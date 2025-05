Bytový dům ve městě Bratsk v Irkutské oblasti byl již před deseti lety označen za nebezpečný. Úřady s tím přes žádosti obyvatel nic neudělaly. Pokud nabídly možnost přestěhování, bylo to jen na podobně nevyhovující místo.

Anastasii Šolochovové spolu s dalšími 20 obyvateli došla trpělivost a letos v březnu zveřejnili video, na němž provádějí diváka „domovem hrůz“, přičemž přímo oslovují Putina, aby s tím něco udělal. A úřady skutečně zasáhly. Ale jinak, než si Šolochovová představovala.

V květnu dostala pokutu 35 000 rublů (přes 9 tisíc korun) za „diskreditaci“ ruské armády. „To je to, co nám NATO závidí. Proto po nás NATO jde. Vy někde pochodujete po cizích zemích a někoho chráníte. Ale kdo bude chránit nás? Sedíte si tam ve svých parádních šatech. Půjdu si natočit, co nám to NATO údajně závidí,“ postěžovala si totiž na videu Šolochovová.

Po vyřknutí verdiktu měla nervový záchvat. „Uvědomila jsem si jednu věc: ti, kdo jsou u moci, nechrání lidi. Jsou to krysy, které pracují proti lidem. Místo aby nás z těch nebezpečných budov přestěhovali, tahají nás po soudech a pohřbívají nás pod pokutami. Na vlastní kůži jsem pocítila, kolik lidí tímto způsobem přivádějí k zoufalství.“ Policie předvolala k výslechu i další lidi, zatím je ale neobvinila, uvádí ruský nezávislý projekt Okno.

Nepřítel lidu

K prosbě šéfovi Kremlu se uchýlili i obyvatelé města Frolovo ve Volgogradské oblasti. Tamní ocelárna zpracovává kovový šrot a použité pneumatiky. Výsledkem jsou sazemi pokryté lavičky a silně znečistěný vzduch. Environmentální kontrola nalezla v ovzduší nejméně 32 škodlivých látek.

„V noci nemůžeme ani otevřít okna. Závod chrlí nepřetržitě kouř. Když 28. a 29. dubna přijel do Volgogradu Vladimir Putin, závod se náhle zavřel. Jakmile odjel, znovu jej spustili na plný výkon, aby dohonili ztracený čas,“ uvádí šestasedmdesátiletý důchodce Janos Malinovskij, který osobně na radnici nesl stížnosti.

Starosta města Vasilij Dankov na něj podal stížnost, v níž jej obviňuje z „nedovoleného shromáždění“. Tak označil videoposelství Putinovi. Policie Malinovského navštívila a důrazně mu doporučila, aby o případu nemluvil, stejně jako o nadávkách, které mu Dankov a další městští představitelé poslali do zpráv.

Důchodci též začaly přicházet na sociálních sítích výhrůžky a výzvy, aby se zastřelil. Podle něj jsou zřejmě od pracovníků ocelárny, případně též od úředníků.

„Když si budete stěžovat, půjdou po vás, stejně jako to udělali s Janosem,“ myslí si Anastazia, jiná obyvatelka města, které též situace vadí. „V dnešní době je nebezpečné cokoli říkat. Okamžitě vás označí za nepřítele lidu.“

O ropné kontaminaci raději nemluvit

Kvůli „nepovolanému shromáždění“ měla i problémy Ljudmila Bagirová, jež natočila videovýzvu Putinovi, když s dalšími ženami před radnicí v Semikarakorsku žádala, aby město něco udělalo se skládkou, kam nákladní auta ukládají ropou kontaminovaný písek dovezený z Kerčského průlivu po nehodě tankerů.

Její video sdílela i radní Rostova na Donu Natalia Oskinová. Její přímluva pomohla Bagirové vyhnout se šetření policie. Aktivistce podle jejích slov vyjadřovalo podporu více lidí, málokdo se ale odvážil projevit ji veřejně. „Mnozí se bojí a nevěří ve spravedlnost.“

Následky ropné katastrofy v Kerčském průlivu dokumentoval i bloger Jurij Ozarovskij, jenž na pláži u města Alušti na okupovaném Krymu natočil kontaminované kameny a zveřejnil video s prosbou Putinovi, aby s tím něco udělal. Úřady začaly skutečně kameny odstraňovat, zároveň jej ale policie zadržela a obvinila ze „zneužití svobody hromadných informací“. Ozarovskij původní video smazal a nahrál nové s tím, že viděl pryskyřici, nikoli ropu.