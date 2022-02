Putinova luxusní jachta odplula z Německa. Spekuluje se o strachu ze sankcí

Luxusní jachta přisuzovaná ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi byla spatřena, jak odplouvá z hamburského přístavu směrem k Rusku. Média spekulují, že podnětem k úprku je hrozba ekonomických sankcí, které by Putina zasáhly v případě invaze na Ukrajinu. Kolem majetku ruského prezidenta panují tajnosti. Předpokládá se, že vlastní více, než oficiálně přiznává a na co by podle svých příjmů měl mít nárok.