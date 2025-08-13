Tady se sejdou Trump s Putinem. Odlehlá základna byla klíčová ve studené válce

Páteční schůzka mezi Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem na Aljašce se odehraje na základně Elmendorf-Richardson nedaleko Anchorage. Zařízení, které hostí mimo jiné stíhačky F-22 Raptor, má z geopolitického hlediska zásadní význam. Rozhodnutí pozvat Putina právě sem mnozí kritizují.

Válka na Ukrajině

Elmendorf-Richardson spojuje základnu Elmendorf amerického letectva a armádní zařízení Fort Richardson. Američtí organizátoři neměli při hledání dějiště summitu moc z čeho vybírat – Aljaška je v létě plná turistů a hotely, kterých ve státě není příliš, hlásí plné obsazení.

Elmendorf-Richardson zároveň splňuje bezpečnostní nároky nutné pro pořádání setkání. Je to největší vojenská základna na Aljašce a žije zde více než třicet dva tisíc lidí, což je asi 10 procent obyvatel Anchorage.

Aljašská vojenská základna Elmendorf-Richardson se nachází v prostředí, které je typické jak pro Ameriku, tak pro Rusko. (24. července 2024)
Aljašská vojenská základna Elmendorf-Richardson se nachází v prostředí, které je typické jak pro Ameriku, tak pro Rusko. (24. června 2024)
Aljašská vojenská základna Elmendorf-Richardson (3. srpna 2024)
Anchorage na Aljašce (8. května 2008)
Aljašská vojenská základna Elmendorf-Richardson se nachází v prostředí, které je typické jak pro Ameriku, tak pro Rusko. (2. března 2024)
Podle Knihovny Kongresu byla tato základna během studené války považována za „obzvláště důležitou“ pro obranu USA proti tehdejšímu Sovětskému svazu.

Trump a Putin se potkají v aljašském Anchorage, odtajnil Bílý dům

Dějiště summitu nyní znovu připomíná, jak geograficky blízko si USA a Rusko jsou. Americký ostrov Malý Diomedes a ruský Velký Diomedes dělí v Beringově průlivu jen něco přes tři kilometry.

Navzdory této blízkosti bude Putin prvním ruským prezidentem, který Anchorage navštíví. A mnozí rozhodnutí amerického prezidenta vést rozhovory o válce na Ukrajině právě na Aljašce, kterou USA koupily od Ruska v roce 1867, kritizují.

Aljaška je naše, jásá Rusko. Ale nového Mnichova se nedočká, píše ruský historik

„Je snadné si představit, jak Putin během svých setkání s Trumpem argumentuje: ‚Podívejte, území mohou změnit majitele. Dali jsme vám Aljašku. Proč nám Ukrajina nemůže dát část svého území?‘,“ říká Nigel Gould-Davies, bývalý britský velvyslanec v Bělorusku.

Jde o Trumpovu první cestu na Aljašku od začátku jeho druhého funkčního období, během svého prvního funkčního období ovšem navštívil Elmendorf-Richardson několikrát.

Řeknu Putinovi, že musí ukončit válku, tvrdí Trump. Aljašku vidí jako „oťukávací“

Joe Biden a Barack Obama Aljašku také navštívili, v roce 2015 se Obama stal prvním americkým prezidentem, který během své cesty vstoupil na území severně od polárního kruhu.

Elmendorf-Richardson hostí letadla jako F-22 Raptor. Americké ministerstvo obrany pak popisuje oblast jako „malebnou, majestátní, se zasněženými horami, jezery, řekami, ledovci a bohatou faunou“.

Základna Elmendorf-Richardson

Základna Elmendorf-Richardson

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap.

