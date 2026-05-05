Putin má teď příležitost testovat NATO. Váhavosti může využít, děsí státníky

Ruské armádě se na Ukrajině nedaří podle představ a domácí ekonomika se trápí. Takové zoufalství je podle finského europoslance Villeho Niinistöa nebezpečné. „I malá psychologická operace ze strany Ruska by nás mohla paralyzovat. Kreml může dojít k závěru, že únikovou cestou ze strategické slepé uličky je rozšíření konfliktu,“ uvedl pro server Politico.
Podobné obavy trápí i bývalého litevského ministra zahraničí Gabrieliuse Landsbergise. Podle něj by se Putin mohl rozhodnout pro rozšíření konfliktu proti jinému sousedovi, aby se vyhnul ponižujícím mírovým jednáním s Kyjevem. Polský premiér Donald Tusk zase varoval, že vůbec největší hrozbou dneška je „probíhající dezintegrace naší aliance“.
Než se totiž evropské státy stihnou rozkoukat a přezbrojit kvůli stále menšímu spoléhání na americký deštník, může se začít vyjednávat v jejich neprospěch.
Finsko a Litva varují před hrozící eskalací, zatímco mnohem klidněji přistupují k hrozbám Estonsko či velení NATO.