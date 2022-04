Lidé řeší prsten Putinovy favoritky. I Hitler se před sebevraždou oženil, vtipkují

O tom, že si Putin své soukromí pevně střeží, vypovídá i to, že jeho bývalou manželku Ljudmilu téměř nikdo neviděl. Vědělo se o tom, že měl ruský prezident během manželství milenku, a nejspíš ne jednu.

Mezi nimi byla i Alina Kabajevová, která mu podle zpráv z médií údajně porodila děti a nyní se během války na Ukrajině většinu času skrývá v zahraničí.

Nedávno se však objevila ve vysílání propagandistického programu Vremja, před dekorací se symbolem ruské agrese v podobě písmena „Z“. Média si všimla, že prsteníček pravé ruky zdobí zásnubní prsten.

Někteří komentátoři si myslí, že by svatba byla pro Ukrajinu dobrým znamením - připomínají totiž osud Evy Braunové a Adolfa Hitlera. Na sklonku války v roce 1945 učinil německý „führer“ své milované nabídku k sňatku. Vzali se v bunkru a den po svatbě byli po společné sebevraždě nalezeni mrtví, píše Unian.

Пeрзидент Роисси @KermlinRussia Кабаева появилась на публике с кольцом. Ещё один хороший знак: фюрер тоже женился на Еве Браун незадолго до самоубийства. https://t.co/GGwh0kafMU oblíbit odpovědět

Veškeré spekulace kalí fakt, že to není poprvé, kdy se Kabajevová objevila s prstenem na veřejnosti. Podobné debaty se vedly před šesti lety, kdy sice svět považoval Putina za nedemokratického politika s diktátorskými sklony, ale k Hitlerovi ho na rozdíl od dnešních dnů přirovnával málokdo.

Šéf Kremlu však vztah nikdy oficiálně nepotvrdil. „Mám soukromý život, do kterého nedovolím nikomu zasahovat. Všichni to musí respektovat. Mám negativní pocit z lidí, kteří strkají své usmrkané nosy do životů jiných lidí,“ prohlásil v minulosti.

Kabajevová je bývalá olympijská vítězka v moderní gymnastice. Byla poslankyní za vládní stranu Jednotné Rusko od roku 2007 a dotáhla to na místopředsedkyni výboru pro záležitosti mládeže. Poté přešla do čela představenstva mediální skupiny NMG, které patří několik ruských televizí, rozhlasová stanice či deník Izvestija.

Loni se dokonce spekulovalo o tom, že čeká s Putinem dítě. Na veřejnosti se ukazovala ve velmi volných šatech, přičemž do té doby jako gymnastka s dokonalou figurou nosila vždy vypasované oblečení.

Lidé proti ní sepsali petici

Se začátkem války utekla do Švýcarska. Desetitisíce lidí v březnu sepsaly petici pro vládu, ať ženu a její děti, které údajně s Putinem má, ze země vyhostí. „Není to jen prostá žena, ale zločinec,“ uvádí autoři dokumentu.

Přitáhla na sebe totiž pozornost poté, co si ruské agentuře TASS postěžovala, že sankce Západu namířené proti ruským a běloruským sportovcům nejsou fér. „Je to nejhanebnější stránka v celé historii světového sportu,“ prohlásila s tím, že nechápe, proč mají být sportovci trestáni.