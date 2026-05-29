Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Putin ohlásil brzký konec války na Ukrajině. Odkázal na situaci na bojišti

,
  19:08aktualizováno  19:39
Ruský prezident Vladimir Putin dnes zopakoval, že situace na bojišti dává Rusku právo říci, že válka proti Ukrajině se chýlí ke konci. Časově to ale nespecifikoval.
Vladimir Putin navštívil Moskevský institut tepelných technologií. (13. května...

Vladimir Putin navštívil Moskevský institut tepelných technologií. (13. května 2026) | foto: ČTK

Ukrajinský voják vysílá dron na ruské frontové pozice v Charkovském směru. (20....
Protitankové překážky zvané dračí zuby na pláži Oleněvka na Krymu (16. května...
Masivní ukrajinský dronový útok zasáhl Moskvu a okolí, úřady hlásí tři oběti...
Ukrajinci zasáhli internát ve Starobilsku v okupované části Luhanské oblasti....
8 fotografií

„Situace na bojišti se vyvíjí tak, že nám to dává právo říct, že se ta záležitost blíží ke konci,“ řekl podle agentury TASS ruský prezident. Dodal, že i jeho nedávno pronesené výroky o blížícím se konci války na Ukrajině byly založeny na jeho vlastní analýze postupu ruských sil na bojišti.

„Naše jednotky postupují všemi směry, jak vidíte, každý jeden den,“ dodal Putin před novináři.

Ruský dron dopadl na dům na jihu Rumunska. Bukurešť vyhostí diplomata

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týden uvedl, že Ukrajina od začátku roku znovu dobyla téměř 600 čtverečních kilometrů území. Jeho tvrzení ale není snadné nezávisle ověřit. Moskva má stále pod kontrolou asi pětinu ukrajinského území.

„Pokud jde o časový rámec, myslím, že vy i všichni moji ostatní kolegové rozumíte a pochopíte mou odpověď. Uvádět konkrétní časové rámce během boje je nemožné. Nejenže je to bezohledné, ale prakticky se to nikdy nedělá a já to neudělám,“ řekl ruský vůdce v odpovědi na otázky novinářů.

Putin vyjádřil také názor, že k událostem na Ukrajině vedla evropská politika. „Tragédie, která se odehrává na Ukrajině, je jejich dílem, je výsledkem jejich politiky. Protože to byli oni, kdo v roce 2014 způsobil státní převrat v Kyjevě, což vedlo k tomu, že Rusko muselo chránit obyvatele Krymu, a pak – nebudu zacházet do detailů, řekl jsem to už mnohokrát – poskytnout pomoc Doněcké a Luhanské lidové republice, které jsme dlouho neuznávali, neuznávali jsme je roky,“ řekl Putin.

Putin prohlásil, že Rusko je připraveno pokračovat v jednáních o Ukrajině a nikdy je neodmítlo. „Nikdy jsme neodmítli vyjednávat. Nezastavili jsme je. Jsme připraveni pokračovat.“

Ne úplně jasně se také vyjádřil k tomu, kam „mírové úsilí“ vede. Putin prohlásil, že určité kontakty ohledně Ukrajiny přetrvávají, ale žádná jednání neprobíhají.

Na závěr třídenní návštěvy Kazachstánu také před novináři označil jako lži tvrzení o tom, že se Moskva chystá na válku s Evropou. Rusko podle něj Evropu neohrožuje.

Ruský prezident, na jehož rozkaz ruská vojska v únoru 2022 vpadla na Ukrajinu, tento měsíc novinářům už jednou řekl, že se konflikt podle jeho názoru chýlí ke konci. Už předtím v projevu na oslavách k 81. výročí sovětského vítězství nad nacistickým Německem opět sliboval vítězství ve válce, která podle kritiků trvá už déle než sovětské válčení proti Německu.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

Putin dnes podle agentury TASS rovněž prohlásil, že Rusko nikdy nemělo vůči Evropě žádné agresivní záměry. Prohlášení z Evropské unie o hrozbě ruské agrese označil za nesmysly a lži.

Zároveň však ruský prezident pohrozil, že Rusko má k dispozici všechny prostředky ke zničení kohokoli, kdo se pokusí zaútočit na ruskou Kaliningradskou oblast, což je ruské území sevřené mezi Litvou, Polskem – tedy dvěma státy NATO – a pobřežím Baltského moře. Putin tak podle agentury Reuters reagoval na výroky litevského ministra zahraničí Kestutise Budryse ze začátku tohoto měsíce o tom, že NATO musí Moskvě ukázat, že je schopno proniknout do Kaliningradu.

V reakci na údajné zprávy ruských tajných služeb, které tvrdí, že Ukrajina vyslala do Lotyšska operátory dronů, Putin zopakoval, že Moskva považuje za legitimní cíl jakékoli místo, které představuje hrozbu pro Rusko.

Vstoupit do diskuse (136 příspěvků)

Nejčtenější

Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková

Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková (23. května 2026)

Novou Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková (22). Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového galavečera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nimž...

Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?

Návštěvnice pláže v britském Brightonu (24. května 2026)

Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční...

Na brněnském náměstí se hodovalo, tancovalo, ale i uráželo

Na akci Brno u jednoho stolu se podává klobása, pije se pivo i moravské víno....

Stovky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů odpoledne usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností a hodováním pod širým nebem zde pokračoval páteční program...

Mladík před školou v Pardubicích pobodal dívku, zemřela. Kvůli rozchodu, říká se

V Pardubicích evakuovali školu i její okolí, kvůli závažnému fyzickému napadení...

Pardubičtí policisté zasahovali kvůli závažnému fyzickému napadení v areálu Střední průmyslové školy chemické v Poděbradské ulici. Okolí školy uzavřeli a budovu evakuovali. Podle zdroje iDNES.cz...

