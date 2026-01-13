Ruský prezident se v poslední době ukázal jako neschopný ochránit své klíčové partnery před nečekaně agresivním postupem amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Rozpad globální sítě spojenců znamená pro Rusko nejen diplomatickou izolaci, ale i citelnou ekonomickou ránu.
Putin kdysi sliboval národu zopakování vítězného tažení z druhé světové války, ale realita roku 2026 je trpká. Současná válka na Ukrajině už trvá déle než sovětský boj proti nacistům a Moskva v tomto opotřebovávacím konfliktu uvázla s obrovskými ztrátami přesahujícími milion vojáků. Finanční a personální černá díra navíc zbavila Rusko schopnosti udržovat svou sílu v globálním měřítku.