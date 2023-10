Putin poprvé od vydání zatykače ICC vyjel do zahraničí. Navštívil Kyrgyzstán

Ruský prezident Vladimir Putin přicestoval ve čtvrtek do Kyrgyzstánu, kde se setkal se svým protějškem Sadyrem Žaparovem. V pátek by se měl zúčastnit summitu Společenství nezávislých států (SNS). Podle agentury Reuters jde o první známou zahraniční cestu šéfa Kremlu poté, co na něj letos Mezinárodní trestní soud (ICC) vydal zatykač.