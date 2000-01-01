náhledy
Ruský prezident Vladimir Putin se ve středu během své návštěvy Pekingu setkal s čínským inženýrem jménem Pcheng Pchaj, kterého poprvé potkal jako dvanáctiletého chlapce před šestadvaceti lety. Jejich tehdejší náhodné setkání v pekingském parku Pej-chaj, kde ruský vůdce chlapce zvedl a vyfotografoval se s ním, zásadně ovlivnilo Pcheng Pchajův život.
Autor: Profimedia.cz
Rodák z Číny kvůli tomuto zážitku později vystudoval mostní stavitelství v Moskvě.
Autor: Profimedia.cz
S Putinem si v pekingském komplexu Tiao-jü-tchaj vyměnili dárky, ruský diktátor podepsal starou společnou fotografii.
Autor: Profimedia.cz
Setkání neslo silný politický podtext, protože symbolicky připomnělo pětadvacáté výročí Smlouvy o dobrém sousedství a přátelské spolupráce mezi Ruskem a Čínou.
Autor: Profimedia.cz
Podle oficiálních prohlášení má životní příběh osmatřicetiletého inženýra demonstrovat hluboké a dlouhodobé vazby mezi oběma národy.
Autor: Profimedia.cz
Ruský prezident ocenil, že si muž vybral pro svá studia právě Moskvu, a označil jeho profesní úspěch za důkaz pevného spojenectví.
Autor: Profimedia.cz
Hlavním tématem návštěvy Pekingu je pro Putina výstavba plynovodu Síla Sibiře 2, kterým by do Číny mohlo proudit až 50 miliard metrů krychlových zemního plynu ročně. Její prezident Si Ťin-pching ale jeho výstavbu zatím neschválil.
Autor: Profimedia.cz