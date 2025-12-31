Putin nařídil rozšířit nárazníkové zóny na Ukrajině kvůli naší obraně, řekl Gerasimov

Autor: ,
  6:34
Ruský prezident Vladimir Putin nařídil rozšíření nárazníkové zóny v Sumské a Charkovské oblasti na Ukrajině. Prohlásil to náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov. Moskva potřebu nárazníkové zóny zdůvodňuje snahou zabránit ukrajinským výpadům na ruské území. Ukrajina, která od února 2022 vzdoruje ruské invazi, v rámci obrany podnikla několik vpádů na území Ruska.
Ruský prezident Vladimir Putin a náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov...

Ruský prezident Vladimir Putin a náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov na jednání v Kremlu s veliteli odpovědnými za „speciální vojenskou operaci“, jak Kreml nazývá dobyvačnou válku na Ukrajině. (29. prosince 2025) | foto: Kremlin.ru

Ruský prezident Vladimir Putin a náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov...
Ruský prezident Vladimir Putin a náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov...
Ruský prezident Vladimir Putin a náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov...
Vladimir Putin a Valerij Gerasimov (17. prosince 2025)
22 fotografií

Gerasimov navštívil uskupení jednotek Sever, které Rusko ustavilo na počátku loňského roku pro nasazení na severovýchodě Ukrajiny pro vytvoření zmíněné nárazníkové zóny a k vytlačení ukrajinských sil. Prohlásil rovněž, že ruské jednotky postupují do pozic ukrajinských obránců.

Z Putinova pondělního prohlášení vyplývá, že Rusko pokračuje ve svém plánu zmocnit se čtyř ukrajinských regionů, které z části okupuje. „Úkol osvobození Donbasu a Záporožské i Chersonské oblasti se plní postupně, v souladu s plánem speciální vojenské operace,“ řekl Putin podle agentury Interfax na jednání s velením ruských ozbrojených sil.

Použil přitom termín „osvobození“, kterým Moskva označuje dobytí a okupaci ukrajinských území. Souslovím „speciální vojenská operace“ Rusko nazývá invazi do sousední země. Zmíněný Donbas se skládá z Doněcké a Luhanské oblasti.

Rusové chystají útok na Sudžu, do Kurské oblasti dorazil Gerasimov

Rusko má nyní pod kontrolou zhruba pětinu Ukrajiny včetně Krymu, který nelegálně anektovalo v roce 2014. Na Donbasu okupuje zhruba 90 procent území a v Záporožské a Chersonské oblasti kolem 75 procent. Všechny tyto regiony požaduje celé.

Vstoupit do diskuse

Vánoce jsem poznal až v Československu, vzpomíná kubánský návrhář Osmany Laffita

Nejčtenější

„Nejvíc se pilo v pondělí.“ Tchán vytáhl staré fotky z vojny a já nestačil zírat

Jan Hausenblas: Fotografie ze základní vojenské služby v Michalovcích (1976 až...

Sedmdesátá léta, východní Slovensko. U Zemplínské Šíravy roste betonová ozdravovna ministerstva obrany, na stavbě pracují hlavně branci. Jedním z nich byl Jan Hausenblas, můj tchán. Na vojnu si tehdy...

Čína otevřela nejdelší dálniční tunel na světě, protnul pohoří Ťan-šan

Nejdelší dálniční tunel na světě Tchienshan Shengli, se nachází se v...

Čína v pátek otevřela nejdelší dálniční tunel na světě. Nachází se na dálnici Urumči-Juli v autonomní oblasti Sin-ťiang a protíná pohoří Ťan-šan. Měří 22 kilometrů a zkracuje cestu, která dříve...

Terminátorka z Ústí. Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži

Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži, na kterou se...

Ve dveřích mě vítá štíhlá tmavovlasá dívka. Podává mi pravou ruku. Následuje stisk, za který by se nemusel stydět ani legendární silák Gustav Frištenský. Ruka drtí moji dlaň a dřív, než uslyším...

Vémola a kolotočář. Jak se bojovník MMA stal právoplatným členem podsvětí

Premium
Razie u domu Karlose Vémoly.

Už několik týdnů se pražským podsvětím nesla zpráva, že policie v posledních měsících udělala obrovský kus práce a spousta lidí z polosvěta promluvila. A že přijdou akce, které zasáhnou vlivné...

Vémola šel do vazby, hrozí mu až 18 let. Může zkolabovat, varoval advokát

Karlos „Terminátor“ Vémola oslaví 40.narozeniny na velkolepé akci Noc s...

Zápasník Karel „Karlos“ Vémola zamířil do vazby. Ve čtvrtek o tom rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1. Redakci iDNES.cz to potvrdil zdroj blízký vyšetřování. Vémola je obviněný z organizované drogové...

Požár a výbuch poškodil zdi bytu v Praze, hasiči zachránili dva lidi

Požár a výbuch bytu ve Vršovicích (31. prosince 2025)

V pražských Vršovicích v noci na dnešek hořelo v bytě, následný výbuch poškodil zdi. Hasiči z objektu zachránili dva lidi, jednoho z nich předali do péče zdravotnických záchranářů.

