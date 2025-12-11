Moskva stojí za Madurem. Putin si telefonoval s venezuelským prezidentem

Autor: ,
  20:35
Ruský prezident Vladimir Putin ve čtvrtek během telefonického rozhovoru ujistil podle agentury Reuters hlavu venezuelského státu Nicoláse Madura o podpoře Moskvy. Maduro je pod tlakem Spojených států, které v oblasti zvýšily vojenskou přítomnost.
Ruský prezident Vladimir Putin a venezuelský prezident Nicolas Maduro si...

Ruský prezident Vladimir Putin a venezuelský prezident Nicolas Maduro si podávají ruce během setkání v moskevském Kremlu. (9. května 2025) | foto: TASS / ddp USA / ProfimediaProfimedia.cz

Venezuelský prezident Nicolás Maduro vyzývá k obraně před možným americkým...
Americký prezident Donald Trump
Ulice Caracasu před prezidentskou inaugurací plní příznivci staronového...
Ulice Caracasu před prezidentskou inaugurací plní příznivci staronového...
6 fotografií

„Vladimir Putin vyjádřil solidaritu s venezuelským lidem,“ uvedl podle AFP Kreml. Putin řekl Madurovi, že Moskva podporuje jeho politiku zaměřenou na ochranu národních zájmů a na suverenitu. Rusko patří ke spojencům Venezuely, poznamenala AFP.

Spojené státy v posledních měsících zvyšují tlak na Venezuelu a její vládu. U venezuelských břehů americké námořnictvo zničilo několik plavidel, které podle USA sloužily k přepravě drog. Americké úřady pak prohlásily za teroristickou organizaci Kartel sluncí, který podle Washingtonu vede venezuelský prezident.

Machadová po skoro roce na veřejnosti. Nobelovu cenu chce přivézt do Venezuely

Trump uvedl, že by Spojené státy mohly zaútočit na drogové kartely na venezuelském území. V listopadu telefonicky hovořil s Madurem a podle tisku ho vyzval, aby rezignoval a odešel ze země.

Ve středu Trump oznámil, že USA zabavily u pobřeží Venezuely tanker. Jde o první takový krok v poslední době. Washington však na venezuelský ropný sektor v minulosti uvalil řadu sankcí.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Co dělat, když vám volá falešný bankéř? Radí bezpečnostní expert

Nejčtenější

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

Nejmocnější v Evropě je Trump. Dvojka v žebříčku Politica překvapí, uspěl i Babiš

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...

Americký prezident Donald Trump je podle bruselského portálu Politico nejmocnějším člověkem Evropy. Sestavený žebříček popisuje 28 osobností, které budou v nadcházejícím roce 2026 kontinent významně...

Mareš strávil další noc u Hezuckého, situaci nazval setrvalým stavem

Patrik Hezucký byl v dobré náladě, vtipkoval, ukázal svůj pokoj i ledničku...

Leoš Mareš strávil druhou noc v řadě opět na křesle v nemocničním pokoji se svým kolegou a kamarádem Patrikem Hezuckým. Ve čtvrteční Ranní show však nechyběl. Do rádia přijel rovnou z benešovské...

Lennon vášnivě objal Yoko Ono, o pár hodin později ho zastřelil závistivý lůzr

Slavný portrét Johna Lennona a Yoko Ono od fotografky Annie Leibovitz je ve...

Nejen hudební svět si připomíná pětačtyřicet let od smrti Johna Lennona. Jen pár hodin před atentátem ho s jeho manželkou zachytila fotografka Annie Leibovitzová, nebyl to však jeho úplně poslední...

Vojenská policie zasahuje kvůli sbírce na drony pro Ukrajinu, zadržela dodavatele

Šéf armády generálporučík Karel Řehka a populární herec Ondřej Vetchý si...

Vojenská policie zasahuje ohledně sbírky na drony v projektu Nemesis. Mluvčí Městského státního zastupitelství Aleš Cimbala uvedl, že trestní věc se nachází teprve ve stadiu prověřování a že policie...

11. prosince 2025  13:42,  aktualizováno  20:37

Moskva stojí za Madurem. Putin si telefonoval s venezuelským prezidentem

Ruský prezident Vladimir Putin a venezuelský prezident Nicolas Maduro si...

Ruský prezident Vladimir Putin ve čtvrtek během telefonického rozhovoru ujistil podle agentury Reuters hlavu venezuelského státu Nicoláse Madura o podpoře Moskvy. Maduro je pod tlakem Spojených...

