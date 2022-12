Dost otázek. Putin poprvé za deset let vynechá velkou tiskovku s novináři

Ruský prezident Vladimir Putin letos nevystoupí na každoroční velké tiskové konferenci. Prozradil to jeho mluvčí Dmitrij Peskov. Bude to poprvé za deset let, kdy se tato tradiční akce neuskuteční. Od roku 2012 vystupoval Putin před novináři vždy v prosinci a na jejich otázky odpovídal i několik hodin.