Ruský zpravodajec ve výslužbě Andrej Bezrukov, někdejší agent rozvědky SVR působící v USA pod falešnou identitou, varoval prezidenta Vladimira Putina před cestou do Maďarska. „Nejezděte do Budapešti,“ prohlásil v ruské státní televizi. Podle jeho slov by setkání s Donaldem Trumpem mělo být přesunuto od Dunaje do Dubaje, protože v Maďarsku hrozí „absolutně zrádná operace“ britské tajné služby.
Bezrukov, jehož krytí padlo v roce 2010 při známé špionážní aféře s Annou Chapmanovou, dnes působí jako profesor na Moskevském státním institutu mezinárodních vztahů (MGIMO) a poradce ropné společnosti Rosněfť.
Podle něj je „britská mentalita nastavena tak, že pokud Putin přestane existovat, problém s Ruskem se vyřeší“. Tímto výrokem chtěl naznačit, že Západ usiluje o oslabení Ruska skrze odstranění jeho vůdce, píše web bulvárního deníku Daily Express
Cesta do Budapešti by pro Putina znamenala první návštěvu členské země Evropské unie od začátku války na Ukrajině v roce 2022.
Maďarsko, které dlouhodobě udržuje vřelé vztahy s Kremlem, už oznámilo, že nebude vynucovat mezinárodní zatykač vydaný Mezinárodním trestním soudem. Schůzka s Trumpem se má podle ruských médií týkat mírového řešení konfliktu na Ukrajině.