Hrajete si na blázna? Putin zostudil ministra, učinil z něj obětního beránka

Manturov na veřejném zasedání ministrů řekl Putinovi, že do roku 2030 ruské firmy dodají 700 letadel a vrtulníků. Šéfovi Kremlu se ale termín nelíbil. „Příliš dlouho,“ zkritizoval vicepremiéra za pomalé dodávky. „Podniky musí znát své vyhlídky,“ poučoval. „Některé podniky nemají ani objednávku na rok 2023,“ zdůraznil.

Vicepremiér se snažil Putinovi vysvětlit, že jeho ministerstvo už připravilo investiční návrhy objednávek na letadla a někteří výrobci helikoptér si už vzali úvěry pro zahájení spolupráce. „Vytvořil jste návrhy, ale nejsou žádné smlouvy. Vím, že nejsou žádné smlouvy, ředitelé firem mi to řekli,“ trval na svém Putin.

A pokračoval: „Hrajete si na blázna? Kdy budou smlouvy?“ stupňoval šéf Kremlu ministrovo veřejné ponížení.

Manturov slíbil Putinovi, že napraví situaci a dodá smlouvy během čtvrtletí „na základě příležitostí, které jsou tvořeny rozpočtem, včetně preferenčního programu Národního fondu bohatství“. Putina ale neoblomil. „Do měsíce,“ přikázal.

„S kolegy z ekonomického bloku uděláme maximum,“ snaživě řekl ministr. „Ne,“ nesnažte se dělat maximum, ale dodělejte to do měsíce,“ zopakoval Putin.

Podle listu The Guardian se Kreml snažil bagatelizovat celou napjatou konverzaci s tím, jde o „běžný pracovní postup“. Putin podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova „nemá žádné vážné stížnosti“ k ministrově práci.

Putinův obětní beránek

Stanice BBC připomíná, že Manturov je loajálním členem Putinova ministerského kruhu od roku 2012 a často s ním pobýval na návštěvách ruských podniků. Byl proto považován za někoho, kdo je v prezidentově přízni. Minulý rok ale dostal nezáviděníhodný úkol dohlížet na ruský zbrojní průmysl poté, co na povrch začaly vyplouvat dlouhodobé potíže ruské armády.

Podle amerického Institutu pro studium války (ISW) případ ukazuje rozpor mezi ruskými ekonomickými možnostmi a Putinovými „nerealistickými“ očekáváními. Mezinárodní sankce velmi oslabily možnosti Ruska vyrábět nejsofistikovanější techniku, protože mnohý jejich materiál je tvořen dodávkami ze Západu. Podle ISW ministrova nervozita jasně odkrývá, že si není jist tím, zda Rusko má prostředky na to, aby splnilo Putinovy požadavky v krátkém časovém termínu.

Analytici ISW soudí, že Putin se pokouší najít „obětní beránky“, na které by svedl nesnáze ruského obranného průmyslu. Naznačovalo by to skutečnost, že Kreml zveřejnil celý přepis výměny názorů, ač cenzoři mají za úkol vymazat ty části, které by Putina mohli vykreslovat ve špatném světle. „Tento incident je pravděpodobně součástí probíhající kremelské informační kampaně, která má pozvednout obraz Putina jako angažovaného válečného vůdce,“ uvádí ISW.

Řada expertů již dříve uváděla, že Putin přijal stalinistickou tradici neomylného vůdce a špatné zprávy deleguje na jiné. K ponižujícím porážkám a ztrátám ruské armády na bojišti se prakticky nevyjadřuje. Stále například nekomentoval novoroční ukrajinský úder na Makijivku, při kterém zahynulo nejméně 89 mobilizovaných vojáků.