyjeva, od loňského července, kdy s ruským prezidentem hovořil francouzský prezident Emmanuel Macron.
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Britský zpravodajský web The Telegraph minulý týden uvedl, že Stubb a Störe patří mezi pět evropských lídrů, o nichž se uvažuje jako o hlavních evropských vyjednavačích s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o ukončení války na Ukrajině. Kromě nich jsou na seznamu podle serveru také dánská premiérka Mette Frederiksenová, italská premiérka Giorgia Meloniová a český prezident Petr Pavel.