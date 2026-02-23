Poněkud humpolácky tyto aspirace zhmotnil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, když se loni během summitu s Donaldem Trumpem objevil na Aljašce v mikině s nápisem SSSR.
Bláhové sny ani provokace s mikinou však z Ruska respektovanou mocnost neudělají. Nenahradí věrohodnou demonstraci síly.
Tu měla zajistit válka na Ukrajině. Měla, ale nezajistila. Naopak se stala plíživou ukázkou ruského úpadku a případovou studií národního sebepoškozování, napsal v časopise The Atlantic Jeremy Shapiro, americký expert na mezinárodní vztahy. Navíc, prestiž vzývané ruské armády je zle pošramocena.
Nová fáze dohledu a represí se už zaměřuje nejen na opozici, ale i na ty superloajální.