„Vladimir Putin zdůraznil svou připravenost i nadále napomáhat hledání politického a diplomatického řešení konfliktu a zprostředkovávat úsilí o nastolení spravedlivého a trvalého míru na Blízkém východě. Za tímto účelem bude Rusko pokračovat v aktivních kontaktech se všemi partnery v regionu,“ uvedl Kreml.
Na Blízkém východě nyní platí křehké dvoutýdenní příměří ve válce proti Íránu zahájené USA a Izraelem na konci února.
Rozhovory mezi Spojenými státy a Íránem v Islámábádu skončily po 21 hodinách bez dohody, oznámil americký viceprezident J.D. Vance. Podle něj se nepodařilo Írán přimět k závazku, že nebude vyvíjet jaderné zbraně, spory panují také kolem otevření Hormuzského průlivu. Obě delegace už Islámábád opustily.
Rusko a Írán jsou spojenci, Teherán podpořil Moskvu ve válce proti Ukrajině dodávkami dronů. Deník The Washington Post na začátku března s odvoláním na informované zdroje napsal, že Rusko poskytuje Íránu zpravodajské informace pro útoky na americké síly na Blízkém východě, včetně polohy amerických válečných lodí a letounů.