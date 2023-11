Chce jít proti Putinovi, ale může být jen stafáží, míní rusista o novinářce

Podle Justa se Duncová snaží vyhýbat kritice ruské agrese, i přesto si Kreml v jejich slovech může najít důvod k postihu. Podotkl také, že je možná jen stafáží v propagandistické hře ruského vedení.

V názorech ohledně války na Ukrajině bruslí Duncová podle Justa na hraně. „Snaží se vyhnout slovu válka či explicitní kritice ruské agrese. Pravděpodobně jí tak aktuálně žádný postih nehrozí,“ ozřejmil.

„Tamní represivní režim si ale v jejích slovech může najít diskreditaci ozbrojených složek kdykoliv. V takovém případě může putovat za mříže v rozmezí od tří do patnácti let,“ pronesl spolupracovník CNN Prima NEWS a připomněl některé tvrdé tresty pro opoziční kritiky vládnoucí garnitury.

Podle něj však nelze vyloučit, že Duncová funguje jako nastrčená figurka propagandy, jež má navodit iluzi demokratických poměrů v zemi. „Dozvíme se to až ve chvíli, kdy začne sbírat hlasy na svou podporu. Ve Ruské federaci totiž platí, že aby mohl člověk kandidovat, musí shromáždit dostatečný počet podporovatelů. V případě prezidentských voleb se jedná o 300 tisíc lidí,“ vysvětlil.

Pokud se tedy novinářce podaří tento počet podpisů sehnat, bude prý jisté, že má za sebou provládní podporu. „Něco takového se jiným opozičním kandidátům nikdy nepodařilo. Centrální volební komise tradičně nacházela v dodaných dokumentech chyby, aby je mohla vyřadit ze hry,“ připomněl publicista v pořadu Zprávy Plus.

„Je možné, že si ji zvolil sám Kreml jako názorovou stafáž do voleb. Jsem ale přesvědčen, že by si pro takový záměr vybral známější osobnost, jelikož novinářku Duncovou moc ruských občanů nezná. Do povědomí tamních opozičních médií se dostala až poté, co ohlásila kandidaturu na prezidentské křeslo,“ vysvětlil.

O nějaké účasti Duncové v opozičních organizacích se nic neví. „Vystupuje jako občanská aktivistka, které došla trpělivost ohledně situace v zemi od začátku války na Ukrajině,“ popsal její postoj Just a dodal, že dříve působila jako lokální zastupitelka.

Podle rusisty nemá novinářka mnoho šancí oslovit ruskou populaci svým programem, jež si klade za cíl změnit zažité pořádky v zemi. „Většinová společnost fandí Putinovi a podporuje i válku. Ačkoliv Duncová nabízí mír či demokratizaci Ruska, pro většinu místních občanů jsou takové teze spíše abstraktní. Nepřejí si to a ani netuší, o čem kandidátka hovoří,“ shrnul Just.