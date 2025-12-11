Moskva stojí za Madurem. Putin si telefonoval s venezuelským prezidentem

„Vladimir Putin vyjádřil solidaritu s venezuelským lidem,“ uvedl podle AFP Kreml. Putin řekl Madurovi, že Moskva podporuje jeho politiku zaměřenou na ochranu národních zájmů a na suverenitu. Rusko patří ke spojencům Venezuely, poznamenala AFP.
Spojené státy v posledních měsících zvyšují tlak na Venezuelu a její vládu. U venezuelských břehů americké námořnictvo zničilo několik plavidel, které podle USA sloužily k přepravě drog. Americké úřady pak prohlásily za teroristickou organizaci Kartel sluncí, který podle Washingtonu vede venezuelský prezident.
|
Machadová po skoro roce na veřejnosti. Nobelovu cenu chce přivézt do Venezuely
Trump uvedl, že by Spojené státy mohly zaútočit na drogové kartely na venezuelském území. V listopadu telefonicky hovořil s Madurem a podle tisku ho vyzval, aby rezignoval a odešel ze země.
Ve středu Trump oznámil, že USA zabavily u pobřeží Venezuely tanker. Jde o první takový krok v poslední době. Washington však na venezuelský ropný sektor v minulosti uvalil řadu sankcí.