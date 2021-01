V Kaliningradu odvysílali Putinův projev bez části hlavy. Viníky čeká trest

„Zodpovědní budou okamžitě potrestáni,“ nechalo se slyšet vedení kaliningradské televize poté, co zjistilo, že část tradičního Putinova vánočního poselství regionální televize odvysílala chybně.

Prezidentovi při něm totiž chyběla celá horní část hlavy. Ještě než se televize snažila chybu odčinit a místo projevu začala nakvap vysílat písničky, začaly obrázky a videa částečně dekapitovaného prezidenta plnit sociální sítě. Mnozí upozornili na to, že chyba mohla vzniknout i záměrně.



„Problémy s obrazem během prezidentova projevu byly způsobeny technickou závadou, nikoli záměrně,“ nechali se následně slyšet šéfové inkriminovaného kanálu.



Russian President Vladimir Putin's head was cut off by Kaliningrad-based station Kaskad TV when broadcasting his New Year message. A courageous act! #putin #russia #NewYear pic.twitter.com/rW9DWEOPUS