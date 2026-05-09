Válka na Ukrajině se chýlí ke konci, řekl Putin. Chce, aby za Evropu mluvil Schröder

Autor: ,
  21:02
Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu řekl, že se konflikt na Ukrajině chýlí ke konci. Na otázku novinářů, zda je ochoten vést rozhovory s evropskými zeměmi, uvedl, že preferovanou postavou je pro něj bývalý německý kancléř Gerhard Schröder.
foto: Getty Images

V sobotu během své návštěvy Moskvy také předal Putinovi slovenský premiér Robert Fico vzkaz od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ohledně setkání obou státníků. Fico to uvedl ve videu zveřejněném na Facebooku. Putin podle něj odpověděl, že pokud se chce Zelenskyj sejít, má se s ním telefonicky spojit. Ruský státník později předání vzkazu potvrdil.

„Předal jsem ruskému prezidentovi vzkaz od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten mi v pondělí v Arménii při našem osobním setkání řekl, že je připraven setkat se s Vladimirem Putinem v jakémkoli formátu,“ uvedl Fico ve vystoupení při návratu z Moskvy, kam letěl na oslavy spojené s 81. výročím vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem ve druhé světové válce.

Přátelství navzdory nové železné oponě. Fico potkal Putina, na přehlídce nebyl

Podle Fica se opět ukázalo, že nevést s Ruskem dialog je obrovskou chybou. „Odmítám novou železnou oponu mezi EU a Ruskem, máme zájem o standardní, přátelské a vzájemně výhodné vztahy s touto světovou velmocí,“ uvedl Fico, který naopak kritizoval některé evropské státy, které mu nepovolily přelet při cestě do Moskvy. Za „ideologicky orientovaný a škodlivý“ pak Fico označil úmysl Evropské komise snížit na nulu nákupy ropy a plynu z Ruska, což podle slovenského premiéra povede k závislosti na dodávkách z USA a růstu cen.

Fico byl jediným premiérem či prezidentem státu EU, který přijel na dnešní oslavy v Moskvě. Dopolední tradiční přehlídky na Rudém náměstí se ale šéf slovenské vlády nezúčastnil.

Češi staví evropskou AI. Brusel ji pak ale možná paradoxně zakáže vlastní regulací

Soud zveřejnil Epsteinova slova zapsaná do bloku krátce před sebevraždou

Americký finančník a sexuální delikvent Jeffrey Epstein

Federální soudce ve středu zveřejnil dokument považovaný za poznámku, kterou Jeffrey Epstein napsal před svou sebevraždou v roce 2019. Někdejší finančník a odsouzený sexuální delikvent v ní uvádí, že...

Oblečená pro nástupnictví. Dcera Kim Čong-una vysílá vzkaz jako módní ikona

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se svou dcerou se účastní přehlídky v...

Kim Ču-e, dcera severokorejského lídra Kim Čong-una, nosí často stejné oblečení jako její otec. Její módní vkus zřejmě diktuje režim, aby ji připravil na roli nástupkyně. Její oděvy jsou zpravidla...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

Pentagon zveřejnil další dosud utajovaná videa a fotky UFO i z nejnovější doby

Pentagon zveřejnil fotografii toho, co nazval nevyřešenou zprávou o...

Pentagon v pátek začal zveřejňovat další dosud utajované soubory týkající se neidentifikovaných létajících objektů (UFO) a vzdušných jevů (UAP). Jedná tak na příkaz prezidenta Donalda Trumpa.

Summit není cvičení lampasáků, řekl Macinka. Je to prezident! reagoval Vondra

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka. Europoslanec Alexandr Vondra.

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS k odmítané cestě prezidenta Petra Pavla na summit NATO v Ankaře pronesl, že nejde o pomstu. „To není...

9. května 2026  11:27,  aktualizováno  20:18

Hitlerova Praha. Jak nacisté plánovali proměnit českou metropoli na malý Berlín

Premium
Plánovaná budova Opery na náměstí Republiky

Petřín bez rozhledny, radnice ve stylu německé gotiky, široké třídy, monumentální pomníky a bytové komplexy, kde by žili jen rasově způsobilí lidé. Ale také dálniční okruh, spolehlivý S-Bahn nebo...

9. května 2026

Ukrajinský voják omylem prchl k nepříteli. Trikem přežil, vrátil se s ruským zajatcem

První den základního vojenského výcviku pro rekruty z 118. mechanizované...

