Ruské vítězství na Ukrajině je nevyhnutelné, řekl Putin v Petrohradě

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„Vítězství je nevyhnutelné,“ řekl šéf Kremlu dělníkům při návštěvě továrny na výrobu zbraní v Petrohradě. Vyzdvihl údajnou jednotu ruského lidu, odvahu a hrdinství ruských vojáků a práci obranného průmyslu. „Každý z těchto článků... vytváří základ pro efektivní rozvoj a vítězství.“

„Vítězství je zaručeno. Nemám o tom pochyb,“ dodal šéf Kremlu. Putin přislíbil, že v nejbližší době rozhodne, zda pracovníci zbrojovek v branném věku dostanou odklad od povolávání ke službě v armádě.

Zahraničí média upozorňují, že dobytí východoukrajinského města Soledaru, které Moskva ohlásila minulý pátek a Ukrajinci stále zpochybňují, představuje první ruský úspěch na bojišti od loňského léta. Ukrajinská protiofenziva mezitím osvobodila valnou část Charkovské oblasti na severovýchodě země a také jihoukrajinský Cherson, jediné oblastní středisko, kterého se Rusové za skoro 11 měsíců války dokázali načas zmocnit.

Předtím, během setkání s veterány z druhé světové války, Putin opětovně odůvodňoval vpád na Ukrajinu ochranou ruskojazyčné minority na východě země. „Rozsáhlé bojové operace zahrnující těžké zbraně, dělostřelectvo, tanky a letadla se v Donbasu nezastavily od roku 2014,“ prohlásil Putin.

V roce 2014 separatisté z Doněcké a Luhanské lidové republiky za podpory Ruska vyhlásili na Ukrajině nezávislost a začali s Kyjevem vést boje. O osm let později Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu s tím, že musí chránit místní obyvatelstvo v Západem neuznaných republikách před údajnou genocidou chystanou „fašistickým režimem“ v Kyjevě.

„Vše, co dnes děláme v rámci speciální vojenské operace, je pokus zastavit tuto válku. To je smyslem naší operace: chránit lidi, kteří na těchto územích žijí,“ uvedl šéf Kremlu. Putin v poslední době začal ustupovat od výhradního používání ruského termínu „speciální vojenská operace“ a nazývat konflikt na Ukrajině válkou. V Rusku přitom za to hrozí přísné tresty.

Putin opět zopakoval svou tezi, že území na východě Ukrajiny jsou historicky ruským územím. Ruský prezident se dlouhodobě tvrdí, že Ukrajině oblasti připadly neprávem po rozpadu Sovětského svazu.

Podle Putina se Rusko snažilo před vysláním vojsk na Ukrajinu o mírové urovnání. „Byli jsme napáleni a podvedeni,“ prohlásil o Západu a Ukrajině.

Putin v Petrohradu položil květiny k památníku padlých, kteří zemřeli během nacistického pokusu dobýt město. Květiny položil k masovému hrobu, kde byl pohřben jeho bratr, který zemřel během obléhání. Odhaduje se, že by obléhaní Leningradu zemřelo před milion lidí, většinou hladem.