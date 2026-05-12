Zprávy, které se objevily před Putinovým každoročním vystoupením na Rudém náměstí 9. května u příležitosti oslav válečného vítězství nad nacistickým Německem, tvrdily, že bezpečnostní opatření kolem šéfa Kremlu byla výrazně zpřísněna a že kvůli obavám z pokusu o atentát nebo převrat celé týdny Putin řídil válku proti Ukrajině z podzemních bunkrů. Ruští představitelé tato tvrzení odmítli jako nesmysl.
Video s Putinem podle Reuters působí jako vizuální dementi tvrzení, že se ruský prezident stále více odcizuje svým vlastním lidem. Záběry ukazují uvolněně vypadajícího Putina, jak za volantem vozu Aurus Komendant, což je luxusní terénní vozidlo (SUV) ruské výroby, a s tělesnými strážci přijíždí k hotelu v centru Moskvy.
Poté je vidět, jak s velikou kyticí vchází do hotelové haly, aby se setkal s jednou ze svých bývalých učitelek. Třiasedmdesátiletý Putin je ležérně oblečený v džínách a lehké bundě a objímá svou bývalou třídní učitelku Věru Gurevičovou v leningradské škole, která ho opakovaně líbá na tváře a něco mu šeptá do ucha.
Video následně ukazuje Putina, jak si v hotelové hale povídá se zdánlivě náhodným kolemjdoucím, který si stěžuje na chladné počasí v jinak překrásné Moskvě. Prezident následně pomáhá učitelce usednout do vozu a sám znovu usedá za volant, aby ji odvezl na večeři v Kremlu.
Putin pozval Gurevičovou na každoroční přehlídku na Rudém náměstí a na několikadenní pobyt v Moskvě, uvedl Kreml v tiskové zprávě.
Putin je jako prezident či premiér u moci od roku 1999. Jeho obliba v posledních měsících podle průzkumů veřejného mínění, uskutečněných státními agenturami, poklesla, ale i tak zůstává vysoká. Prognózy hospodářského vývoje se nicméně výrazně zhoršily a rostou známky nespokojenosti lidí s vypínáním internetu.
Putin v sobotu prohlásil, že si myslí, že válka na Ukrajině brzy končí. Stalo se tak jen několik hodin poté, co na nejmenší přehlídce vítězství v Moskvě za poslední roky přísahal, že Rusko zvítězí ve válce proti Ukrajině, dodal Reuters.