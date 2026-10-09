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Moskva musela zavřít všechna svoje letiště. Přistát nemohl ani Putinův letoun

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  18:23
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
61 fotografií
Letadlo ruského prezidenta Vladimira Putina nemohlo v pátek po návratu ze summitu v Turkmenistánu přistát v Moskvě. Metropole se podle úřadů totiž ocitla pod rozsáhlým útokem dronů a průzkumných balónů. V souvislosti s útokem byly totiž pozastaveny přílety i odlety na všech čtyřech letištích. Zpoždění již postihlo více než 370 letů, desítky dalších byly zrušeny.

Podle nezávislého zpravodajského serveru Astra byly hlášeny výbuchy v několika jižních čtvrtích metropole, konkrétně v Kapotně, Kuzminkách, Ljublinu, Marjinu a Caricynu. Aktivována byla protivzdušná obrana.

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V důsledku útoku byly pozastaveny přílety i odlety na letištích Vnukovo, Domodědovo, Žukovskij a Šeremetěvo. Podle služby pro sledování letů Flightradar24 bylo nejvíce zasaženo letiště Vnukovo. Více než 40 procent letů z tohoto letiště mělo zpoždění, přičemž průměrné zpoždění činilo 102 minut. Dalších 10 procent letů bylo zrušeno.

Vzhledem k dronové hrozbě byla některá letadla narychlo přesměrována na náhradní letiště v jiných regionech. Například letiště v Kazani a Petrohradu přijímala vojenské i civilní lety, které musely změnit trasu nebo nemohly bezpečně přistát na moskevském uzlovém letišti.

Již v noci na pátek byl provoz na letištích Vnukovo, Domodědovo a Žukovskij omezen kvůli hrozbě dronů. Tato omezení byla zrušena v 7:00 ráno, ačkoli letiště Žukovskij následně ještě dvakrát pozastavilo provoz. Během noci mělo zpoždění více než 150 letů.

Vládní letadlo kroužilo nad Moskvou

Komplikace se dotkly také prezidenta Putina, který se vracel z dvoudenní návštěvy Turkmenistánu. Zúčastnil se tam summitu Společenství nezávislých států (SNS) a summitu o životním prostředí v oblasti Kaspického moře.

Podle zpráv kroužily čtyři speciální letouny z prezidentské letecké flotily v čekací smyčce poblíž Moskvy. Tři z nich se vracely z Turkmenistánu. Dvě letadla byla pravděpodobně odkloněna do Petrohradu. Není známo, v kterém letadle se nacházel Putin.

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