Svět podle Putina: ofenziva zrychluje, dobytí Donbasu je na dosah

Za úspěch označil dobytí města Dobropillja. O ovládnutí tohoto města v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny podal prezidentovi hlášení náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov.
Naopak o dva dny dříve velitel ukrajinského 3. armádního sboru Andrij Bileckyj uváděl, že ukrajinské jednotky při operaci Vivaldi dokázaly osvobodit od ruské okupace dalších 101 kilometrů čtverečních území. Armáda osvobodila obce Zelena Dolyna, Lypove a Koloďazi v Doněcké oblasti, oznámil.
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Ukrajinská armáda v září v protiofenzívě na severu Doněcké oblasti, vedené pod názvem Vivaldi s cílem posunout frontovou linii dále od klíčových opevněných měst Slovjansk a Kramatorsk, dobyla zpět 172 kilometrů čtverečních, napsala nedávno agentura AFP s odkazem na svou analýzu údajů amerického Institutu pro studium války (ISW). Jinde získala Ukrajina zpět dohromady 32 kilometrů čtverečních v Charkovské, Dněpropetrovské a Luhanské oblasti.
Co Putin říká:
„Jedním z našich hlavních cílů zůstává osvobození Doněcké republiky.“
„Do budoucna chceme zajistit absolutní bezpečnost ruských pohraničních území. S Ukrajinou o tom diskutovat nebudeme.“
„Dobytí města Dobropillija považuji za významný milník v postupném osvobození Donbasu.“
„Od začátku roku jsme osvobodili přibližně 6 500 km² území a 310 osad.“
„Ofenzíva v Záporoží rychle postupuje.“
Zdroj: TASS
Ukrajinská armáda od ledna osvobodila 745 kilometrů čtverečních ukrajinského území, uvedl v půli srpna ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po poradě s armádními veliteli.
Ruská armáda v červenci dobyla méně než 40 kilometrů čtverečních ukrajinského území, zatímco Ukrajinci osvobodili 28,5 kilometru. V srpnu ruská armáda dosáhla čistého zisku přibližně 90 kilometrů čtverečních ukrajinského území, což je její největší postup od února.
Loni podle ní Rusko v průměru dobývalo měsíčně 405 kilometrů čtverečních ukrajinského území. Letos ruská armáda nejenže postup zpomalila, ale v dubnu a květnu ztratila přibližně 400 kilometrů čtverečních.
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Rusko, které před více než čtyřmi lety invazí na Ukrajinu rozpoutalo nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války, okupuje přibližně 19 procent rozlohy Ukrajiny, včetně Krymu, který protiprávně anektovalo už v roce 2014, a části průmyslového regionu Donbas na východě Ukrajiny. Nejvíce území zabrala ruská armáda v prvních týdnech války, ale za územní zisky zaplatila mnoha životy.