Pomůžeme, jak to půjde, jako bratři, řekl Kim Putinovi. Ten děkoval za vojáky

  8:55aktualizováno  9:38
KLDR je ochotna Rusku pomoci, jak jen to bude možné, řekl severokorejský vůdce Kim Čong-un ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi na začátku jejich dvoustranné schůzky v Pekingu. Putin naopak Kimovi poděkoval za nasazení severokorejských vojáků ve válce proti Ukrajině.

Válka na Ukrajině

„Jsme ochotni Rusku pomoci, je to bratrská povinnost. Spolupráce od loňského června posílila a měli bychom usilovně pracovat na jejím dalším posílení v různých oblastech,“ řekl Kim před novináři na začátku schůzky, která následovala po rozsáhlé vojenské přehlídce zorganizované Čínou k 80. výročí konce druhé světové války.

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

Severokorejský vůdce svými slovy odkazoval na dohodu o strategickém partnerství, kterou s Putinem podepsali v loňském roce. Zavázali se v ní k vzájemné pomoci v případě, že některá ze zemí bude čelit agresi.

Ruský prezident Vladimir Putin se severokorejským diktátorem Kim Čong-un na bilaterálním jednání (3. září 2025)
Kim Čong-un a Vladimir Putin se sešli v Pekingu. (3. září 2025)
Kim Čong-un a Vladimir Putin se sešli v Pekingu. (3. září 2025)
Kim Čong-un a Vladimir Putin se sešli v Pekingu. (3. září 2025)
„Jak je známo, z vaší iniciativy se vaše speciální jednotky podílely na osvobození Kurské oblasti (od ukrajinských sil). Vaši vojáci bojovali odvážně a hrdinně. Rád bych poznamenal, že nikdy nezapomeneme na oběti, které vaše ozbrojené síly a rodiny vašich vojáků utrpěly. Žádám vás, abyste vyřídil všem občanům KLDR má nejvřelejší slova vděčnosti,“ prohlásil ruský prezident.

Z jeho rozkazu zahájily ruské síly v roce 2022 rozsáhlou ozbrojenou invazi na Ukrajinu, která se od té doby se západní pomocí brání. Ukrajinská armáda v létě 2024 v překvapivé operaci obsadila část ruské Kurské oblasti, odkud byla ruskými silami vytlačena až na jaře letošního roku. Severokorejští vojáci se právě tam zapojili do bojů.

V Putinově válce padly dva tisíce vojáků z KLDR. Kim chce poslat dalších šest tisíc

Putin je v Číně od neděle, kde se účastnil summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO). Ten se konal v přístavním městě Tchien-ťin a ruský prezident hovořil mimo jiné s indickým premiérem Naréndrou Módím nebo se svým íránským či tureckým protějškem. Kim přijel do Pekingu v úterý svým obrněným vlakem.

Kim dorazil do Pekingu, na jeho vlaku vlála severokorejská vlajka

Oba vůdci doprovázeli čínského prezidenta na pekingském náměstí Tchien-an-men, kde se konala vojenská přehlídka.

Čínská armáda tam ukázala své strategické zbraně, hypersonické střely nebo nové kybernetické či informační podpůrné jednotky.

Mezi hosty byli zástupci Slovenska, Srbska, Běloruska, Barmy, Kuby nebo Vietnamu. Naopak představitelé USA, západní Evropy, Japonska, Indie či Jižní Koreje se nezúčastnili.

Trump obvinil Čínu ze spiknutí s Ruskem a Severní Koreou proti USA

Americký prezident Donald Trump obvinil Čínu, Rusko a Severní Koreu ze spiknutí proti Spojeným státům. Reagoval tak na první společné vystoupení lídrů těchto zemí při vojenské přehlídce v Pekingu,...

3. září 2025  6:30

Google musí sdílet data o vyhledávání s konkurencí, rozhodl soud v USA

Společnost Google musí sdílet data se svými soupeři, aby se více otevřela konkurence v oblasti internetového vyhledávání. Podle světových agentur to vyplývá z úterního rozhodnutí soudu ve Washingtonu.

3. září 2025  6:25

