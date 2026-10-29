Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Rusko s Evropou válčit nechce. Ale je připraveno, pohrozil Putin

Autor: ,
  22:08
Vladimir Putin v čele ruské delegace jedná s americkým vyslancem Stevem...

Vladimir Putin v čele ruské delegace jedná s americkým vyslancem Stevem Witkoffem v Konstantinovském paláci v Petrohradu. (21. října 2026) | foto: Reuters

Prezident Mosambiku Daniel Chapo se na summitu v Moskvě sešel s ruským...
Ruský prezident Vladimir Putin řekl africkým lídrům, že Rusko je jejich...
Ruský prezident Vladimir Putin řekl africkým lídrům, že Rusko je jejich...
Ruský prezident Vladimir Putin řekl africkým lídrům, že Rusko je jejich...
87 fotografií
Rusko válku s Evropou nechce, je na ni ale připraveno, uvedl ve čtvrtek šéf Kremlu Vladimir Putin podle státní tiskové agentury RIA Novosti. Komentoval také svůj úterní telefonát s finským prezidentem Alexanderem Stubbem a norským premiérem Jonasem Gahrem Störem.

Uvedl, že mu lídři obou severských zemí hned v úvodu rozhovoru sdělili, že nejednají za celou Evropskou unii.

„Hodně lidí (v Evropě) mluví jen o tom, že je potřeba se do roku 2030 nachystat na válku (s Ruskem). Je to správné? Ne. Zaprvé, my jsme připravení, ale žádnou válku s Evropou nechceme. A jestli někdo z nich chce, tak ať se chystá,“ cituje Putina server Meduza. „Jestli to zajde příliš daleko, tak nebudou vůbec žádní vítězové,“ dodal podle RIA Novosti.

Moskva podle Putina podpoří jakékoliv kroky vedoucí k obnovení plnohodnotných vztahů se zeměmi EU, píše RIA Novosti. Podle agentury TASS Putin označil rozhodnutí Stubba a Störeho mu zavolat za správné, a to i přes kritiku ze strany EU, která se podle něj na oba státníky snesla.

USA nedonutily Kyjev k poslušnosti. Musíme tak jednat i s Evropou, zní z Kremlu

„Nakonec i v Evropě jsou lidé, kteří nechtějí Rusku nadělit strategickou porážku, jako někteří, ale chtějí navázat nějaký konstruktivní dialog,“ poznamenal. Novinářům řekl, že lídři Finska a Norska jednali každý za svou zemi, nikoliv za EU jako celek.

Stubb a Störe v úterý s Putinem telefonicky jednali o možnostech ukončení války, kterou Rusko vede proti Ukrajině od roku 2022. O obsahu rozhovoru následně spravili ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Telefonát byl prvním přímým kontaktem Putina s předními evropskými činiteli, kteří stojí na straně Kyjeva, od loňského července, kdy s ruským prezidentem hovořil francouzský prezident Emmanuel Macron.

Válka s Ruskem je za dveřmi, jsme dalším cílem, zbrojte, apeloval šéf NATO

Britský zpravodajský web The Telegraph minulý týden uvedl, že Stubb a Störe patří mezi pět evropských lídrů, o nichž se uvažuje jako o hlavních evropských vyjednavačích s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o ukončení války na Ukrajině. Kromě nich jsou na seznamu podle serveru také dánská premiérka Mette Frederiksenová, italská premiérka Giorgia Meloniová a český prezident Petr Pavel.

Vstoupit do diskuse (33 příspěvků)

Nejčtenější

Slapy se mění v pustinu. Obnažené břehy odkryly množství odpadu i vraky aut

Vodní nádrž Slapy - Zrůbek, Vestec. Místy je už tak málo vody, že se dá...

Hladina Slapské přehrady ustoupila tak, že ji na některých místech lze přebrodit. Kvůli extrémnímu hydrologickému suchu klesla o desítky metrů a odkryla tak nejen obrovské množství vzácných škeblí,...

KVÍZ: Otíka zná každý. Poznáte ale i další postavy z českých filmů?

János Bán slaví sedmdesátiny, pro včechny je navždy Otík

Známé filmy možná poznáte během několika sekund, ale co jména jejich hrdinů a vedlejších postav? Otestujte si, jak dobře se orientujete v české a československé kinematografii. O voucher na Chytrý...

OBRAZEM: Vřelá přivítání a pouze jeden exprezident. Politici se potkali na Hradě

Bývalý premiér Mirek Topolánek s europoslancem Alexandrem Vondrou na předávání...

Vladislavský sál Pražského hradu se 28. října krátce před 20. hodinou naplnil hosty. Na slavnostní ceremoniál, při němž prezident Petr Pavel u příležitosti výročí vzniku samostatného Československa...

Město, kde lidé jedí trávu. Fotograf pronikl do rozbombardovaných Olešek

V Oleškách zavládl první den humanitárního příměří. Město na levém břehu Dněpru...

Dobré zprávy z Ukrajiny. V okupovaných Oleškách už třetí den vládne humanitární příměří. Město na levém břehu Dněpru je téměř pět let pod kontrolou ruské armády a situace posledních asi dvou tisíc...

Tohle jste přehnali. Tisíce lidí bouřily v Praze za poplatky ČT a ČRo, bude Letná

Tisíce lidí demonstrovaly na pražském Staroměstském náměstí proti zrušení...

Tisíce lidí se shromáždily na pražském Staroměstském náměstí, aby protestovaly proti vládnímu záměru zrušit televizní a rozhlasové poplatky. „Máme toho dost“ či „svobodu“ skandovaly davy. Demonstraci...

