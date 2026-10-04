Putin povýšil Kadyrova na armádního generála. Má tak nejvyšší hodnost v zemi

Odznak armádního generála a kaštanově hnědý baret předal Kadyrovovi vrchní velitel ruské Národní gardy Viktor Zolotov během slavnostního ceremoniálu v Grozném.
Před tímto povýšením měl Kadyrov hodnost generálplukovníka, titul, který obdržel od Putina v říjnu 2022. Ruská média neuvedla důvod tohoto posledního povýšení, pouze upozornila, že kremelský dekret jej popisuje jako „další vojenskou hodnost pro vyššího důstojníka“.
Kadyrov zahájil svůj kariérní vzestup v roce 2009 jako generálmajor policie v rámci ruského ministerstva vnitra. Po přestupu do ruské Národní gardy si udržel generálskou hodnost a později pokračoval ve vojenském vzestupu.
Nedávné zprávy naznačují, že Kadyrov téměř ztratil svou mobilitu a jeho vliv v Kremlu upadl.
Kreml údajně již vybral Kadyrovova nástupce, uvádějí nejmenované zdroje.