Putinův palác se prodal za hubičku, miliardovou vratku dostala jeho milenka

Když investigativní tým opozičníka Navalného před pěti lety zveřejnil detailní vyšetřování o Putinově přepychovém paláci na březích Černého moře, otřáslo se celé Rusko.
Rezidence údajně vyšla na 100 miliard rublů a rozkládá se na pozemcích bezmála čtyřicetkrát větších než Monako. Fotky interiéru prozrazovaly luxus, o kterém si obyčejní Rusové mohli nechat jen zdát: italský mramor, kasino, divadlo, kluziště, chrám či akvadiskotéka a záchody se zlatými štětkami. Všechny pozemky kolem spadají pod tajnou službu FSB.
Z herny kaple s trůnem a západní vybavení. Putinův palác prošel proměnou
Kreml se tehdy zaklínal, že palác patří nejmenovanému podnikateli. Záhy se k němu přihlásil miliardář Arkadij Rotenberg, který se svým bratrem vydělal pohádkové jmění na státních zakázkách na stavbu plynovodů či Krymského mostu. S Putinem se zná už od 60. let, v Leningradu spolu trénovali judo a sambo.
Rotenberg tvrdil, že palác vlastní už několik let a hodlá ho přestavět na hotel. Fond boje proti korupci ovšem nyní zjistil, že se jeho vlastníkem stal až dva měsíce po propuknutí skandálu. Za sto procent akcií původního majitele, společnosti Binom, zaplatil směšných 800 tisíc rublů (asi 212 tisíc korun).
Navalného lidé také prošli účetnictví společnosti Investiční řešení, která Rotenbergovi firmu Binom před pěti lety za symbolickou částku prodala. Po dokončení výstavby paláce u Gelendžiku ji údajně zbylo na účtech 6,5 miliardy rublů.
1. března 2023
Tyto peníze se přesunuly na účty spojované s Alinou Kabajevovou, zlatou olympioničkou z Athén 2004, desetinásobnou mistryní světa a dlouholetou milenkou Vladimira Putina, kterému údajně také povila dva syny. Její charitativní fondy dostaly od firmy Investiční řešení ve třech převodech celkem 6,5 miliardy rublů, tedy všechny peníze, které zbyly ze stavby.
Dvaačtyřicetiletá rodačka z Taškentu stojí v čele nadačního fondu Nebeská grácie, který pořádá sportovní soustředění. Čím se zabývá její druhá nadace, není zcela jasné. Navalného lidé dohledali, že na Krymu postavil pravoslavný chrám za 31 milionů rublů. Většina vyinkasovaných peněz ze stavby paláce tak leží na účtech, v roce 2024 úroky z vkladů vydělaly stamilionů rublů.
