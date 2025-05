Naprostá většina evropských představitelů na protest proti pokračující ruské agresi na Ukrajině do Moskvy nejela.

„Je to ostuda pro Slovensko, je to zrada našich národních zájmů. Samotná cesta do Moskvy je jedním z nejhorších momentů slovenské zahraniční politiky,“ řekl novinářům předseda nejsilnějšího opozičního hnutí Progresivní Slovensko Michal Šimečka.

Michal Šimečka @MSimecka Sme na správnej strane. Na Slovensku, v Európe. A Robert Fico? Ten nech si pokojne zostane v Moskve. https://t.co/F0zyfsYyJH oblíbit odpovědět

Slovenští opoziční politici, kteří dlouhodobě kritizují Rusko za jeho invazi na Ukrajinu, už předem vyzývali Fica, aby do Moskvy neodjížděl.

„Historie si bude pamatovat, kdo byl na straně agresora a kdo si zachoval svou čest. Úplně nejlépe by bylo, pokud by si tam Fica nechali. To by byla největší pomoc slovenskému národu,“ řekl předseda strany SaS Gröhling. V souvislosti s Ficovou cestou do Moskvy zmínil možnost podání trestního oznámení pro vlastizradu.

„Slovenské zájmy hodil do koše, ze Slovenska dělá vyvrhela EU, propaguje Putinovu propagandu a jako jediný jede do Moskvy dělat divadlo 9. května. Spolu s ním tam budou jen diktátoři a autokrati,“ napsal Gröhling na X.

„Právě v době, kdy demokratická Evropa oslavuje mír a spolupráci, slovenský premiér nám dělá ostudu v Moskvě, aby s diktátorem, který vrátil do Evropy největší teror od konce druhé světové války, oslavoval smrt a válku, a současně pomáhal nepřátelské propagandě,“ míní šéfka strany Za lidi Veronika Remišová.

Připomenula, že právě na dnešek připadá Den Evropy. Ten je připomínkou na takzvanou Schumanovou deklaraci z roku 1950, která se stala impulzem evropského integračního procesu.

Nevůli slovenské opozice a občanských aktivistů na Slovensku vyvolala už prosincová Ficova schůzka s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Moskvě. Ta odstartovala na Slovensku mohutné protivládní demonstrace. Účast na nich postupně značně klesla a jejich organizátoři ohlásili, že na dnešek svolané další občanské manifestace budou prozatím poslední.