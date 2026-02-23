Třetí světová už je dávno tady, řekl Zelenskyj. Prohru Ukrajiny odmítá

Ruský prezident Vladimir Putin už rozpoutal třetí světovou válku a je nezbytné jej zastavit, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro britskou stanici BBC v předvečer čtvrtého výročí rozpoutání agrese Ruska vůči Ukrajině. Ukrajinský lídr ujišťoval, že jeho země válku neprohrává, a ohradil se proti případným ústupkům ruské strany.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (25. ledna 2026)

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (25. ledna 2026) | foto: Mindaugas KulbisAP

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (14. února 2026)
Ruský prezident Vladimir Putin v Kremlu na zasedání s vládou (21. ledna 2026)
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se setkává s americkým ministrem...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po boku německého ministra obrany...
23 fotografií

Ohledně spolehlivosti amerického prezidenta Donalda Trumpa podotkl, že bezpečnostní záruky od USA by měly platit 30 let a měl by je schválit Kongres USA, protože prezidenti se mění, ale instituce zůstávají.

Ruský prezident si jako podmínku pro příměří klade, aby Kyjev stáhl ukrajinské vojáky ze strategicky důležitých míst, které Rusko nedokázalo dobýt bez ohledu na smrt desítek tisíc ruských vojáků.

„Myslím, že Putin už ji (třetí světovou válku) začal. Otázka zní, kolik území se mu podaří dobýt a jak ho zastavit,“ řekl Zelenskyj. „Rusko chce světu vnutit jiný způsob života a změnit životy, které si lidé sami zvolili,“ dodal.

Ukrajinským Lvovem otřásly výbuchy, podle starosty šlo o teroristický útok

K ruskému požadavku, aby se Ukrajina vzdala zbývající pětiny Doněcké oblasti na východě země, kterou stále brání, a také dalšího území v Chersonské a Záporožské oblasti na jihovýchodě země, Zelenskyj uvedl, že nejde jen o území, ale i o opuštění statisíců Ukrajinců, kteří tam žijí, a o oslabení ukrajinských pozic.

„Jsem si jistý, že toto ‚odstoupení‘ by rozdělilo naši společnost,“ řekl. Je přesvědčen, že ústupek by ruského prezidenta uspokojil jen na chvíli, než by znovu nabral sílu, a tak by mohlo trvat nejvýše pár let, než by Putin pokračoval ve válce.

„Prohráváme? Samozřejmě že ne!“ prohlásil Zelenskyj. Vítězství podle něj bude znamenat návrat Ukrajinců k normálnímu životu, protože skončí zabíjení lidí. Ale vítězství v širším smyslu by podle ukrajinského prezidenta představovalo odstranění globální hrozby, které vychází z Moskvy.

Už i USA chtějí, aby se Ukrajina stáhla i z nedobyté části Donbasu, řekl Zelenskyj

„Zastavit Putina, nenechat jej okupovat Ukrajinu – to by bylo vítězství světa,“ míní. V širší perspektivě míní, že je jen otázkou času, kdy Ukrajina získá zpět všechna území, které okupuje Rusko. Pokusit se o jejich osvobození již teď by ale znamenalo ztratit ve válce miliony lidí.

„Také nemáme odpovídající množství zbraní. To nezáleží jen na nás, ale i na našich partnerech,“ poznamenal. Návrat k mezinárodně uznaným hranicím z roku 1991 by pokládal za vítězství spravedlnosti.

V odpovědi na otázku, zda věří americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, který svého času Zelenského – podobně jako Putin – nepravdivě nařkl, že je diktátor a že rozpoutal válku, se ukrajinský prezident podle BBC nejprve rozesmál : „Nejsem diktátor a válku jsem nezačal.“

Kyjev hlásí zadržení deseti lidí, na příkaz Moskvy plánovali zabít známé Ukrajince

„Nejde jen o prezidenta Trumpa, mluvíme o Americe. Všichni jsme prezidenty na určité období. Například chceme (od USA bezpečnostní) záruky na 30 let. Politické elity se budou měnit, vůdci se budou měnit,“ poznamenal. Z dobrého důvodu by záruky měl schválit Kongres USA. „Kongres je potřeba. Protože prezidenti se mění, ale instituce zůstávají,“ dodal.

Nahý imperialismus USA i budíček Evropy. Politolog rozebírá změnu světového řádu

22. února 2026

