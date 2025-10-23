Reakce bude vážná, ne-li drtivá. Ať si to rozmyslí, reagoval Putin na tomahawky

  18:26
Ruský prezident Vladimir Putin nové americké protiruské sankce označil za čin, který vztahy mezi Ruskem a Spojenými státy neposiluje. Považuje je za „nikoli přátelský“ krok. Vliv na ruskou ekonomiku podle něj mít nebudou. Zároveň varoval, že na útoky na ruském území s použitím střel Tomahawk nebo jiných zbraní dalekého doletu přijde ohromující reakce.

Válka na Ukrajině

„Toto je pokus o eskalaci. Ale pokud budou takové zbraně použity k útoku na ruské území, reakce bude velmi vážná, ne-li drtivá. Ať si to rozmyslí,“ citovala ruského vůdce agentura TASS.

Ukrajina, která se od února 2022 brání ruské invazi, v posledních měsících žádá Spojené státy, aby jí střely Tomahawk dodaly. Americký prezident Donald Trump ovšem zatím takový krok odmítá udělat.

Podle Putina americké sance jsou snahou vyvolat na Rusko tlak. „Žádná země a žádný národ vážící si sám sebe nikdy nic nerozhodují pod tlakem. A Rusko má to privilegium, že se může považovat za součást této skupiny zemí a národů vážících si sebe sama,“ řekl šéf Kremlu.

Ruský prezident Vladimir Putin. (23. října 2025)
Americká střela s plochou dráhou letu Tomahawk
Americký prezident Trump přivítal ruského prezidenta Putina na letišti na Aljašce. (15. srpna 2025)
Ruský prezident Vladimir Putin. (23. října 2025)
21 fotografií

Spojené státy ve středu oznámily sankce na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil a na desítky jejich dceřiných společností. Americký ministr financí Scott Bessent uvedl, že Washington k sankcím přistoupil, protože Putin odmítá ukončit válku proti Ukrajině.

Kreml panikaří, Maďaři ostrouhali. Proč Trump opět ztratil trpělivost s Putinem

O něco později americký prezident Donald Trump řekl, že zrušil plánovaný summit se svým ruským protějškem v Budapešti, protože se mu jeho uspořádání nyní nezdálo správné.

Šéf Kremlu řekl, že schůzku i místo konání rusko-amerického summitu navrhla americká strana.

Rozhovor provázely slzy, přiznává armádní psycholožka, hrdinka Moravcovy knihy

„I psychologové mohou padnout na dno. Stalo se to i mně,“ říká s klidem člověka, který ví, o čem mluví. Helena Sováková, emeritní plukovnice, válečná veteránka a bývalá hlavní psycholožka Armády...

23. října 2025  16:31

Zřejmě se mu to jen zdálo. Řidič hlásil pád letounu, policisté a hasiči nic nenašli

Jeden z řidičů jedoucích ve čtvrtek dopoledne po dálnici D8 zburcoval policii i hasiče poté, co údajně viděl pád bílého stroje, pravděpodobně vrtulníku. Policie ani středočeští hasiči ale ani po...

23. října 2025  16:22

