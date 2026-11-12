Putin chce žít do 150 let. Ruští vědci hledají recept, sází na opičí krev

Vědci se zaměřují na primáty ve věku od 18 do více než 30 let. Zkoumají stav jejich cév, mozku a dalších orgánů, aby zjistili, jak se jejich tělo vyrovnává se stárnutím, píše portál Meduza.
Za projektem stojí Kurčatovův institut, který vede právě Kovalčuk. Pracoviště má ve svých laboratořích na sedm tisíc opic celkem 22 druhů.
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Na výzkumu spolupracuje také Petrovského národním výzkumným centrem chirurgie. „Krevní vzorky primátů vědcům poslouží ke studiu procesů stárnutí,“ uvedl jeho ředitel Konstantin Kotenko.
Kovalčuk má s výzkumem ještě ambicióznější plány. „Položí základy pro vytvoření regulačního systému pro prodloužení délky lidského života,“ řekl.
Vystudovaný fyzik Kovalčuk patří spolu se svým bratrem Jurijem – miliardářem a finančníkem – do úzkého okruhu ruského prezidenta. Působí také jako jeho neformální poradce pro vědu.
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Čtyřiasedmdesátiletý Putin se zájmem o dlouhověkost nikterak netají. Loni v září zachytila televizní kamera jeho rozhovor s čínským prezidentem Si Ťin-pchingemu, během něhož státníci probírali recept na dlouhý život.
„Biotechnologie se neustále vyvíjí. Lidské orgány se dají neustále transplantovat. Čím déle žijete, tím se stáváte mladším, a můžete dokonce dosáhnout nesmrtelnosti,“ řekl Putin.
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„Někteří předpovídají, že v tomto století se lidé možná budou dožívat 150 let. Dnes jste v 70 ještě dítě,“ odvětil mu čínský lídr.
Putin je na své zdraví velmi opatrný. Na všech cestách ho doprovází několik lékařů různých specializací. K dispozici má také pojízdnou laboratoř, která testuje jeho jídla na přítomnost jedu či těžkých kovů. „Prezident má i osobní kuchaře, kteří s ním všude cestují. S sebou si vozí také veškeré pití a jídlo,“ řekl webu The Moscow Times zdroj z Kremlu.