V americkém plánu pro Ukrajinu jsou body, s nimiž Rusko nesouhlasí, řekl ve čtvrtek ruský prezident Vladimir Putin a dodal, že tyto záležitosti probral během úterního setkání s americkými vyjednavači. Území, která kontroluje Ukrajina, Rusko buď obsadí vojenskou silou, nebo z něj ukrajinští vojáci odejdou, dodal šéf Kremlu s tím, že Rusko převezme Donbas vojenskými nebo jinými prostředky.
Ruský prezident Vladimir Putin gestikuluje při svém projevu na plenárním zasedání investičního fóra VTB v Moskvě. (2. prosince 2025) | foto: Sergei IlnitskyČTK

Zvláštní zmocněnec amerického prezidenta Steve Witkoff a poradce Jared Kushner jednali v úterý v Moskvě s Putinem téměř pět hodin.

Ve čtvrtek se mají na Floridě setkat s hlavním vyjednávačem za Ukrajinu Rustemem Umerovem k dalším rozhovorům o případné mírové dohodě s Ruskem.

ANALÝZA: Witkoff se v Moskvě nacpal kaviárem. Jako dezert dostal tvrdé „nět“

Kreml po Putinově schůzce s americkými představiteli uvedl, že toto setkání nedospělo ke kompromisu ohledně ukončení války na Ukrajině.

Americký prezident Donald Trump ve středu prohlásil, že úterní setkání jeho dvou vyslanců s ruským protějškem bylo docela dobré, ale není podle něj jasné, co se bude dít dál, protože „k tanci jsou potřeba dva“.

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují

Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025)

Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně 11 zasahujících hasičů. Z komplexu se podařilo stovky lidí evakuovat, ale podle různých zdrojů je na...

Hřib se snažil Babišovi dát QR kód, aby vrátil miliardy. Šéf ANO ho odhodil

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Zdeněk Hřib (Piráti) a Andrej Babiš...

Šéf Pirátů Zdeněk Hřib se pokusil ve Sněmovně dát předsedovi ANO a zřejmě budoucímu premiérovi Andreji Babišovi QR kód, po jehož načtení by podle něj Babiš mohl vrátit státu miliardy za neoprávněné...

Babiš se rozplakal, když mluvil o synovi. Jak chce řešit střet zájmů, neřekl

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se na mimořádné schůzi Sněmovny rozplakal, když...

S knihou o Agrofertu, který označil za své dítě budované třicet let, přišel ve čtvrtek k řečnickému pultu ve Sněmovně předseda ANO Andrej Babiš. „Toustový chléb jsem vám nepřinesl,“ řekl Babiš,...

V tlačenici na veletrhu škol kolabovaly děti. Ochranka u vstupu zabavila nože i petardy

Zásah zdravotnických záchranářů u Kongresového centra v Praze. Před vstupem na...

Obrovské problémy v pátek provázely organizaci veletrhu středních škol Schola Pragensis v Kongresovém centru na pražském Vyšehradě. U vchodu se ráno a dopoledne vytvořila tlačenice, ve které omdlelo...

4. prosince 2025  8:34,  aktualizováno  8:49

Putin si myslí, že nás přečká, ale my nikam neodcházíme, řekl šéf NATO

Šéf NATO Mark Rutte

Do programu PURL na financování dodávek amerického vojenského vybavení pro Ukrajinu se zapojí dvě třetiny spojenců z NATO, další země účast zvažují a zapojení do financování přislíbily také Austrálie...

4. prosince 2025  8:48

U kauzy Stoka soud řeší dohody o vině a trestu. Na přetřeš přijde i Švachula

Korupční kauzu Stoka začal znovu projednávat Krajský soud v Brně. Hlavní...

Brněnský krajský soud se ve čtvrtek zabývá dohodami o vině a trestu s obžalovanými v korupční kauze Stoka. Se státním zástupcem je uzavřelo všech devět nepravomocně odsouzených v původním líčení,...