Rusko s Evropou válčit nechce. Ale je připraveno, pohrozil Putin

Vladimir Putin v čele ruské delegace jedná s americkým vyslancem Stevem...

Rusko válku s Evropou nechce, je na ni ale připraveno, uvedl ve čtvrtek šéf Kremlu Vladimir Putin podle státní tiskové agentury RIA Novosti. Komentoval také svůj úterní telefonát s finským...

29. října 2026  22:08

Miliardář Strnad nabízí 30 miliard eur za holding, pod který patří výrobce Ray-Ban

Michal Strnad je majitelem Czechoslovak Group, skupiny, ve které působí již...

Miliardář Michal Strnad nabídl přibližně 30 miliard eur (730 miliard Kč) za italský rodinný holding Delfin, pod který patří výrobce brýlí EssilorLuxottica a další firmy. Strnad je vlastníkem a...

29. října 2026  21:35

Legendární kapitán Star Treku zemřel. Herci Patricku Stewartovi bylo 86 let

Patrick Stewart (Palm Springs, 3. ledna 2015)

Ve věku 86 let zemřel britský herec Patrick Stewart. Ztvárnil jednu z klíčových rolí kapitána Jeana-Luca Picarda v legendárním sci-fi seriálu Star Trek. Proslavila ho také série X-Men.

29. října 2026  21:25

Babiš přijal Magyara. Vztahy vlád Orbánovým odchodem neutrpěly, řekl

V Praze se uskutečnila první česko-maďarské mezivládní konzultace za účasti...

Společné jednání vlád Česka a Maďarska se uskutečnilo ve čtvrtek odpoledne. Bylo to vůbec první zasedání vládních kabinetů obou zemí, a to i přesto, že Andrej Babiš při svém minulém funkčním období...

29. října 2026  11:30,  aktualizováno  20:52

Babiš připustil i jiný model financování než ze státního rozpočtu, uvedl ředitel ČT

Generální ředitel České televize Hynek Chudárek dorazil na schůzku s premiérem...

Generální ředitel České televize (ČT) Hynek Chudárek ve čtvrtek večer zasedl k jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Na schůzce probrali mimo jiné i model financování, který nebude vázaný na...

29. října 2026  10:25,  aktualizováno  20:52

Říkáte tomu blitzkrieg, my Velký pátek, hájil Klempíř konec poplatků. Citoval Pavla

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) dorazil na jednání s ministryní...

Sněmovní výbor pro média a kulturu se začal zabývat mediálním zákonem, který koalice schválila za dramatických okolností v prvním čtení minulý týden. Podle ministra kultury Oty Klempíře vláda rušením...

29. října 2026  14:55,  aktualizováno  20:21

V Bosně havaroval vrtulník mise EUFOR, nejméně tři lidé zemřeli

ilustrační snímek

V regionu u města Brčko na severu Bosny a Hercegoviny ve čtvrtek při rutinní operaci havaroval vrtulník evropské mise mírových stabilizačních sil EUFOR. Podle vyjádření mise nebyli zraněni žádní...

29. října 2026  19:38,  aktualizováno  20:14

Válka se zakopává pod zem. Ukrajinci a Rusové bojují v potrubí, učí se u Hamásu

Premium
Příslušník ukrajinské brigády Chartija v nepoužívaném ropovodu u Kupjansku

První světová. Vietnam. Gaza. A teď Donbas. Fronta na východě Evropy je už tak přesycená drony, že postup pěchoty je možný jen v podzemí. Ukrajinští vojáci nyní hlásí úspěch s operací Veles,...

29. října 2026

V turecké Kappadokii se po deštích zřítil „pohádkový komín“, tři lidé zemřeli

Při zřícení skalního útvaru v Kappadokii zemřeli dva lidé

Při zřícení části skalního útvaru přezdívaného pohádkový komín v turecké Kappadokii ve čtvrtek zemřeli tři lidé včetně jednoho cizince, dalších pět lidí utrpělo zranění. Příčinou byl zřejmě sesuv...

29. října 2026  16:25,  aktualizováno  19:52

Tesař pokřtil audioverzi knihy Na kusy. Normalizační vzpomínky namluvil Hynek Čermák

Spisovatel Ivan Tesař pokřtil v paláci Luxor audioverzi své knihy Na kusy. (29....

Novinář a spisovatel Ivan Tesař v pražském Paláci knih Luxor slavnostně pokřtil audioverzi své knihy povídek a básní Na kusy. Pod režijním vedení Jakuba Taberyho vznikla pro příznivce audioknih více...

29. října 2026  19:19

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zvyšuje se pravděpodobnost napadení zemí NATO a EU, říká nová koncepce

Jednání vlády o státním rozpočtu. Na snímku Jaromír Zůna. (21 září 2026)

Nová Koncepce výstavby Armády ČR 2040, kterou příští týden projedná vláda a kterou získal portál iDNES.cz, vychází ze základního faktu, že bezpečnostní prostředí se zásadně zhoršuje. „Zvyšuje se...

29. října 2026  19:12

Senátor Půta u jedné funkce nezůstane. Nejspíš se stane starostou Hrádku nad Nisou

Martin Půta po jednání SLK a SPOLU (20. října 2025)

Nově zvolený senátor Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj - SLK) sice oznámil, že se vzdá postu libereckého hejtmana, zároveň se ale nejspíš stane po 14 letech starostou příhraničního Hrádku...

29. října 2026  18:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.