Ukrajinský voják Vadym Letunov, přezdívaný jako „Cartman“, prchal před ruskými bombami, které zničily úkryt jeho jednotky a zabily či zranily ostatní členy. Náhle v lese rozpoznal cizí skrýš, jejíž...

9. května 2026  19:35

„Zakázali nám přátele, vlastní názor i sex." Pár utekl od Svědků Jehovových

Život pod absolutním dohledem, přísné zákazy a prakticky žádná možnost svobodné...

Život pod absolutním dohledem, přísné zákazy a prakticky žádná možnost svobodné volby. Přesně to prý zažila sedmatřicetiletá Karen a stejně starý Andrew z Conyers v Georgii v USA uvnitř komunity...

9. května 2026  19:04

Na spolupráci s Magyarem se těším, pomůže obnovit V4, doufá Babiš

Premiér Andrej Babiš přichází na schůzi vlády, která projedná mimo jiné návrh...

Premiér Andrej Babiš (ANO) se těší na spolupráci s nově zvoleným předsedou maďarské vlády Péterem Magyarem a ke zvolení mu pogratuloval. Domnívá se, že nastal správný čas obnovit seskupení...

9. května 2026  18:53

Z květin i pomerančů. Designérka vyrábí světla, která nezatěžují planetu

Designérka a zakladatelka Jasna studio Michaela Doležalová. (7. dubna 2026)

Původně studovala sklo, pak se ale designérka Michaela Doležalová vydala objevovat papírenské řemeslo od úplného základu. Dnes sama nasbírá přírodniny na materiál, z nějž vyrobí lampu. „Dávám...

9. května 2026  18:29

Žena trpí extrémní alergií na slunce. Ke spálení kůže jí stačí jen 30 sekund

Jennifer Broyden z americké Virginie má extrémní alergii na slunce. Stačí jí...

Většina lidí se na léto těší. Pro čtyřiadvacetiletou Jennifer Broyden z americké Virginie je to ale naopak noční můra. Má totiž extrémní alergii na slunce. Stačí jí pouhých 15 až 30 sekund na přímém...

9. května 2026  17:51

Blíží se loď s nákazou, nejdeme do práce! Přístav na Tenerife se bojí hantaviru

Zatímco výletní loď MV Hondius, kterou zasáhla nákaza hantavirem, míří na...

Zatímco výletní loď MV Hondius, kterou zasáhla nákaza hantavirem, míří na Tenerife, v obyvatelích největšího z Kanárských ostrovů vyvolává tato operace obavy. Starosta města Santa Cruz, si v sobotu...

9. května 2026  17:35

Neobvyklý podvod v USA, muž v medvědím kostýmu ničil luxusní auta. Odhalili jej

Maska medvěda, kterou našla policie u podvodníků

Trojice z Los Angeles skončila ve vězení za neobvyklý pojistný podvod. Pachatelé se snažili přesvědčit pojišťovny, že luxusní auta poškodil medvěd. Ve skutečnosti však škody způsobil člověk v...

9. května 2026  17:31

Festival ohavností. Jak si Rusové také připomínali Den vítězství

Pochod vdov. Ruskou Čitou defilovaly ženy zabitých vojáků

Oslavy Dne vítězství v Rusku se z pohledu stání ideologie vnímají jako skoro nejvýznamnější okamžik v roce, protože vynáší do výšin vše ruské. Samotní Rusové převážně z exilu na sociálních sítích ale...

9. května 2026  17:05

Rekordní cifra. Španělé přiznali odškodné 324 milionů rodičům postiženého chlapce

ilustrační snímek

Španělský soud přiznal doposud nejvyšší odškodné ve výši 13,3 milionu eur (324 milionů korun) rodičům šestiletého Neizana, jemuž způsobili zdravotníci v nemocnici ve Valencii vážné neurologické...

9. května 2026  16:42

Motor letadla v USA pohltil člověka, který se pohyboval po ranveji, a začal hořet

aerolinky Frontier Airlines

Na mezinárodním letišti v americkém Denveru letadlo při vzletovém manévru srazilo člověka, který zemřel, uvedlo v sobotu odpoledne SELČ letiště, které informovalo i o 12 zraněných. V kabině letadla...

9. května 2026  12:31,  aktualizováno  16:24

