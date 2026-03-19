Nezávislý portál Agentstvo uvádí, že z oficiálního programu Vladimira Putina zmizely veřejné akce v Kremlu. Poslední byla porada o situaci na světovém trhu s ropou a plynem, která se konala 9. března. Podle prezidentského webu následovaly pouze schůzky s gubernátory, ministrem školství a šéfem Sberbank a videokonference s Radou bezpečnosti.
Jelikož však ruský prezident může tyto videokonference absolvovat z několika svých rezidencí, v nichž má identické pracovny, je obtížné určit, zda byl v Kremlu skutečně osobně přítomen. Diskuse se státními činiteli jsou navíc často předem natočené záznamy, takzvané „konzervy“.
Jde o jednu z nejdelších přestávek v prezidentově programu od začátku roku. Delší pauzu mezi veřejnými akcemi v Kremlu měl Putin letos pouze jednou, a to od 6. do 18. února.
Zprávy o Putinově „zmizení“ přicházejí v době, kdy Moskva čelí masivním výpadkům internetu. Obyvatelé hlavního města mají kvůli tomu potíže s placením a musí se uchylovat k hotovosti.
Někteří se domnívají, že režim chce lidem znemožnit přístup k nevyhovujícím informacím a donutit je používat státem schválené a spravované aplikace, které i přes výpadky zůstávají funkční.
Objevují se však i spekulace, že ruské vedení reaguje na dění v zahraničí. „Šíří se neověřené, ale vytrvalé zvěsti, že v Kremlu zavládl děs z toho, jak CIA a Mosad údajně vypátraly Chameneího pomocí městského kamerového systému,“ napsal opoziční politik Dmitrij Gudkov, podle něhož je Moskva kamerami prošpikována ještě více než Teherán.
Deník Financial Times s odkazem na své zdroje uvedl, že se izraelské a americké tajné služby nabouraly do dopravních kamer v Teheránu. Mohly tak sledovat ochranku Chameneího i další íránské čelní představitele a naplánovat jejich eliminaci.
Samotný Kreml dává výpadky do souvislosti s válkou na Ukrajině. „Kyjev používá stále sofistikovanější útočné metody, takže Rusko vyžaduje pokročilejší technická ochranná opatření k zajištění bezpečnosti občanů,“ uvedl Putinův mluvčí Dmitrij Peskov.