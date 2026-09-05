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Putin nařídil neútočit tři dny na Kyjev. Kvůli příjezdu amerických vyjednavačů

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  14:16aktualizováno  14:24
Vladimir Putin na ekonomickém fóru ve Vladivostoku (3. září 2026)

Vladimir Putin na ekonomickém fóru ve Vladivostoku (3. září 2026) | foto: AP

Vyslanec ruského prezidenta Kirill Dmitrijev vítá americké vyjednavače Witkoffa...
Vyslanec ruského prezidenta Kirill Dmitrijev vítá americké vyjednavače Witkoffa...
V Moskvě se objevila kolona vozidel, v nichž by měli sedět Trumpovi vyjednavači...
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Ruský prezident Vladimir Putin vydal pokyn neútočit po dobu tří dnů na Kyjev, sdělil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Podle něj nařízení souvisí s chystaným příjezdem americké delegace na Ukrajinu, platit začne od půlnoci.

Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner v sobotu přistáli v Moskvě, aby se pokusili obnovit jednání o ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem. Putin se s nimi sejde ještě v sobotu, uvedl Peskov.

Trumpovi vyjednavači dorazili do Moskvy, Rusko udeřilo na letiště v Kyjevě

„Prezident Ruska a vrchní velitel Putin nařídil, aby se od dnešní půlnoci po dobu tří dnů neútočilo na Kyjev. Souvisí to s přípravou a konáním kontaktů Američanů v Kyjevě,“ řekl Peskov.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že americkou delegaci v ukrajinském hlavním městě očekává v neděli. Podle ukrajinských médií a zdrojů agentury Reuters se ruská strana snažila Witkoffa a Kushnera od jejich první návštěvy Ukrajiny v pozici vyjednavačů amerického prezidenta Donalda Trumpa odradit.

Zelenskyj rovněž uvedl, že Rusko v noci na dnešek v reakci na očekávaný přílet americké delegace udeřilo na letiště v Kyjevě a nedalekém Boryspilu.

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