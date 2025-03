I kdyby souhlasil. Šance, že Putin dodrží příměří, se blíží nule, varují exdiplomaté

„Šance, že Rusko bude respektovat příměří, se blíží nule,“ myslí si bývalý britský velvyslanec v Moskvě Laurie Bristow. Podle něj pravděpodobně Rusové uskuteční nějaké akce nevojenského charakteru, aby vyprovokovali Ukrajince. Může jít o atentát nebo o posunutí frontové linie v noci. Podobně Rusové postupovali během příměří s Gruzií po ruské invazi na podporu separatistů v Jižní Osetii.

„Určitě se také budou snažit využít provokací, aby se pokusili přenést vinu za jakékoli porušení příměří na druhou stranu,“ dodal Bristow. „To dělají vždycky.“

Nejmenovaný činitel z Litvy řekl listu The Independent, že to, co je pro Evropu, Ukrajinu či USA třicet dní, „může být jen 30 minut pro Rusko“. Podle něj z minulosti existuje spousta příkladů. Moskva opakovaně porušovala dohody o ukončení bojů mezi Ukrajinci a Rusy podporovanými separatisty na východě Ukrajiny od roku 2014.

To, že Putin nemá zájem o příměří se domnívá i bývalý ruský diplomat, který působil v OSN, Boris Bondarev. „Myslí si, že může dosáhnout svých cílů bojem. Cítí se docela sebejistě,“ řekl portálu Politico. Podle něj šéf Kremlu své kalkulace staví na předpokladu, že americký prezident Donald Trump má větší zájem o mírovou dohodu než o Ukrajinu.

Podle bývalého ambasadora v Rusku Tonyho Brentona je možné, že šéf Kremlu na dohodu přistoupí. Záleží však na tom, co mu americká delegace, která je nyní v Rusku, nabídne.

„Kreml sice porušuje dohody, ale jen tehdy, když si myslí, že to už není v zájmu Ruska,“ uvádí Brenton. Podle něj Putin chce „učinit Rusko znovu velkým“ podobně, jako to chce učinit Trump v případě USA. Dohodu bude proto hodnotit podle toho, zda se Rusku vyplatí.

Bývalý velvyslanec se domnívá, že pokud by Američané dali Putinovi najevo, že přistoupí na jeho podmínky, šéf Kremlu by mohl být ochotnější přistoupit na mírová jednání. Podle Brentona by ruský prezident mohl slyšet na zmírnění sankcí vůči Rusku či slib neutrality Ukrajiny.

Bývalý šéf britské tajné služby MI6 Alex Younger varuje, že i když Putin pravděpodobně bude souhlasit s příměřím, dá si takové maximalistické podmínky, že je Ukrajina nebude moci splnit. Podle listu The Guardian Moskva může opětovně požadovat demilitarizaci Ukrajiny, konec západní vojenské pomoci, slib nepřipuštění Ukrajiny do NATO. Může také chtít, aby nebyly na Ukrajině žádné zahraniční kontingenty, a také požadovat mezinárodní uznání ruských nároků na Krym a čtyři anektované ukrajinské oblasti.

Na tiskové konferenci po jednání s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem Putin oznámil, že Rusko s návrhy na zastavení nepřátelství souhlasí. Podle něj ale musí příměří musí vést k dlouhodobému míru a odstranilo „prvotní příčiny této krize“. Putin naznačil, že klid zbraní by využila Ukrajina k posílení svých vojsk a zastavení ruského postupu v Kurské oblasti.

Šéf Kremlu, kterého v posledních dnech povzbudil rychlý ústup ukrajinských sil na západě Ruska, zdůraznil, že další vývoj v diplomacii se bude odvíjet od situace na bojišti. Ve středu v zelené maskovací uniformě navštívil velitelské stanoviště v Kurské oblasti, což předznamenávalo, že ruská armáda dosáhla v této části fronty úspěchu.