4. prosince 2025  8:45

Jako kdyby taxíkem jelo čtyři tisíce slonů. Vzor pro skládání origami je technický div

Metoda Miura ori je pojmenovaná po svém vynálezci, japonském astrofyzikovi...

Zatímco většina dětí si skládá papírové vlaštovky jen tak pro zábavu, 14letý Miles Wu z New Yorku zkoumá, jak může složitý origami vzor Miura-ori pomoci při přírodních katastrofách. Vyhrál vědeckou...

4. prosince 2025  8:12

Zima si dává pauzu, bude pršet. A příští týden se oteplí

Pražané na Karlově mostě v dešti. (14. dubna 2023)

Po zbytek týdne bude převážně zataženo a mlha, slunce se ukáže jen na Šumavě a v části Slezska. V pátek začne od jihu pršet. Zasněží pouze na jihozápadě Čech, jinde bude sněžit až od 1 000 metrů....

4. prosince 2025  7:44

Langoš v Praze i za 280. Trhovci stejnými rukavicemi sahají na jídlo, peníze a smrkají

Vánoční trhy na Václavském náměstí (29. listopadu 2025)

Adventní trhy v metropoli už několik dní lákají na vánoční atmosféru, kterou sem nasát přicházejí nejen Pražané, ale i turisté z celého světa. Olíznuté prsty od kečupu z langoše a peníze podané...

4. prosince 2025  7:15

Macron v Číně domlouvá mír pro Ukrajinu. Chce využít vazeb Pekingu na Rusko

Čínský prezident Si Ťin-pching ve čtvrtek v Pekingu s veškerou pompou přivítal...

Čínský prezident Si Ťin-pching ve čtvrtek v Pekingu s veškerou pompou přivítal svůj francouzský protějšek Emmanuela Macrona. Francouzský lídr, který ve středu zahájil svou čtvrtou státní návštěvu...

4. prosince 2025  6:28

Prezident Pavel přijme Macinku i dva kandidáty SPD do Babišovy vlády

Přímý přenos
Petr Macinka (Motoristé) na tiskové konferenci po jednání s prezidentem Petrem...

Prezident Petr Pavel si na čtvrtek naplánoval schůzky s dalšími třemi kandidáty do nové vlády Andreje Babiše, na níž se dohodla nová koalice ANO, SPD a Motoristé sobě. Na Hrad za ním zamíří nejprve...

4. prosince 2025

Nové zóny pro ohňostroje a petardy: proč jsou 250 metrů a co je v nich zakázáno

Ohňostroje s petardami svými záblesky a hlukem děsí zvířata. Jejich odpalování...

Novela zákona o pyrotechnice, jež platí od začátku prosince, zavedla zakázaná pásma. V těch se nově nesmí odpalovat například petardy, povolená je jen pyrotechnika kategorie F1, ve které jsou...

4. prosince 2025

Po světě chybí paměťové čipy. Cena prudce roste, první obchody omezují nákupy

Křemíkové čipy pronikají do všech oblastí našeho života.

Rychlý rozmach umělé inteligence narušuje dodavatelské řetězce paměťových čipů. Jde přitom o drobné komponenty, bez kterých se neobejde žádný chytrý telefon, počítač či datové centrum. Ceny...

4. prosince 2025

Největší aféra v Bruselu za desítky let. Odhalení je tentokrát velmi závažné

Premium
Bývalá šéfka diplomacie EU Federica Mogheriniová na College of Europe (20....

Evropská unie opět stojí na prahu vážných problémů. Bývalá šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová čelí spolu s dalšími dvěma zadrženými podezření z podvodu při zadávání veřejných zakázek,...

4. prosince 2025

Turek exkluzivně o svých kauzách: Omlouvám se, ale svědomí mám čisté

Filip Turek (Motoristé sobě) 2. prosince 2025

Čestný prezident Motoristů Filip Turek se chystá na schůzku s prezidentem Petrem Pavlem. Na Hradě chce vysvětlit kauzy, které prezidentovi vadí, a přesvědčit jej, aby ho jmenoval ministrem životního...

4. prosince 2025

