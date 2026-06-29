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Miniprasátka, tisk orgánů i kryoterapie. Putin chce žít věčně, investuje miliardy

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  12:30
Den památky a smutku. Rusové si v pondělí připomínali 85. výročí od doby, kdy...

Den památky a smutku. Rusové si v pondělí připomínali 85. výročí od doby, kdy 22. června 1941 nacistické Německo bez vyhlášení války napadlo tehdejší Sovětský svaz a začala Velká vlastenecká válka. Ke kremelské zdi v Moskvě dorazil vzdát hold památce padlých obránců vlasti i ruský prezident Vladimir Putin. (22. června 2026) | foto: ČTK

Jeden z předních ruských gerontologů, člen ruské akademie věd Vladimir...
Endokrinoložka Marija Voroncovová, dcera ruského prezidenta Vladimira Putina....
Putin v minulosti proslul několika dobrodružnými kousky.
Vladimir Putin v batyskafu
36 fotografií
Stejně jako miliardáři ze Silicon Valley Jeff Bezos, Sam Altman a Peter Thiel, je i Vladimir Putin již dlouho fascinován výzkumem prevence proti stárnutí. V Rusku je však Putinovo úsilí státní prioritou. Opírá se o metody tak rozmanité, jako je tisk orgánů, odběr orgánů z miniprasátek a vystavování se extrémně nízkým teplotám.

Minulý měsíc ruská vláda oznámila, že vědci vyvíjejí léčbu pomocí genové terapie zaměřenou na zpomalení buněčného stárnutí.

Jedná se o výzkum v rámci „nových technologií pro zachování zdraví“, což je Putinova iniciativa pro dlouhověkost, do které podle deníku The Wall Street Journal investoval již 26 miliard dolarů. Tato droga je podle náměstka ministra pro vědu Denise Sekirinského jednou z nejslibnějších cest v boji proti stárnutí.

Den památky a smutku. Rusové si v pondělí připomínali 85. výročí od doby, kdy 22. června 1941 nacistické Německo bez vyhlášení války napadlo tehdejší Sovětský svaz a začala Velká vlastenecká válka. Ke kremelské zdi v Moskvě dorazil vzdát hold památce padlých obránců vlasti i ruský prezident Vladimir Putin. (22. června 2026)
Jeden z předních ruských gerontologů, člen ruské akademie věd Vladimir Chavinson (vpravo)
Endokrinoložka Marija Voroncovová, dcera ruského prezidenta Vladimira Putina. (8. června 2026)
Putin v minulosti proslul několika dobrodružnými kousky.
36 fotografií

Iniciativu pro dlouhověkost Putin představil v roce 2024. Jeho program slibuje zachránit do konce tohoto desetiletí 175 tisíc životů pomocí nejrůznějších technologií. Podle tehdejších výpočtů kritiků se toto číslo zhruba shodovalo s nezávislými odhady ztrát ruských vojsk při invazi na Ukrajinu.

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V čele ruské iniciativy pro dlouhověkost stojí dva Putinovi blízcí. Jeho dcera, endokrinoložka Marija Voroncovová dohlíží na genetické programy a fyzik Michail Kovalčuk je ředitelem Kurčatovova institutu, jenž sloužil jako jaderné výzkumné centrum v dobách Sovětského svazu. Kovalčuk je bratrem Putinova blízkého spojence Jurije Kovalčuka, bankéře a investora do médií.

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Putin již dlouho projevuje sympatie k tématu dlouhověkosti. Obklopuje se vědci, kteří mu ji mají pomoci docílit. Vladimir Chavinson, nositel státního vyznamenání za úspěchy v medicíně, v rozhovorech uvedl, že se snažil prodloužit život vůdce, aby zabránil krizi Ruska. S odvoláním na biblické verše také tvrdil, že lidé jsou předurčeni k tomu, aby se dožili 120 let. V zemi propagoval peptidovou terapii pomocí telecí tkáně. Sám zemřel v roce 2024 ve věku 77 let.

Biotisk a miniprasátka

Státní vědci, které vybral sám Putin, se soustředí na dvě klíčové technologie. Biotisk, tedy 3D tisk živých orgánů, a xenotransplantace, kdy se lidské orgány pěstují uvnitř těl miniprasátek plemene považovaného za geneticky kompatibilního s lidmi.

Ruští vědci spolupracující se státními agenturami tvrdí, že se jim pomocí biotisku povedlo vytvořit lidskou chrupavkovou tkáň a myší štítnou žlázu. Stanovený cíl je produkce lidských orgánů pomocí biotisku a pěstování uvnitř prasat do roku 2030.

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Intelektuální architekt Putinova programu pro dlouhověkost Kovalčuk je přesvědčen, že věda brzy umožní lidem opravovat a nahrazovat části těla neomezeně. „Je těžké hovořit o nesmrtelnosti, ale schopnost opravovat lidské tělo se nepochybně zvýší,“ řekl Kovalčuk ruským médiím.

Ačkoliv jsou jejich metody neortodoxní, vědci jako Kovalčuk nebo Chavinson jsou vysoce uznávanými vědci. Putin se však neštítí ani méně ověřených způsobů, jak si prodloužit život. Mezi takovými je například tzv. kryoterapie.

Úzkost ze smrti?

Nad touto technikou se rozplýval už v roce 2018 na setkání v Kremlu s tehdejším rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem. Ten se později vyjádřil, že byl překvapený, s jakou radostí Putin tehdy vysvětloval zdravotní benefity dlouhého stání nahý v mrazové komoře, kde je až minus 112 stupňů Celsia.

Přesto přinesla práce podporovaná Putinem, od biotisku a miniprasat až po kryoterapii, jen málo recenzovaných studií v mezinárodně uznávaných časopisech, na rozdíl od výzkumů podporovaných Altmanem, Bezosem či Thielem.

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„Pokud neexistují žádné publikace, neexistují ani skutečné výsledky, a prohlášení studií by se pravděpodobně měly brát jako aspirace, ne-li přímo sny,“ uvedl Alexander Ostrovskij, ruský vědec, který v zemi stál u zrodu biotisku a odešel po plnohodnotné invazi na Ukrajinu. Jeho bývalá společnost nyní spolupracuje s vládou. „Pravděpodobně Putinovi říkají to, co chce slyšet, aby si zajistili financování,“ říká.

Třiasedmdesátiletý Putin si celá desetiletí kultivuje obraz nestárnoucího siláka s nezdolnou výdrží. Inscenované projevy mužnosti, kdy loví zvěř bez trička, hraje hokej nebo jezdí na motocyklech Harley-Davidson v těsném černém oblečení, navozují dojem fyzické vitality. V zákulisí se však Putin až úzkostlivě zaobírá úpadkem vlastního těla. Během pandemie se postaral o přísná karanténní opatření, dezinfekční tunely a dlouhé izolační lhůty pro návštěvníky. Proslulé dlouhé stoly se staly symbolem politického odstupu i mysofobie.

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