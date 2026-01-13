Sýrie, Venezuela a teď Írán? Rusko už neochrání spojence, jako mocnost končí

Premium

Fotogalerie 26

Íránský nejvyšší duchovní Alí Chameneí se setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. (19. září 2022) | foto: Profimedia.cz

Tomáš Ratner
  20:00
Vladimir Putin dekády budoval obraz Ruska jako globální mocnosti, ale zdá se, že je tato éra u konce. Po pádu režimů v Sýrii a Venezuele se ukazuje, že Moskva, která je vyčerpaná válkou na Ukrajině, nedokáže své spojence před tlakem Donalda Trumpa ochránit. Írán je další na řadě a v Kremlu vládne ticho. Ruské záruky se v nové geopolitice mohou rázem stát bezcennými.

Ruský prezident se v poslední době ukázal jako neschopný ochránit své klíčové partnery před nečekaně agresivním postupem amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Rozpad globální sítě spojenců znamená pro Rusko nejen diplomatickou izolaci, ale i citelnou ekonomickou ránu.

Putin kdysi sliboval národu zopakování vítězného tažení z druhé světové války, ale realita roku 2026 je trpká. Současná válka na Ukrajině už trvá déle než sovětský boj proti nacistům a Moskva v tomto opotřebovávacím konfliktu uvázla s obrovskými ztrátami přesahujícími milion vojáků. Finanční a personální černá díra navíc zbavila Rusko schopnosti udržovat svou sílu v globálním měřítku.

