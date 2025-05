Ruskému režimu se nedá upřít smysl pro drama. Sobotní Putinovu narychlo svolanou noční tiskovku vybubnoval jako historickou událost a v Malachitové komnatě Kremlu nechal shromáždit reportéry CNN, NBC, Sky News i BBC, kteří den předtím sledovali přehlídku na Rudém náměstí.

Američtí a britští novináři hodinu a půl čekali, až se dostaví ruský prezident. Žádné otázky nebyly povoleny, v místnosti nebyl pro novináře připraven ani jeden mikrofon. Když Putin v půl druhé konečně dorazil, přečetl jim prohlášení, jež si evidentně v rychlosti sám sepsal.

Nejdříve Ukrajince obvinil z porušování třídenního příměří, které Rusko jednostranně vyhlásilo ve snaze ochránit slavnosti ke Dni vítězství. A pak přišel s třaskavým oznámením: navrhl ve čtvrtek v Istanbulu uspořádat přímá jednání mezi Ukrajinou a Ruskem, a to bez jakýchkoliv předběžných podmínek.

Ze strany ruského prezidenta to byl chytrý tah. Na oko projevil mírovou iniciativu, ale zároveň odrazil požadavek, jejž před ním společnými silami ten stejný den předložily nejdůležitější evropské země, tedy Německo, Francie, Británie a Polsko. Ultimátum zní: od pondělka 12. května bezpodmínečné příměří, nebo přijde další kolo protiruských sankcí.

„Putinův úkol byl velmi složitý, připomínal Skyllu a Charybdu,“ konstatuje s odkazem na řeckou pověst o plavbě mezi dvěma mořskými obludami kremelský reportér Andrej Kolesnikov. „Na jednu stranu je pro něj nepřijatelné, aby souhlasil s třicetidenním příměřím, zejména když je evropskými lídry prezentováno jako ultimátum. Ale ani ho nehodlal demonstrativně odmítnout, protože ruští vyjednavači chtějí s americkými kolegy dál jednat.“

Od neděle se horečně diskutuje, kdo z Rusů by se do města na Bosporu měl vydat a zda se v prvních přímých jednáních od roku 2022 skutečně dá dosáhnout nějakého výsledku. Volodymyr Zelenskyj nejdřív zdůrazňoval nutnost měsíčního příměří, ale když se na Putinův protitah chytil Donald Trump, frajersky prohlásil, že „na Putina bude ve čtvrtek čekat v Turecku“.

Není příliš pravděpodobné, že by se oba lídři setkali. Putin osobní jednání se Zelenským opakovaně odmítl a označuje ho za nelegitimního prezidenta. Do Istanbulu nejspíš pojede jeho zahraničněpolitický poradce Jurij Ušakov, který první zkušenosti sbíral už ve službách sovětské diplomacie v 70. letech. S ním Zelenskyj jednat určitě nebude.

Jisté je, že od istanbulské schůzky nikdo nic nečeká. Kreml už dal najevo, že hodlá zopakovat své maximalistické požadavky, které zde nastolil už na jaře 2022. Návrhy na zásadní osekání ukrajinské armády a vnucenou neutralitu byly pro Kyjev nepřijatelné už tehdy a nic se na tom nezměnilo: pro Ukrajince by to znamenalo faktickou kapitulaci.

Z ukrajinského hlediska jde tedy jen o Putinův manévr, jak uchlácholit Donalda Trumpa. Americký prezident dává najevo frustraci, že se mu válku na východě Evropy ani po sto dnech od nástupu do úřadu nepodařilo ukončit a v posledních dnech jeho hněv dopadá i na Rusko. „Možná válku vůbec nechce zastavit a jen si mě oťukává. Možná s ním bude třeba jednat jinak, prostřednictvím bankovnictví nebo sekundárních sankcí,“ zamyslel se nedávno Trump.

Moskvu navíc musel znervóznit společný výjezd francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, britského ministerského předsedy Keira Starmera a německého kancléře Friedricha Merze do Kyjeva, kde se k nim při jednání se Zelenským připojil polský premiér Donald Tusk. Demonstrace evropské jednoty v podpoře Ukrajiny přišla jen čtyři dny poté, co Spolkový sněm Merze s lehkým zaškobrtnutím zvolil kancléřem.

Devětašedesátiletý konzervativec od voleb dává najevo, že na rozdíl od svého předchůdce hodlá na Rusko pořádně zakleknout. Z Berlína v pondělí zaznělo, že pokud Rusko do půlnoci nepřistoupí na 30denní příměří, začnou do následujícího dne platit nové sankce a Německo dále navýší dodávky zbraní Ukrajině. „Hodiny tikají – do konce dne ještě pořád zbývá dvanáct hodin,“ prohlásil v poledne vládní mluvčí Stefan Kornelius.

Jisté je jedno. Rusko od pondělí na žádné příměří nepřistoupí. V Istanbulu možná proběhne jen jednání mezi ukrajinskými diplomaty a ruskými emisary, které budou moderovat Turci a Američané. Nic se nevyřeší a obě strany se navzájem obviní z krachu mírových jednání.

Tance kolem Istanbulu jsou tak podle ukrajinských komentátorů jen dalším kolem „bitvy o Trumpa“, ve které se obě strany konfliktu snaží vinu za selhání mírových iniciativ hodit na tu druhou. Není tedy vyloučeno, že Trump nakonec splní své hrozby a Amerika se z mírových jednání úplně stáhne.

„Pro Ukrajinu to nebude katastrofa a pro Putina to nebude vítězství. Zbraně budeme dostávat na základě dohody o těžbě vzácných kovů a z evropských zdrojů. Žádné přísnější sankce proti Putinovi bohužel nepřijdou. O všem ostatním se rozhodne na bojišti a na trhu s ropou,“ poukazuje na problémy ruského rozpočtu s padající cenou černého zlata ukrajinský publicista Viktor Andrusiv.