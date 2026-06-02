Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Rusko masivně zaútočilo na Dnipro a Kyjev: mrtví a desítky zraněných

Autor: ,
  6:59
Ukrajina se svými útoky na Starobilsk a Heničesk zřejmě rozhodla dodat konfliktu s Ruskem nový rozměr, řekl v pondělí dle serveru RBK ruský prezident Vladimir Putin na jednání k nedávnému ukrajinskému útoku na Starobilsk. Den poté Rusové útočí na Dnipro, kde zemřelo nejméně pět lidí, i Kyjev.
Ruský útok na Kyjev (2. června 2026)

Ruský útok na Kyjev (2. června 2026) | foto: Reuters

Ruský útok na Kyjev (2. června 2026)
Ruský útok na Kyjev a jeho následky (2. června 2026)
Ruský útok na Kyjev, lidé se skrývají v metru (2. června 2026)
Ruský útok na Kyjev a jeho následky (2. června 2026)
42 fotografií

Starosta Vitalij Kličko uvedl, že v Kyjevě útoky zabily čtyři lidi a zranily jich dalších 58. V metropoli na několika místech vypukly požáry a část města zůstala bez proudu, dodal Kličko.

Podle agentury AFP nad Kyjevem bylo v posledních hodinách slyšet více výbuchů. Svědci agentury Reuters také mluví o stoupajícím tmavém dýmu v některých částech města. „Nepřítel útočí balistickými raketami,“ uvedl šéf kyjevské vojenské správy Tymur Tkačenko.

Podle Klička na několika místech v Kyjevě kvůli úderům začalo hořet. Požáry vypukly v nejméně dvou rezidenčních budovách. Požáry vznikly i kvůli troskám zničených raket.

V Dnipru na východě Ukrajiny ruský úder zasáhl nejméně dvě budovy, uvedly podle agentury Reuters místní úřady.

Polsko kvůli ruským úderům na Ukrajinu v noci uvedlo do pohotovosti stíhací letectvo i systémy protivzdušné obrany. Operační velitelství armády uvedlo, že polský vzdušný prostor nebyl narušen.

Před týdnem Rusko vyzvalo zahraniční personál včetně diplomatů k odchodu z Kyjeva. Moskva uvedla, že na hlavní ukrajinské město chystá rozsáhlé údery. Velké vzdušné útoky na Kyjev Rusko podniklo v neděli 24. května. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj rovněž varoval před rozsáhlým ruským úderem na ukrajinská města.

Nynější útoky přichází rovněž poté, co v pondělí šéf ruského vyšetřovacího výboru Alexandr Bastrykin na schůzce podle státní agentury TASS uvedl, že Ukrajina používá při útocích na Rusko drony vyrobené doma i v zemích NATO. Zmínil přitom podle TASS stroje vyrobené švýcarskou nebo australskou společností. „Na místech jejich dopadů a výbuchů... byly nalezeny součástky ze zemí NATO: USA, Británie, Německa, Itálie, Česka, Turecka a pobaltských zemí,“ cituje TASS šéfa ruského vyšetřovacího výboru.

„Zdá se, že vědomým pácháním nejtěžších zločinů proti dětem a dospívajícím v pedagogické škole ve Starobilsku a nyní v Heničesku, se kyjevské vedení rozhodlo otevřít novou kapitolu v sérii svých zločinů a dodat konfliktu nový rozměr,“ řekl Putin, na jehož rozkaz Rusko v roce 2022 zahájilo invazi na Ukrajinu a část ukrajinského území obsadilo.Nyní Moskva viní Ukrajinu, že nedávno ve Starobilsku v okupované Luhanské oblasti zasáhla internát pedagogické školy a zahynulo 21 lidí.

