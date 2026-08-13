Putin poprvé navštívil Kurily, o něž se Rusko pře s Japonskem. Tokio protestuje

Japonská vláda důrazně odsuzuje Putinovu návštěvu Kurilských ostrovů, uvedl ministr zahraničí Motegi. Souostroví označil za nedílnou součást Japonska.
Putin návštěvou Kurilských ostrovů pokračuje v pracovní cestě po Sibiři a Dálném východě, napsala TASS. Po středeční návštěvě města Južno-Sachalinsk na tichomořském ostrově Sachalin, kde si prohlédl vlajkovou loď ruské tichomořské flotily, dnes Putin přicestoval na Iturup, kde mimo jiné navštívil závod na zpracování ryb, dodala státní agentura.
Záběry televizní stanice Vesti zachytily Putina v tmavém obleku, jak stojí v místnosti a prohlíží si dva velké tuňáky a halibuta na stole, zatímco dva místní představitelů hovoří o rybolovu a migračním chování ryb. Šéf Kremlu také ochutnal místní jikry, poznamenala agentura Reuters.
Podle japonské tiskové agentury Kjódó je zjevné, že Putin chce tímto krokem pozorovatelům doma i v zahraničí ukázat, že Rusko, které vede pátým rokem ozbrojenou agresi proti Ukrajině, nemíní činit žádné územní ústupky - a to ani vůči Japonsku, jež požaduje navrácení sporných ostrovů. Vzhledem k tomu, že se Japonsko připojilo k USA a dalším západním zemím a uvalilo na Rusko kvůli jeho invazi na Ukrajinu sankce, jsou vyhlídky na obnovení jednání mezi Moskvou a Tokiem o podpisu mírové smlouvy mizivé, podotkla Kjódó.
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Neshody ohledně jižní části kurilských ostrovů Kunašir, Iturup a Šikotan a ostrůvku Habomaj, které leží nejblíže Japonsku, představují od konce druhé světové války hlavní překážku pro uzavření mírové smlouvy mezi Moskvou a Tokiem.
Sovětští vojáci toto území po japonské kapitulaci v roce 1945 obsadili, a souostroví se tak stalo součástí tehdejšího Sovětského svazu. Japonsko si činí nárok na jeho jižní část, kterou nazývá Severním územím. Rusové naopak tvrdí, že jde o nedílnou a legitimní součást Ruské federace a že japonský postoj zpochybňuje výsledky druhé světové války.