Rozdíl mezi oficiálním výsledkem a odhadem vyplývá podle Novaja Gazeta Europe ze srovnání výsledků jednotlivých volebních místností s volební účastí. V okrscích, jejichž výsledky podle použité metody nevykazují známky manipulace, se podpora Jednotného Ruska pohybuje kolem 34 procent.
Magazín použil metodu fyzika Sergeje Špilkina. Ta zkoumá, jak se s volební účastí mění výsledky jednotlivých stran. Okrsky bez patrných známek manipulace tvoří ve statistickém rozložení souvislou skupinu. Od ní se odchylují okrsky, v nichž s vyšší účastí neobvykle roste také podpora Jednotného Ruska.
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Výpočet vychází z předpokladu, že hlasy pro ostatní strany nebyly zmanipulované. Novaja Gazeta Europe uvádí, že její výpočty posoudili dva volební experti, kteří s nimi souhlasili.
Portál do analýzy nezahrnul elektronicky odevzdané hlasy ani výsledky z Moskvy, kde se elektronicky hlasovalo ve velkém rozsahu. Vyřadil také několik regionů kvůli podezření, že tam byly hlasy pro jiné strany započítány Jednotnému Rusku.
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Údaj 34 procent je statistický odhad, nikoli přesně zjištěný výsledek voleb. Použitá metoda slouží především k odhalování nesrovnalostí, které mohou ukazovat na přidávání hlasovacích lístků, uvádí magazín.