31. prosince 2025  6:11

On jediný mi rozumí. Japonka se provdala za partnera, který existuje jen v telefonu

Japonka si vzala partnera vytvořeného umělou inteligencí

Dvaatřicetiletá operátorka call centra Jurina Noguči uzavřela sňatek s partnerem vytvořeným umělou inteligencí. Digitální ženich byl na obrazovce telefonu a nevěsta si při výměně prstenů nasadila...

31. prosince 2025

Konec výmluv na auto v garáži. Povinné ručení v roce 2026 výrazně přitvrdí

Komerční sdělení
Využijte nezávislý srovnávač povinného ručení Top-Pojištění.cz a užijte si...

V roce 2026 už neobstojí výmluvy na zapomenutou zelenou kartu nebo auto, které „jen stojí v garáži“. Stát definitivně dokončil digitální revoluci v pojištění vozidel a díky on-line propojení všech...

31. prosince 2025

Krmení granulemi psům často nedělá dobře. Co jim přesně vadí?

Ve spolupráci
ilustrační snímek

Svědění, škrábání, zarudlá kůže, ale také časté průjmy a nadýmání. Tyto potíže, které dnes trápí mnoho psů, nemusí být primárně alergií, ale spíše důsledkem dlouhodobě nepřirozené stravy. Většina...

31. prosince 2025

Varování před soudným dnem. „Zelený islám“ v Indonésii se snaží učit o ekologii

Premium
„Zelená“ mešita Istiqlal se solárními panely v indonéském hlavním hlavním městě...

Zelená je tradiční barva islámu, v Indonésii ale toto spojení získává další rozměr. V nejlidnatější muslimské zemi se rozmáhá „zelený islám“, který se snaží bojovat s dopady klimatických změn. Jeho...

31. prosince 2025

Kdo vlastní opičí selfie? Spor se táhl roky, makak přivedl fotografa na mizinu

Jedna z fotografií, kterou makak chocholatý pořídil na indonéském ostrově...

Komu patří autorská práva? Opici, nebo fotografovi? Selfie makaka chocholatého obletělo před čtrnácti lety celý svět a spustilo společenskou debatu o vlastnictví snímku. Zdánlivě jednoduchá otázka se...

31. prosince 2025

Co bude s cenami energií v roce 2026. Významná úspora přijde už od ledna

Premium
ilustrační snímek

Končící rok 2025 byl co do cen energií pro české domácnosti rokem stabilizace a mírného zlevňování. Ceny však stále zůstávaly výrazně nad úrovní let před energetickou krizí. Situace velkých...

31. prosince 2025

ANALÝZA: O strašlivé vojně s Turkem. Politik je vítěz i poražený v jednom roce

Premium
Čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek dorazil na Hrad za prezidentem...

Jen málokdy se stává, aby se někdo stal ve stejném časovém období jedním z nezpochybnitelných vítězů, ale zároveň patřil i do čela žebříčku hlavních poražených. Čestný prezident Motoristů Filip Turek...

31. prosince 2025

Lotyšsko dokončilo stavbu plotu na hranici s Ruskem. Přidá se Litva, Estonsko i Finsko

280 kilometrů dlouhý plot na hranici Lotyšska s Ruskem. (19. srpna 2025)

Lotyšsko dokončilo stavbu 280 kilometrů dlouhého plotu na hranici s Ruskem. Na svém webu to v úterý uvedla lotyšská veřejnoprávní stanice LSM, podle níž budování bariéry trvalo několik let. Projekt...

30. prosince 2025  22:21

Zfušovala Ježíše, ale přilákala davy. V 94 letech zemřela španělská „restaurátorka“

Cecilia Giménez, slavná restaurátorka rok po „restaurování“ Ecce Homo. (11....

V úterý ve věku 94 let zemřela Španělka Cecilia Giménezová, která se v roce 2012 proslavila nepovedeným restaurováním fresky Ježíše Krista z kostela Santuario de Misericordia ve městě Borja. Smrt...

30. prosince 2025  21:44

GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow
GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow

Jaké to je, když tři redaktorky otestují tři ikonické produkty GERnétic? Vyzkoušely jsme liftingovou kúru Tenseur Flash, jemný Cold Cream Mousse a...

Zemřela Kennedyho vnučka Schlossbergová. Měla leukémii, bylo jí 35 let

Tatiana Schlossbergová podepisuje svou knihu v San Franciscu. (16. listopadu...

Ve věku 35 let v úterý zemřela vnučka někdejšího amerického prezidenta Johna F. Kennedyho Tatiana Schlossbergová, oznámila v příspěvku na facebooku Nadace knihovny Johna F. Kennedyho. Novinářka a...

30. prosince 2025  21:33

V Praze na trati z Holešovic do Roztok vlak srazil a usmrtil muže

ilustrační snímek

V Praze na trati z Holešovic do Roztok vlak dnes večer srazil a usmrtil muže. Kvůli nehodě nabraly zpoždění lokální i mezinárodní spoje. Vyplývá to z informací pražské zdravotnické záchranné služby a...

30. prosince 2025  21:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.