Rusko poprvé od začátku války proti Ukrajině zakázalo vývoz leteckého paliva

Ukrajinská armáda tvrdí, že u Starobilsku zasáhla elitní dronovou velitelskou jednotku. Putin v reakci nařídil armádě podniknout odvetu a Rusko v noci na 24. května podniklo jeden z nejrozsáhlejších vzdušných útoků na Kyjev. Nedělní ukrajinský útok podle Moskvou dosazených úřadů zabil jedno dítě a další lidi zranil ve městě Heničesk v Rusy okupované části Chersonské oblasti.

Součástí války mezi Ruskem a Ukrajinou jsou vzdušné útoky z obou stran. Moskva i Kyjev popírají, že by záměrně útočily na civilisty. Mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině (HRMMU) před časem uvedla, že ve válce přišlo o život přinejmenším na 15 500 civilistů, včetně žen a dětí, přičemž počty obětí budou nejspíše vyšší, než se jí podařilo ověřit. Naprostou většinu zabitých či zraněných civilistů mise eviduje v oblastech pod kontrolou ukrajinské vlády, na kterou útočí ruská armáda.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?

Návštěvnice pláže v britském Brightonu (24. května 2026)

Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční...

Co vám vadí, sedláci? Nájezd amerických pickupů zaskočil vesnici, létala ostrá slova

Zhruba 15 až 20 RAM vozů zaparkovalo na návsi v Holašovicích. (30. května 2026)

Klaksony místo venkovské pohody. Desítky amerických pickupů RAM vjely v sobotu bez ohlášení na náves v Holašovicích na Budějovicku, které jsou památkou UNESCO. Místní mluví o porušování pravidel i...

Pražané mají nové místo klidu. Natrvalo se otevřela zahrada slavné vily

Zahrada pražské Rothmayerovy vily se otevřela veřejnosti. (27. května 2026)

Praha získala další klidné zákoutí, kam lze uniknout před ruchem města. Muzeum Prahy otevřelo veřejnosti zahradu Rothmayerovy vily v Praze 6. Návštěvníci tu najdou stín, ticho, umělecké sklo i...

Školní výlet na Pálavu skončil tragédií. Smrt 32 dětí je citlivá i po 90 letech

Hroby v Rakvicích projdou pečlivou rekonstrukcí. Bude na ni dohlížet...

Školní výlet na nedalekou Pálavu skončil v roce 1936 strašlivou tragédií. Při plavbě přes rozbouřenou Dyji se utopilo 32 žáků místní školy, kterým bylo 8 až 10 let. Dodnes je to pro obec Rakvice...

Usměvavý Feri opustil vězení. Prozradil, kam teď zamíří

Exposlanec Dominik Feri opouští teplickou věznici po úspěšné žádosti o...

Exposlanec Dominik Feri dnes po 15:30 opustil brány teplické věznice. Tamní soud totiž pravomocně vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění. Za mřížemi si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za...

Zaměstnanci londýnského metra vyhlásili stávku. Omezí celodenní provoz

Londýnské metro

Odbory zaměstnanců londýnského metra vyhlásily na středu a čtvrtek stávku. Stalo se tak po pondělním neúspěšném jednání s vedením dopravního podniku, uvedla média. Stávka je celodenní a výrazně omezí...

2. června 2026  7:13

Babiš se sejde se Zůnou. Budou řešit summit NATO i novou armádní koncepci

Předseda vlády Andrej Babiš se setkal s ministrem Jaromírem Zůnou na...

Premiér Andrej Babiš (ANO) bude ve středu jednat s ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD) o mandátu na červencový summit Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře či o nové armádní koncepci. V...

2. června 2026  7:08

OBRAZEM: Květy máku rozzářily Hanou, barevná pole lákají k fotografování

Pohled na rudé makové pole za Mohelnicí na Šumpersku u její místní části...

Do červena či fialova zbarvená pole nyní krášlí krajinu na Hané. A to díky kvetoucím mákům. Semena jsou navíc v případě potravinářského máku surovinou s unikátními vlastnostmi a Česko je ve světovém...

