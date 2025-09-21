Putin eskaluje útoky, spoléhá na Trumpovu zdrženlivost, píše agentura

Od srpnového jednání Putina a Trumpa v Anchorage na Aljašce zesílily ruské útoky na vojenské i civilní cíle, zejména proti energetické síti Kyjeva a další infrastruktuře. Jen v září Rusko podle ukrajinských údajů útočilo 3500 drony, téměř 190 raketami a více než 2500 bombami. Intenzita náletů se zvýšila o zhruba 46 procent oproti období před jednáním.
Putin podle zdrojů Bloombergu sleduje i izraelskou ofenzivu v Gaze a je přesvědčen, že její tvrdost, kterou USA a evropské státy do značné míry tolerují, podkopává kritiku vůči Rusku.
Ruská hlava státu usiluje o dílčí vítězství do zimy, a když se jí nedaří na bojišti, obrací se podle Bloombergu k jadernému vydírání a psychologickému tlaku včetně masivního bombardování.
„Putin se snaží zvýšit svůj vliv“
Trump sice vyjádřil frustraci nad postupem Moskvy a naznačil možnost tvrdších sankcí, současně ale požaduje, aby se nejprve více angažovali evropští spojenci Ukrajiny, připomněl Bloomberg. Volal například po tom, aby země G7 a Evropské unie (EU) uvalily sekundární cla na Čínu a Indii za nákupy ruského plynu.
„Pro Putina je důležité ukázat Trumpovi a Evropanům, že si stále může dovolit eskalovat situaci,“ řekla analytička Vita Spivaková z londýnské poradenské společnosti Gatehouse Advisory Partners. „Putin se snaží zvýšit svůj vliv pro další kolo jednání o Ukrajině, ať už k němu dojde kdykoliv,“ dodala.
V Anchorage šéf Kremlu nabídl příměří výměnou za to za zbývající území ve Chersonské a Záporožské oblasti, které se Rusku nedaří celé dobýt. Zároveň požadoval omezení ukrajinské armády a zřeknutí se členství v NATO. Ukrajina podmínky odmítla, což Putin používá jako zdůvodnění pro další útoky, upozorňuje Bloomberg.
Ukrajinská armáda zesílila útoky drony
Navzdory masivním vzdušným úderům se ruský pozemní postup zpomalil a Kyjevu se dokonce podařilo získat zpět část území v Doněcké oblasti. „Ruská ofenziva v létě 2025 selhala ve snaze získat kontrolu nad kterýmkoliv určeným městem na východě Ukrajiny,“ uvedl analytik Bloomberg Economics Alex Kokcharov.
|
I vojáci na frontě mají Trumpa za naivního, říká reportér po návratu z Ukrajiny
Ukrajinská armáda mezitím zesílila útoky drony na ruskou ropnou infrastrukturu, včetně terminálů v Baltském moři.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu uvedl, že od USA očekává uvalení silných sankcí na Rusko. Evropská komise v pátek představila nový, devatenáctý sankční balík proti Rusku. Zavádí v něm sankce na dalších 118 lodí z takzvané ruské stínové flotily a zákaz transakcí pro další banky v Rusku i třetích zemích.