Reakce bude vážná, ne-li drtivá. Ať si to rozmyslí, reagoval Putin na tomahawky

„Toto je pokus o eskalaci. Ale pokud budou takové zbraně použity k útoku na ruské území, reakce bude velmi vážná, ne-li drtivá. Ať si to rozmyslí,“ citovala ruského vůdce agentura TASS.
Ukrajina, která se od února 2022 brání ruské invazi, v posledních měsících žádá Spojené státy, aby jí střely Tomahawk dodaly. Americký prezident Donald Trump ovšem zatím takový krok odmítá udělat.
Podle Putina americké sance jsou snahou vyvolat na Rusko tlak. „Žádná země a žádný národ vážící si sám sebe nikdy nic nerozhodují pod tlakem. A Rusko má to privilegium, že se může považovat za součást této skupiny zemí a národů vážících si sebe sama,“ řekl šéf Kremlu.
Spojené státy ve středu oznámily sankce na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil a na desítky jejich dceřiných společností. Americký ministr financí Scott Bessent uvedl, že Washington k sankcím přistoupil, protože Putin odmítá ukončit válku proti Ukrajině.
O něco později americký prezident Donald Trump řekl, že zrušil plánovaný summit se svým ruským protějškem v Budapešti, protože se mu jeho uspořádání nyní nezdálo správné.
Šéf Kremlu řekl, že schůzku i místo konání rusko-amerického summitu navrhla americká strana.