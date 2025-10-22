Rusko testovalo jaderné síly ve vzduchu, na zemi i moři. Putin sledoval z kanceláře

Cílem zkoušky bylo podle Moskvy prověřit připravenost jaderných sil a systém velení. Kreml v tiskové zprávě také uvedl, že součástí testu byly cvičný odpal mezikontinentální balistické rakety ze země, start rakety z jaderné ponorky v Barentsově moři i odpaly raket ze strategických bombardérů.
Podobné zkoušky jsou velmi sledované kvůli tomu, že Rusko už čtvrtým rokem vede válku proti Ukrajině, která si vyžádala statisíce životů, a Moskva opakovaně o možnosti použití jaderných zbraní mluvila.
NATO tento měsíc zahájilo své každoroční jaderné manévry. Cvičení v Belgii a Nizozemsku se účastní na 60 letadel ze 13 zemí.
Ruské ministerstvo obrany později na telegramu oznámilo, že ruské strategické bombardéry Tu-22M3 podnikly plánovaný let nad neutrálními vodami Baltského moře, který trval přes pět hodin a stroje doprovázely stíhací letouny Su-35s a Su-27.
„V určitých fázích letu bombardéry doprovázely stíhací letouny ze zahraničí,“ uvedl dále ruský resort zahraničí a dodal, že dálkové letectvo pravidelně provádí přelety nad vodami Arktidy, severního Atlantiku, Tichého oceánu, Baltské a Černého moře.
Evropu nedávno znepokojily hlášené průniky ruských dronů a stíhaček do některých zemí, zejména dvou desítek ruských bezpilotních letounů v polském vzdušném prostoru, na jejichž likvidaci se podílely vzdušné síly spojenců. Do estonského vzdušného prostoru podle Tallinnu pronikly tři ruské stíhačky.
Moskva průnik dronů do Polska nepopřela, tvrdila ale, že nešlo o úmysl ani o útok. Narušení estonského vzdušného prostoru Rusko popřelo. Někteří evropští představitelé tyto incidenty označují za testování reakce NATO ze strany Moskvy.