11. prosince 2025  20:35

Prezident Pavel označil doplatky na bydlení za plýtvání, chce jasná pravidla

Zhruba dvě stovky studentů přišly na debatu s prezidentem Petrem Pavlem do...

Za obrovské plýtvání veřejnými prostředky označil ve čtvrtek prezident Petr Pavel současný systém vyplácení doplatků na bydlení, který podle něj nahrává tzv. obchodníkům s chudobou. Vyplácení...

11. prosince 2025  20:34

Že by Česko ručilo Ukrajině 90 miliardami Kč? To si neumím představit, řekl Babiš

Andrej Babiš v Bruselu (11. prosince 2025)

Pomoc Ukrajině musí být podle Andreje Babiše doprovázena jasným plánem, jak bude konečně mír a příměří. Designovaný český premiér to dnes uvedl po jednáních v Bruselu. O možnostech financování...

11. prosince 2025  18:38,  aktualizováno  20:33

Zelenskyj poprvé připouští ztrátu území. Rozhodnout má ale referendum či volby

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na půdě OSN (24. září 2025)

O územních otázkách by měl rozhodnout ukrajinský lid, buď ve volbách, nebo v referendu, uvedl ve čtvrtek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj před novináři o možných územních ústupcích. Ty žádá...

11. prosince 2025  18:56,  aktualizováno  20:08

Vánoční nákupy váznou kvůli frontám. Rekordní čekací doby mají supermarkety

Prodej vánočních stromků, zákazníci, fronta, déšť, Krkonošský národní park

Předvánoční nákupy zůstávají pro mnoho lidí spíše zkouškou trpělivosti než sváteční tradicí. Podle nové analýzy české technologické firmy Buylo tráví zákazníci ve frontách během prosincové špičky...

11. prosince 2025

Advokát s kulkou v hlavě. Vyšetřování Prouzovy smrti končí, policie šla po motivu

Premium
Daniel Prouza na archivním snímku z roku 2011.

Policie uzavřela po měsících vyšetřování sebevraždu bývalého českobudějovického soudce a advokáta Daniela Prouzy. Ten byl nalezen v polovině června vpodvečer u železniční zastávky Severní v Českých...

11. prosince 2025

„O kumulaci funkcí nejde.“ Hřib chce zůstat předsedou dozorčí rady pražské dopravy

Hosty pořadu Rozstřel jsou Zdenek Hřib (Piráti), náměstek primátora pro dopravu...

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib nadále zůstává v čele dozorčí rady Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP). Poslanec tak nadále bude příjemcem měsíční odměny ve výši 45 tisíc korun. Hřib kvůli...

11. prosince 2025  19:46

Ucpaná Praha, zaseknuté stavby. Pospíšil a Hřib opustili vedení města

Jiří Pospíšil a Zděněk Hřib

Pražský náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) ve čtvrtek rezignoval na svou funkci. Stejné rozhodnutí učinil také jeho radní kolega Jiří Pospíšil (TOP 09). Zastupitelé místo nich zvolili...

11. prosince 2025  8:58,  aktualizováno  19:21

V Česku dnes padlo 14 teplotních rekordů, na Mostecku naměřili téměř 15 stupňů

Sjezdovka na Javorníku.

V České republice padaly i čtvrtý den tohoto týdne teplotní rekordy. Ve čtvrtek je zaznamenalo 14 ze 172 meteorologických stanic, které fungují alespoň 30 let. Nejvíce naměřili v Kopistech na...

11. prosince 2025  19:09

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Zelenskyj přelstil Trumpa. Volby v dobách války může proměnit ve svůj triumf

Premium
Mladý a neokoukaný. Herec a bavič Volodymyr Zelenskyj v prezidentské kampani v...

Skoro čtyři roky bylo slovo „volby“ na Ukrajině téměř tabu. Nyní s myšlenkou na jejich pořádání přišel sám Volodymyr Zelenskyj. Proč? Snaží se shodit ze stolu argumenty o své nelegitimitě a přinutit...

11. prosince 2025

VIDEO: Nejhorší období roku. McDonald’s narazil s netradiční vánoční reklamou

Mikulášský původ dětí před pobočkou řetězce v nizozemském Nijmegenu (15....

Společnost McDonald’s po vlně kritiky stáhla z éteru vánoční reklamu vytvořenou umělou inteligencí. Dílko s názvem „Nejhorší období roku“ zobrazuje scény svátečního chaosu, kdy Santa uvázne v...

11. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.