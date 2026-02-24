Putin nás nezlomil, Ukrajina se ubránila, řekl k výročí ruské invaze Zelenskyj

Ruský prezident Vladimir Putin za čtyři roky války nedosáhl svých cílů, Ukrajina ubránila svou nezávislost. Na úvod úterního čtvrtého výročí vpádu ruských vojsk do své země to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Kyjev udělá vše pro zajištění trvalého míru, dodal ukrajinský vůdce v televizním projevu.
Zelenskyj v Kyjevě pořádá vzpomínkovou ceremonii, jíž se zúčastní i předseda Evropské rady António Costa a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, kteří již jsou v ukrajinské metropoli.

„Putin nedosáhl svých cílů. Nezlomil ukrajinský lid. Nevyhrál tuto válku. Ochránili jsme Ukrajinu a uděláme vše pro dosažení míru a zajištění spravedlnosti,“ prohlásil Zelenskyj.

ANALÝZA: Putin ve svěráku. Naivní kalkul na Ukrajině mu rozežírá zemi zevnitř

Ruská invaze na Ukrajinu je největším konfliktem na evropském kontinentu od konce druhé světové války. Ve válce zahynuly statisíce ukrajinských i ruských vojáků a pravděpodobně desítky tisíc ukrajinských civilistů. Miliony lidí na Ukrajině byly nuceny opustit své domovy.

Agentura AFP minulý týden napsala, že před začátkem celoplošné ruské invaze Rusko kontrolovalo sedm procent ukrajinského území. V současnosti to je 19,5 procenta, před rokem to bylo 18,6 procenta.

Nesmyslná válka, píše Babiš k výročí ruské agrese. Fiala zdůraznil pomoc Ukrajině

S obranou od začátku války pomáhají Kyjevu evropští spojenci dodávkami zbraní či finanční podporou. „Jsem v Kyjevě podesáté od začátku války. Abych potvrdila, že Evropa stojí neochvějně za Ukrajinou, finančně, vojensky, i v této drsné zimě,“ napsala na síti X von der Leyenová.

Diplomatické snahy o ukončení války zesílily loni v lednu po návratu Donalda Trumpa na post amerického prezidenta, kromě výměn válečných zajatců mezi znepřátelenými stranami však zatím hmatatelnější výsledek nepřinesly. Nepřekonatelným sporným bodem zůstávají územní požadavky Moskvy vůči Kyjevu.

Nahý imperialismus USA i budíček Evropy. Politolog rozebírá změnu světového řádu