Tragédie na D6. Dva lidé zemřeli poté, co jejich auto trefilo uvolněné kolo

Při tragické nehodě na dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary zemřeli dva lidé...

Dva lidé dnes odpoledne zemřeli při nehodě na dálnici D6 u Nového Strašecí na Rakovnicku. Dálnice byla v místě nehody uzavřená zásahem složek IZS, v současné době je však již provoz směrem na Karlovy...

Agrofert vyčlení devět chemiček v sedmi evropských zemích do nové firmy

Předseda ANO Andrej Babiš na mimořádné schůzi Sněmovny k tomu, jak bude řešit...

Agrofert vyčlení devět svých chemických společností v sedmi evropských zemích do nové firmy AGF Nitrogen. Nová společnost se základním kapitálem 500 milionů korun zůstane součástí holdingu, Agrofert...

29. května 2026  20:03

Američtí sršáni zatápějí Rusům. Do půl roku nám odříznou Krym, tuší v Moskvě

Premium
Americký kamikaze dron Hornet

Měla to být bezpečná trasa na Krym. Jenže ukrajinská armáda už dokáže ničit ruskou vojenskou techniku i na silnicích daleko od frontových linií. Vděčí za to i strojům Hornet, dronům středního doletu...

29. května 2026

Putin ohlásil brzký konec války na Ukrajině. Odkázal na situaci na bojišti

Vladimir Putin navštívil Moskevský institut tepelných technologií. (13. května...

Ruský prezident Vladimir Putin dnes zopakoval, že situace na bojišti dává Rusku právo říci, že válka proti Ukrajině se chýlí ke konci. Časově to ale nespecifikoval.

29. května 2026  19:08,  aktualizováno  19:39

Blokáda u Íránu skončí, uvedl Trump s tím, že definitivně rozhodne o dohodě

Americký prezident Donald Trump opouští Bílý dům ve Washingtonu, aby se vydal...

Americká blokáda u íránských břehů skončí, uvedl v pátek bez bližších podrobností americký prezident Donald Trump. Dodal, že míří na schůzku se svými poradci v takzvané situační místnosti, kde...

29. května 2026  18:36,  aktualizováno  19:22

Začala soudní dohra Kellnerovy tragické smrti. Rodina miliardáře žaluje cestovku

Helikoptéra záchranářů a trosky havarovaného vrtulníku, v němž zahynul český...

V aljašské metropoli Anchorage začal soudní proces, ve kterém rodina tragicky zesnulého českého miliardáře Petra Kellnera žaluje cestovní kancelář Tordrillo Mountain Lodge kvůli fatální nehodě...

29. května 2026  18:49

Na přepadení pumpy přijel autostopem, po akci počkal venku na policii

Ilustrační snímek

Kuriózní loupežné přepadení se minulou středu událo ze Žďáru nad Sázavou. Padesátiletý muž tam přijel na benzinovou stanici stopem, se zbraní se domáhal peněz od obsluhy a po vydání několika tisíc...

29. května 2026  18:32

Nehoda u pomníku motorkářů. Trabant se střetl s předjíždějícím motocyklem

Trabant a motorkář se střetli v křižovatce kousek za Neznašovem. Motorka...

Vážná nehoda se stala v pátek před polednem u Týna nad Vltavou na Českobudějovicku. Motorkář tam chtěl předjet osobní vůz značky Trabant. Jeho řidič ale začal náhle odbočovat a došlo ke střetu. Řidič...

29. května 2026  18:25

Hořela fasáda brněnského obchodního centra, vzplála od palet

Požár fasády OC Perla v brněnských Žabovřeskách (29. května 2026)

Hlídka brněnských strážníků si v pátek okolo čtvrté hodiny odpolední všimla požáru dřevěných palet, od nichž začala hořet fasáda Obchodního centra Perla v brněnských Žabovřeskách. Přivolali...

29. května 2026  18:14

Viky je odkázaná na péči druhých. Sbírka pomůže s rehabilitacemi i delfinoterapií

Čtyřletá Viky bojuje od narození s vážným zdravotním postižením, proto rodina...

Čtyřletá Viky od narození bojuje s vážným zdravotním postižením. Nemluví, nechodí a je odkázaná na nepřetržitou péči rodiny. Její život provázejí rehabilitace a odborné terapie, které jí dávají šanci...

29. května 2026  17:57

Blokuješ, dostaneš! Cyklista brutálně zaútočil na řidičku kvůli průjezdu ulicí

Cyklista v Portugalsku napadl řidičku po sporu na silnici

Portugalská policie řeší od pondělí brutální střet cyklisty s řidičkou osobního auta, který se stal nedaleko města Porto. Muž na ženu zaútočil v těsné blízkosti jejího vozu poté, co mu z jeho pohledu...

29. května 2026  17:16

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Adiktologové budou stávkovat. Obávají se chystaných změn, představí své požadavky

Jednání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (18. května 2026)

Odborníci na závislosti a sociální začleňování budou v pondělí stávkovat kvůli přesunům agend z Úřadu vlády a uvnitř ministerstev. Adiktologové přeruší služby na dvě hodiny a protest vyjádří černým...

29. května 2026  16:52

Američan izolovaný na Bulovce s podezřením na ebolu příznaky nadále nevykazuje

Na pražském Letišti Václava Havla přistál speciální let z Ugandy, na jehož...

Americký lékař ve Fakultní nemocnici Bulovka v Praze, který byl v kontaktu s pacientem nakaženým ebolou, je po týdnu ve třetině své povinné karantény po dobu jednadvacetidenní inkubační doby nemoci....

29. května 2026  16:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.