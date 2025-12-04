Zvláštní zmocněnec amerického prezidenta Steve Witkoff a poradce Jared Kushner jednali v úterý v Moskvě s Putinem téměř pět hodin.
Ve čtvrtek se mají na Floridě setkat s hlavním vyjednávačem za Ukrajinu Rustemem Umerovem k dalším rozhovorům o případné mírové dohodě s Ruskem.
|
ANALÝZA: Witkoff se v Moskvě nacpal kaviárem. Jako dezert dostal tvrdé „nět“
Kreml po Putinově schůzce s americkými představiteli uvedl, že toto setkání nedospělo ke kompromisu ohledně ukončení války na Ukrajině.
Americký prezident Donald Trump ve středu prohlásil, že úterní setkání jeho dvou vyslanců s ruským protějškem bylo docela dobré, ale není podle něj jasné, co se bude dít dál, protože „k tanci jsou potřeba dva“.