2. června 2026

Rusko masivně zaútočilo na Dnipro a Kyjev: mrtví a desítky zraněných

Ruský útok na Kyjev (2. června 2026)

Ukrajina se svými útoky na Starobilsk a Heničesk zřejmě rozhodla dodat konfliktu s Ruskem nový rozměr, řekl v pondělí dle serveru RBK ruský prezident Vladimir Putin na jednání k nedávnému...

2. června 2026  6:59

Konec nejistoty: v Dánsku vznikne menšinová vláda, premiérkou zůstane Frederiksenová

Dánská premiérka Mette Frederiksenová po vítězství v parlamentních volbách....

Dánská sociálnědemokratická premiérka Mette Frederiksenová se dohodla na vzniku menšinové středolevé vlády. Křeslo ministerské předsedkyně si tak udrží už po třetí funkční období v řadě. V úterý o...

2. června 2026  6:48

Kdo to koupí? Panelák se dál „rozevírá“, lidé prchají z bezcenných bytů

Panelový dům v Čelakovského ulici v Chomutově (květen 2026)

Čtyřpatrový panelový dům v Čelakovského ulici v Chomutově, který loni v létě kvůli narušené statice museli opustit jeho obyvatelé, se bourat nemusí. Podle chomutovského magistrátu se dá opravit....

2. června 2026  6:46

Fiala z SPD bude v dozorčí radě ČEZ. Končí naopak liberecký hejtman Půta

Do centrálního pražského volebního štábu SPD dorazili zástupci kandidátky z...

Akcionáři ČEZ na valné hromadě zvolili pět nových členů dozorčí rady a čtyři odvolali. Jedno místo bylo neobsazené. Novým členem se stal například poslanec za SPD Radim Fiala či vrchní ředitel sekce...

2. června 2026  6:33

Žák, který předloni vyskočil instruktorovi z větroně a zemřel, byl pod vlivem pervitinu

Na letišti Slaný vyskočil žák instruktorovi z větroně. (8. září 2024)

Devatenáctiletý pilot, který předloni při výcvikovém letu s instruktorem vyskočil u Slaného z větroně, byl pod vlivem pervitinu. Vyplývá to ze závěrečné zprávy Ústavu pro odborné zjišťování příčin...

2. června 2026  6:23

Poslanci začínají schvalovat zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc korun

Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) na schůzi Sněmovny, kde se mimo jiné...

Rodičovský příspěvek by se měl od ledna příštího roku zvýšit ze 350 na 400 tisíc korun pro rodiče, kteří pečují o dítě ve věku do tří let, a ze 700 na 800 tisíc korun u dvojčat či vícerčat. Zvýšení...

2. června 2026

KOMENTÁŘ: Nájem, nebo hypotéka? Špatná otázka! Chce to položit si jinou

Josef Uchytil

Bydlení v Česku zdražuje již několik let. Ceny nemovitostí letí nahoru, úrokové sazby u hypoték se teď drží na 5% úrovni a splátky hypoték nejsou malé. Ani bydlení v pronájmu není za hubičku. Mnohé...

2. června 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Někdo vydělá, někdo prodělá. Reforma elektrotarifů je však nutná, říkají experti

Premium
ilustrační snímek

Reforma tarifní struktury navržená Energetickým regulačním úřadem je podle odborníků krok správným směrem s pozitivním dopadem na ekonomiku. Jejím smyslem není jen změnit rozpočítání nákladů mezi...

2. června 2026

Beaufort dobyt, ale Hizballáh nezastavuje. Co přinese izraelský postup v Libanonu

Premium
Izrael znovu drží Beaufort. O pevnost z 12. století se vedou boje i ve století...

Od naší spolupracovnice v Izraeli Izraelská armáda obsadila strategickou pevnost Beaufort v jižním Libanonu, což vláda označuje za důležitý úspěch v boji proti hnutí Hizballáh. Jenže zatímco politici mluví o pokroku ve válce, mnozí...

2. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.