„Situace na bojišti se vyvíjí tak, že nám to dává právo říct, že se ta záležitost blíží ke konci,“ řekl podle agentury TASS ruský prezident. Dodal, že i jeho nedávno pronesené výroky o blížícím se konci války na Ukrajině byly založeny na jeho vlastní analýze postupu ruských sil na bojišti.
„Naše jednotky postupují všemi směry, jak vidíte, každý jeden den,“ dodal Putin před novináři.
|
Ruský dron dopadl na dům na jihu Rumunska. Bukurešť vyhostí diplomata
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týden uvedl, že Ukrajina od začátku roku znovu dobyla téměř 600 čtverečních kilometrů území. Jeho tvrzení ale není snadné nezávisle ověřit. Moskva má stále pod kontrolou asi pětinu ukrajinského území.
„Pokud jde o časový rámec, myslím, že vy i všichni moji ostatní kolegové rozumíte a pochopíte mou odpověď. Uvádět konkrétní časové rámce během boje je nemožné. Nejenže je to bezohledné, ale prakticky se to nikdy nedělá a já to neudělám,“ řekl ruský vůdce v odpovědi na otázky novinářů.
Putin vyjádřil také názor, že k událostem na Ukrajině vedla evropská politika. „Tragédie, která se odehrává na Ukrajině, je jejich dílem, je výsledkem jejich politiky. Protože to byli oni, kdo v roce 2014 způsobil státní převrat v Kyjevě, což vedlo k tomu, že Rusko muselo chránit obyvatele Krymu, a pak – nebudu zacházet do detailů, řekl jsem to už mnohokrát – poskytnout pomoc Doněcké a Luhanské lidové republice, které jsme dlouho neuznávali, neuznávali jsme je roky,“ řekl Putin.
Putin prohlásil, že Rusko je připraveno pokračovat v jednáních o Ukrajině a nikdy je neodmítlo. „Nikdy jsme neodmítli vyjednávat. Nezastavili jsme je. Jsme připraveni pokračovat.“
Ne úplně jasně se také vyjádřil k tomu, kam „mírové úsilí“ vede. Putin prohlásil, že určité kontakty ohledně Ukrajiny přetrvávají, ale žádná jednání neprobíhají.
Na závěr třídenní návštěvy Kazachstánu také před novináři označil jako lži tvrzení o tom, že se Moskva chystá na válku s Evropou. Rusko podle něj Evropu neohrožuje.
Ruský prezident, na jehož rozkaz ruská vojska v únoru 2022 vpadla na Ukrajinu, tento měsíc novinářům už jednou řekl, že se konflikt podle jeho názoru chýlí ke konci. Už předtím v projevu na oslavách k 81. výročí sovětského vítězství nad nacistickým Německem opět sliboval vítězství ve válce, která podle kritiků trvá už déle než sovětské válčení proti Německu.
Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Putin dnes podle agentury TASS rovněž prohlásil, že Rusko nikdy nemělo vůči Evropě žádné agresivní záměry. Prohlášení z Evropské unie o hrozbě ruské agrese označil za nesmysly a lži.
Zároveň však ruský prezident pohrozil, že Rusko má k dispozici všechny prostředky ke zničení kohokoli, kdo se pokusí zaútočit na ruskou Kaliningradskou oblast, což je ruské území sevřené mezi Litvou, Polskem – tedy dvěma státy NATO – a pobřežím Baltského moře. Putin tak podle agentury Reuters reagoval na výroky litevského ministra zahraničí Kestutise Budryse ze začátku tohoto měsíce o tom, že NATO musí Moskvě ukázat, že je schopno proniknout do Kaliningradu.
V reakci na údajné zprávy ruských tajných služeb, které tvrdí, že Ukrajina vyslala do Lotyšska operátory dronů, Putin zopakoval, že Moskva považuje za legitimní cíl jakékoli místo, které představuje hrozbu pro Rusko.