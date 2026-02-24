Nepřátele Ruska obvinil Putin také ze snahy vyhodit do povětří plynovody TurkStream a BlueStream, které vedou po dně Černého moře z Ruska do Turecka.
„Nevědí, co mají udělat, aby zničili mírový proces s pokusem o urovnání diplomatickou cestou. Dělají vše, aby spáchali nějakou provokaci a zničili vše, čeho bylo během vyjednávání dosaženo,“ řekl před vedením ruské tajné služby FSB s tím, že další podrobnosti probere během utajené části porady.
Ukrajinci vypracovali plán, jak přinutit Rusko k míru. Má tři hlavní body
Putin míní, že nepřátelům se nedaří uštědřit Rusku strategickou porážku. „Vůbec se to nepovedlo. Ale tolik chtějí, že žít bez toho nemohou, anebo předpokládají, že nemohou. Rozhodně musí porazit Rusko, a tak hledají jakýkoliv způsob, aby alespoň něco provedli,“ tvrdil ruský prezident, z jehož rozkazu před čtyřmi lety vtrhla ruská armáda na území sousední země, která se od té doby se západní podporou brání.
Moskva po začátku invaze předpokládala rychlé vítězství, ani po čtyřech letech ale nedokázala zajistit žádný z Putinem původně deklarovaných cílů agrese.
Podle Putina ovšem Ukrajina nedokázala porazit Rusko na bojišti, a tak se snaží alespoň o teroristické činy. Za teroristický útok Putin také označil dnešní výbuch u Savjolovského nádraží v Moskvě. Útočník byl podle něj zverbován přes internet a pak mu „podstrčili“ výbušné zařízení, které na dálku odpálili, vylíčil podle deníku Kommersant.
Útočník v Moskvě odpálil výbušné zařízení u policejního auta. Jeden policista zemřel
Podle policie se útočník v noci přiblížil k policejnímu hlídkovému vozu před nádražím a pak následoval výbuch, při kterém zahynul útočník spolu s jedním z policistů, další dva byli hospitalizováni.
Prezident nařídil posílit ochranu důležitých objektů i se zřetelem na rostoucí počet teroristických útoků. „V loňském roce stoupl počet teroristických zločinů. Velká část z nich, stejně jako v posledních letech, je určitě dílo ukrajinských zvláštních služeb a jejich zahraničních kurátorů,“ prohlásil.
Putin také nařídil FSB, která je nástupkyní sovětské tajné policie KGB, „tvrdě skoncovat se zločinnou činností těch, kteří šíří myšlenky nenávisti proti Rusku, xenofobie, náboženské nesnášenlivosti, a tím se snaží o rozkol v naší společnosti“.