„Jmenuji se Green. Jsem první ruský humanoidní robot s vestavěnou umělou inteligencí. To znamená, že nejsem jen program na obrazovce, ale fyzické ztělesnění technologie,“ řekl robot Putinovi.
„Více než 40 motorů a četné senzory mi umožňují plynulý pohyb, jisté udržení rovnováhy a bezpečnou interakci s lidmi,“ chlubil se stroj.
Prezidentova ochranka možná příliš sledovala americké sci-fi snímky o vzestupu nebezpečné umělé inteligence. Bodyguard s nevlasteneckou nedůvěrou ke schopnostem ruského strojírenství Putina postrčil zpět, aby mezi ním a nejnovějším zázrakem ruské techniky byl dostatečný prostor a rozmáchlá robotova gesta nezpůsobila jeho šéfovi újmu.
Robot se pak rozhodl šéfovi Kremlu předvést svůj hlavní trik. Požádal virtuálního asistenta, aby zahrál jeho oblíbený „track“. Asistent spustí ruský pop-folkový song Slunce vyšlo vysoko.
Robot na hudbu začal energicky tančit. Jeho pohyby připomínaly někoho mezi tonoucím plavcem uvázlým na moři a starším mužem postrádajícím taneční nadání, který se přesto pokouší ohromit mladé dívky na diskotéce kreacemi virtuálních postaviček ze starých počítačových her.
Nebylo proto příliš překvapení, že Putina zřejmě vystoupení příliš neohromilo. „Velmi hezké,“ prohlásil pouze jako soucitný otec, který nechce svému neschopnému dítěti říci krutou pravdu. Následně se prezident přesunul k dalšímu exponátu.
Prezentace nového ruského robota se odehrála krátce poté, co představení jiného skončilo fiaskem. Společnost Idol jej též označovala za prvního ruského humanoidního robota s umělou inteligencí.
Stroj jménem Aidol se ale na pódiu jen opilecky potácel, než se zcela zřítil. Zoufalí vývojáři se snažili trapnou situaci před očima světa zakrýt a to tím, že na nebohého mechanického člověka hodili plachtu. Škoda ale už byla napáchána a tvůrci se nedočkali jen výsměchu, nýbrž i výhrůžek. Ruský propagandista a hlásná trouba Kremlu Vladimir Solovjov začal volat po zatýkání a popravách.
Ruský technologický vývoj však, zdá se, postupuje mílovými kroky, protože Green se už udrží na nohou. I když se možná vývojáři od Sberbank jen poučili katastrofou svých kolegů a prozíravě nenechali robota chodit.